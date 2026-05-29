'¿Qué te dice esa naturaleza?': el poeta triste con el que Hong Sangsoo vuelve a demostrar su grandeza

El protagonista de ¿Qué te dice esa naturaleza? encaja perfectamente dentro del universo del reconocido y prolífico hasta el extremo –rueda una, dos y hasta tres películas por año– Hong Sangsoo (Seúl, 1961). La figura del artista masculino perdido, vulnerable, narcisista y ligeramente ridículo atraviesa toda su filmografía. Hombres que aspiran a cierta pureza espiritual mientras se revelan incapaces de habitar el mundo de forma adulta.

El filme cuenta apenas una jornada. El poeta Ha (Ha Seong-guk), treintañero con bigote desfasado, coche destartalado y aire bohemio, conoce por fin, tras tres años de relación, a los padres de su pareja, Choi (Cho Yun-hee), que se llevan una sorpresa: pese a ser hijo de un abogado rico y famoso que aparece constantemente en televisión, Ha vive de grabar bodas mientras escribe poemas que publica en revistas minoritarias.

El padre observa al yerno con cortesía impecable, aunque cada vez más desconcertado. La madre sonríe con dulzura mientras juzga cada detalle con precisión quirúrgica. Y quizá la pieza más importante sea precisamente la novia, que empieza a mirar a su pareja desde los ojos de sus padres. Como ocurre tantas veces en el cine de Hong, el drama nace de algo casi imperceptible: la sensación de que una persona a la que amabas empieza a verse distinta bajo una nueva luz.

Hong Sangsoo utiliza la figura del “poeta pobre” para reflexionar sobre el lugar que ocupa hoy la vocación artística frente a las exigencias materiales de la vida adulta. La película no ofrece una respuesta sencilla. El poeta coreano es místico por momentos. Hay incluso algo noble en su rechazo del dinero familiar. Nunca lo verbaliza del todo, pero intuimos que siente una profunda incomodidad hacia el mundo del que proviene: un universo asociado al prestigio, las apariencias, el éxito social y el poder económico. Su pobreza parece funcionar como una especie de penitencia voluntaria, un sacrificio necesario para alcanzar una vida auténtica.

Pero Hong, como siempre, introduce la duda, porque la frontera entre la exigencia espiritual y la simple irresponsabilidad nunca está clara. Ha quiere vivir de la poesía, pero también puede permitirse fracasar gracias a la existencia de una red de seguridad familiar. El padre, hombre tradicional, trabajador y profundamente ligado a su familia, observa a ese bohemio con creciente escepticismo. En un momento dado, casi resignado, comenta que “a los 35 años ya se ve qué tipo de hombre es uno”.

Ha parece atrapado dentro de un laberinto moral y emocional del que no sabe salir: el deseo sincero de vivir de acuerdo con un ideal de pureza y autenticidad frente a la sospecha constante de estar simplemente huyendo de la realidad. Y ahí, precisamente, es donde el cine de Hong Sangsoo vuelve a demostrar su grandeza: en esa negativa a juzgar del todo a sus criaturas, en esa forma tan delicada y cruel de observar cómo los seres humanos intentan ser mejores de lo que realmente son.