'The Mandalorian and Grogu': un salto a la gran pantalla en piloto automático que la galaxia no necesitaba

Tras la mala sensación que dejó la última trilogía de Star Wars entre los fieles -y, más aún, entre los infieles-, cerrada con la catastrófica El ascenso de Skywalker (J. J. Abrams, 2019), llegó a la pequeña pantalla The Mandalorian, una serie creada por Jon Favreau -un cineasta que sentó las bases del universo Marvel con Iron Man (2008)- que recuperaba en gran medida la magia del universo de George Lucas.

Protagonizada por un cazarrecompensas de una legendaria estirpe de guerreros, al que da vida Pedro Pascal -cuyo rostro apenas vemos porque su credo le impide quitarse el casco-, arranca cuando el protagonista se cruza en su camino con Grogu, una especie de Yoda bebé adorable y glotón. El mandaloriano se convierte en su protector, guía y maestro, mientras se dedican a capturar malhechores en una galaxia en la que se alza la Nueva República, pero en la que todavía resisten algunos criminales del Imperio -la serie se desarrolla tras los acontecimientos del Episodio VI:El retorno del Jedi (1983)-.

Con capítulos de unos 40 minutos de duración, The Mandalorian ha funcionado como una especie de western de aventuras, en el que la space opera colisiona con Sergio Leone. El carisma de los personajes, la entrañable relación entre los protagonistas, sus excelentes efectos especiales, las trepidantes secuencias de acción y las conexiones con la historia principal de la saga convertían el visionado en una experiencia muy disfrutable.

En buena medida, son los ingredientes que siempre ha manejado Dave Filoni -que aquí ejerce de productor y guionista- en la fenomenal serie de animación The Clone Wars y en derivados de la misma como Rebels o La remesa mala. Este buen hacer ha llevado a Filoni al cargo de presidente y CCO de Lucasfilm, una noticia en principio esperanzadora para Star Wars, pues este ha demostrado con sus creaciones que conoce perfectamente los hilos de la saga y que sabe manejarlos. Solo le queda demostrar que puede trasladar su dominio de la narración serial al formato del largometraje, algo que todavía está por ver.

The Mandalorian, a pesar de su buen arranque, empezó tras su segunda temporada a mostrar síntomas de agotamiento, con una fórmula que no daba para mucho más: encuentro con un desconocido en apuros, misión, obstáculo y resolución a tortas. Tampoco ayudó que parte del argumento de la serie se trasladara a otra producción, la tediosa El libro de Boba Fett, o que a veces el lore del pueblo mandaloriano, excesivamente solemne, ocupe tanto espacio. En cualquier caso, la diversión y el interés fueron decayendo.

Así, sin que nadie realmente lo pidiese, llegamos a esta The Mandalorian and Grogu, que se estrena este viernes en los cines. De hecho, las estimaciones que hace la industria para su primer fin de semana no son nada halagüeñas: entre 70 y 90 millones de dólares, por lo que va a disputar la peor apertura para un filme de Star Wars a Han Solo: Una historia de Star Wars (Ron Howard, 2018).

¿Qué novedades ofrece el filme de Favreau? Ninguna. De hecho, la trama no se diferencia en nada de cualquiera de los arcos argumentales que vertebran la serie. Con el mandaloriano ahora trabajando como contratista independiente para la Nueva República, todo gira en torno a la búsqueda y captura de un antiguo capitoste del Imperio, cuya identidad y paradero solo conocen los Hutt, jefes del sindicato del crimen y primos hermanos del célebre Jabba de la primera trilogía.

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Favreau, por tanto, es fiel a la esencia de la serie. The Mandalorian nunca ha tratado de aventuras maximalistas, no va de salvar la galaxia, sino de resolver pequeños entuertos mientras vemos cómo florece la relación paternofilial entre Mando y Grogu. Pero eso que estaba bien para la serie -aunque, como decíamos, mostraba ya signos de agotamiento-, no tenía por qué funcionar para la gran pantalla. Y así ha ocurrido. Sobre todo porque uno espera algo memorable de Star Wars cuando se acerca a la sala y se apagan las luces, y no una historia que bien podría haber servido para los cuatro primeros capítulos de una nueva temporada. De hecho, es fácil incluso detectar los momentos en los que debería cerrarse un capítulo y empezar el siguiente.

Merece la pena recordar que por la serie hemos visto desfilar a personajes muy queridos como Luke Skywalker, Ahsoka o Boba Fett, pero ni siquiera en eso han querido hacer un guiño Favreau y Filoni a los fans. Tampoco aparece la trama de los clones sensibles a la Fuerza, un agujero enorme en la historia principal de las trilogías que Filoni se está esforzando por solucionar con sus producciones.

Con todo esto: ¿es un desastre The Mandalorian and Grogu? No, no lo es. Pero es una aventura más de sobremesa que de viernes noche, y es una pena tener en el reparto a Martin Scorsese y a Sigourney Weaver y desaprovecharlos de esa manera. Destaca el prólogo, quizá la mejor secuencia de acción que ha protagonizado el mandaloriano y, lo demás, no aburre, pero tampoco emociona.

La película es un festín visual, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta los medios de los que dispone. Aun así, Grogu sigue demostrando que las marionetas y los efectos prácticos tienen más alma -y materia- que cualquier personaje de CGI. Quienes se encargan del futuro de Star Wars deberían tenerlo muy en cuenta.