Claves de los Goya: el duelo entre 'Los domingos' y 'Sirat' corona el gran momento del cine español

Como si de una compañía de cómicos se tratara, los Goya llegan este año a Barcelona tras pasar en la última década por Sevilla, Málaga, Valencia, Valladolid y Granada. La itinerancia tiene sentido si pensamos que la película que triunfó en la primera gala fue El viaje a ninguna parte (1977), de Fernando Fernán Gómez.

Aunque es la inversión de los distintos ayuntamientos y comunidades lo que invita a cambiar la sede en detrimento de una capital para la que la gala era “un estorbo”, en palabras del expresidente de la Academia de Cine Mariano Barroso.

La Ciudad Condal se vestirá de gala desde días antes del sábado 28, ofreciendo un variado programa de actividades: desde un gran concierto cinéfilo de la Banda Municipal de Música de Barcelona en L’Auditori el día 22 a la grabación en el Palau de la Música de una ficción sonora de la película Remando al viento de Gonzalo Suárez, Goya de Honor. Además, habrá diversos encuentros con los nominados.

Lo que se guarda con celo son los detalles de la gala, aunque merecería un buen despliegue de medios: no todos los días se cumplen 40 años.

Ejercen de maestros de ceremonias el actor Luis Tosar, nominado en once ocasiones y ganador de tres cabezones, y la cantante y compositora Rigoberta Bandini, honrada con un Goya a la mejor canción por Yo solo quiero amor, de la película Te estoy amando locamente (Alejandro Marín, 2023), además de reputada actriz de doblaje con un largo currículum.

“Nos apetece que la gala sea dinámica, divertida”, ha declarado Tosar, que avanzó que la gran noche del cine español será un reflejo “de ese dinamismo y diversidad que hay en nuestro cine” y que, por supuesto, teniendo lugar en Barcelona no dejarán pasar la ocasión “de celebrar el cine catalán”.

“Los dos tenemos ganas de cantar”, añadía Bandini, que ya interpretó la canción El amor en la gala del pasado año. Esperemos que ambos sean capaces de sortear la temida crisis de las cuatro décadas.

La noche se presenta como un duelo entre Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que acumula 13 nominaciones, y Sirat, de Oliver Laxe, que alcanzó las 11. Un enfrentamiento del que no sabemos quién saldrá ganador, más allá del público que las ha disfrutado –son magníficas ambas–, aunque podemos sospechar que Sirat se llevará un buen puñado de premios técnicos y que Los domingos pescará en guion original y gracias a sus intérpretes.

El filme de Ruiz de Azúa parte con la ventaja de haber triunfado en los Forqué, la gala de los productores, y en los Feroz, la de los periodistas cinematográficos. Sin embargo, la cinta de Laxe se mantiene en forma gracias a su fenomenal recorrido en la temporada de premios foránea, con su presencia en los Globos de Oro, los Oscar –donde además de película internacional se ha colado también en sonido–, los César, los Bafta…

¿La tapada?

Quizá la única película con posibilidades reales de colarse en la fiesta de Sirat y Los domingos sea Maspalomas. La película tiene todos los ingredientes que suelen convencer a los académicos.

José Ramón Soroiz, en 'Maspalomas'

Es un (melo)drama de temática social con gran factura visual y buenas interpretaciones, con la capacidad de tocar la fibra al respetable –aunque a este cronista le parezca que su guion es algo maniqueo–. ¿Considerarán los votantes que es suficiente con premiar como mejor actor protagonista al veterano José Ramón Soroiz, sin duda lo mejor del filme de los Moriarty, José Mari Goenaba y Aitor Arregi, o le brindarán mayores reconocimientos? Veremos.

Más complicado parece que Sorda, de Eva Libertad, o La cena, de Manuel Gómez Pereira, sean contendientes reales por el Goya a la mejor película. En el caso de esta última, Gómez Pereira no aparece en la categoría de dirección, algo que nunca ha sido un buen augurio, aunque no es definitivo: tampoco estuvo Marcel Barrena nominado el año pasado y El 47 se llevó el premio a la mejor película, ex aequo con La infiltrada.

Quizá La cena sí pueda rascar el cabezón a la mejor canción, Y mientras tanto, canto, con la que Víctor Manuel podría lograr su primer Goya. Aunque la competencia es dura, con temas de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz y Leiva.

Sorda, por su parte, apunta a dirección novel para Eva Libertad, mientras que Miriam Garlo –hermana de la cineasta y la primera actriz no oyente que protagoniza una película española– y Álvaro Cervantes parten con algunas opciones para llevarse el de mejor actriz revelación y el de mejor actor de reparto, respectivamente. Pero no es habitual que un director novel acabe triunfando en la gran noche del cine español con el premio a la mejor película: en 39 ediciones solo lo han logrado Amenábar, Agustín Díaz Yanes, Raúl Arévalo y Pilar Palomero.

Cine de autor

Tras una edición, la de 2025, en la que los Académicos celebraron por todo lo alto el cine de entretenimiento y de género, hasta el punto de que una feel good movie como El 47 y un thriller como La infiltrada compartieron el Goya a la mejor película, en esta ocasión es el cine de autor el que parece que marca la senda.

Mitch y Llúcia Garcia, ambos nominados en categoría revelación, en 'Romería'

No solo por la condición de favoritos de Los domingos y de Sirat, sino también por la importante presencia de filmes como Romería, de Carla Simón, con 6 nominaciones, Ciudad sin sueño, la película sobre la Cañada Real de Guillermo Galoe, con 5, y Tardes de soledad, de Albert Serra, con 2.

Además, es un cine de autor renovado respecto al realismo de corte sensible, de poso vivencial, que había reinado en los últimos años, con filmes como Las niñas (Pilar Palomero, 2020), o 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola, 2023). Ahí están la impagable experiencia sensorial que ofrece Sirat, los distintos puntos de vista de Los domingos o las rupturas oníricas y poéticas de Romería.

La gran noticia es que, además de convencer a los académicos, este cine de autor ha funcionado en taquilla en 2025.

La taquilla

La película de Ruiz de Azúa ha sido la cuarta más vista en salas del cine español, acercándose a una recaudación de 4 millones de euros, mientras que la de Laxe se situó en la novena posición del ranking, con casi 3 millones.

Ambas, además, han recibido importantes galardones en su presentación en festivales: Los domingos alzó la Concha de Oro de San Sebastián (al igual que Tardes de soledad el año anterior) y Sirat, el Premio del Jurado en Cannes. Romería, por su parte, se situó como la décima más vista del cine español con casi 2 millones de euros.

Sergi López, en 'Sirat'

Tanto Simón como Serra aparecen en la categoría de mejor dirección –junto a Ruiz de Azúa, Laxe y los Moriarty–, aunque no en la de mejor película. A Simón se le resiste su gran noche en los premios de la Academia. Aunque con Verano 1993 se llevó tres (dirección novel, actor de reparto y actriz revelación), con Alcarràs, Oso de Oro en Berlín, no conquistó ninguno de los 11 a los que optaba. No parece que Romería vaya a romper la tendencia.

Por otra parte, la Academia ha perdido la oportunidad de situar por primera vez un documental entre los nominados al último premio de la noche. Lo merecía Tardes de soledad, mejor filme de 2025 para los críticos de El Cultural, que sin embargo sí conquistará el Goya al mejor documental con ese impagable retrato del torero Roca Rey, que se impone a los discursos antagónicos a través de una apuesta formal que muestra el toreo como nunca lo habíamos visto.

Acostumbrados ver a Serra desfilar por Cannes, será curioso atender a cómo se desenvuelve el cineasta en los Goya, tras lanzar más de un exabrupto contra la industria del cine español.

Peros y olvidos

En esta corriente de cine de autor quizá merecerían algo más filmes como Una quinta portuguesa, en liza en guion original, actor (Manolo Solo) y actriz de reparto (Maria de Medeiros); La buena letra, de Celia Rico Clavellino, presente en guion adaptado, o Los tortuga, de Belén Funes, que opta a actriz principal (Antonia Zeglers) y actriz revelación (Elvira Lara).

También echamos en falta Madrid, Ext., de Juan Cavestany, en documental y a los actores de Sirat, en especial Sergi López, entre los nominados.

Una imagen de 'Gaua'

Por otro lado, remarcar dos filmes de género, de vocación popular, como el tenso thriller Los Tigres, de Alberto Rodríguez, y el filme de terror Gaua, de Paul Urkijo Alijo, dos potentes producciones que funcionan de maravilla y que bien merecen todas las nominaciones en los apartados técnicos que han recibido (y quizá algo más).

Con todo, la del 40.º aniversario se puede celebrar como una de las mejores cosechas de la historia de los Goya.

Por último, invitar a la Academia a que le dé una vuelta al Goya Internacional, y no porque Susan Sarandon no merezca el premio, sino porque en las cinco ocasiones en las que se ha entregado ha ido a parar al mismo perfil: actores de Hollywood en una fase algo otoñal. ¿Para cuándo un director, guionista, director de fotografía...?