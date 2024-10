"El wéstern no ha muerto": Viggo Mortensen, premio a la mejor película del Almería Western Film Festival

"El wéstern no ha muerto", ha dicho este domingo el actor y director neoyorquino Viggo Mortensen, según informa EFE, tras ganar el premio a la mejor película del Almería Western Film Festival, que se celebra en el desierto de Tabernas, escenario de multitud de películas de este género.

Mortensen ha obtenido el premio más importante del certamen gracias a su película Hasta el fin del mundo, que protagoniza y dirige. "Siempre caben nuevas historias que se pueden hacer y hay mundos infinitos dentro del género", ha añadido.

Curiosamente, Mortensen ha participado por partida doble en el festival, ya que también protagoniza la cinta Eureka, dirigida por el argentino Lisandro Alonso, que se rodó precisamente en el desierto de Tabernas y ha obtenido el premio especial del jurado al mejor neowéstern.

Hasta el fin del mundo, la película ganadora, narra la historia de una mujer de carácter (interpretada por una brillante Vicky Krieps) que empieza una nueva vida junto al emigrante danés Holger Olsen (al que da vida el propio Mortensen, que tiene la doble nacionalidad danesa y estadounidense) en unos Estados Unidos que se precipitan hacia la guerra civil en 1860.

Se trata de la segunda película como director de Mortensen, que debutó detrás de la cámara en 2020 con el drama Falling.

Mortensen ya tenía contacto con el cine de vaqueros, ya que participó en Océanos de fuego (Hidalgo) (Joe Johnston, 2004) y Appaloosa (Ed Harris, 2008).

Como ya contó el pasado mes de mayo en El Cultural con motivo del estreno de su película, Mortensen se sumergió de lleno en la historia del wéstern durante la pandemia para escribir su película. Confinando en Australia por el rodaje de otra película, aprovechó la liquidación del catálogo de una tienda de DVD, con cientos de wésterns.

“Arreglamos un precio y me las llevé todas”, explicaba Mortensen en la entrevista. “Tuve que hacer varios viajes al hotel cargado con bolsas. Cuando volvía del trabajo, me ponía una película mientras hacía la cena; otra, mientras comía; otra, mientras lavaba los platos. Trataba de ver dos todas las noches y los fines de semana veía cuatro al día. Habré visto unas doscientas: wéstern clásico, spaghetti western, wéstern europeo de André De Toth o Jacques Tourneur... La mayoría eran malas, pero siempre había detalles de los que tomaba notas: un actor que sabe subirse al caballo, una lámpara, unas espuelas, un poblado…”.

Otros premios

El premio Carlo Simi a la contribución técnico-artística al género wéstern ha sido para Paradise’, de Max Isaacson. Por su parte, el veterano actor italiano Fabio Testi ha recibido el premio Tabernas de Cine.

El premio a la mejor interpretación femenina ha sido para Mireia Vilapuig, por Escanyapobres (España, 2024); el de mejor interpretación masculina para C. Thomas Howel por Ride (EE. UU., 2024), y el premio RC Service a la mejor fotografía de una obra española para María Codina, por Escanyapobres.



El premio al mejor cortometraje ha sido para Out on a Limb; de Filip Kojic (Canadá, 2024); la mención especial del jurado al mejor cortometraje para Dusty Do Good, de Jack Hughes (Reino Unido, 2023), el premio RTVA a la Mejor producción andaluza para El ladrón de lluvia, de Luis Sánchez (Almería, 2023).



El palmarés se completa con el premio del Público al mejor largometraje para Sergio Leone, el italiano que inventó América, de Francesco Zippel (Italia, 2022); el premio del Público al mejor cortometraje para Dusty Do Good, de Jack Hughes, y el premio del Jurado Joven a escuelas de cine para Los refugiados, de Alejandro Hoces (España, 2023).