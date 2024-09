Nosferatu, Mufasa, Nevenka o Gladiator: las películas más esperadas que quedan por estrenarse en 2024

Tras la sequía veraniega de las carteleras, regresa la esperanza por avivar las taquillas. Habrá quien pueda pensar que el año cinematográfico está finiquitado, pero nada más lejos de la realidad. Muchas de las películas más esperadas de 2024 todavía no han llegado a las salas. Todavía hay mucha tela por cortar y muchas secuelas por estrenar.

Es posible que septiembre quede eclipsado por el estreno de la última película de Francis Ford Coppola, Megalópolis (27 de septiembre), que ha tardado la friolera de 40 años en sacar adelante. Un filme de ciencia ficción que bebe directamente de la Metrópolis de Fritz Lang y está inspirado en la histórica conspiración entre el senador romano Lucio Sergio Catilina y Marco Tulio Cicerón.

En esta distopía Adam Driver encarna a un ambicioso arquitecto que quiere rediseñar una nueva Gran Manzana, llamada Nueva Roma, después de un devastador desastre, similar al que sufrió la ciudad tras los atentados del 11-S. Un conservador alcalde (Giancarlo Esposito) intentará interrumpir sus planes, aunque la hija del político ayudará al arquitecto a que el proyecto vea la luz. El filme también cuenta en el reparto con Shia LaBeouf, Aubrey Plaza (White Lotus), Nathalie Emmanuel (Juego de Tronos).

"Obra de un loco", así la definieron los productores la primera vez que vieron la película. Un proyecto frustado, que desfiló por Cannes con críticas muy contradictorias, pero que lejos de haber ahuyentado a los incondicionales del veterano cineasta, solo ha aumentado las ganas de verla en pantalla grande.

La resurreción de ese fantasma excéntrico y travieso llamado Bitelchús también ha generado muchas expectativas. Tras inaugurar recientemente y con notable éxito el Festival de Venecia, el Bitelchús Bitelchús de Tim Burton llegará a las salas españolas el próximo 6 de septiembre.

Un remake del filme original de los 80, con el que el siempre singular y estrafalario cineasta estadounidense "ha dado una vuelta a su carrera de 360 grados, su forma de volver a lo personal e independiente", apuntaba Mariona Borrull, crítica de cine de El Cultural.

La vida de Lydia (Winona Ryder), todavía atormentada por Bitelchús (Keaton), da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid (Jenna Ortega), descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente.

El fime recupera a los protagonistas de la película original, Winona Ryder y Michael Keaton, pero amplia a los miembros de la familia Deetz, con Jenna Ortega (la it girl del cine de terror, con la excepción de Mia Goth, desde el fenómeno Miércoles de Netflix). También aparecen Willem Dafoe, Justin Theroux y Monica Bellucci (exmujer de Bitelchús y actualmente novia de Burton).

Lejos de Hollywood y las superproducciones están otros dos estrenos importantes de este mes: Soy Nevenka de Icíar Bollaín y Emmanuelle de Audrey Diwan (ambos el 27 de septiembre). La veterana cineasta española, autora de Maixabel (2021), regresa de nuevo con otro tema espinoso y basado en hechos reales.

El filme, que competirá por la Concha de Oro en la próxima edición del Festival de San Sebastián, cuenta la historia real de una concejala de Ponferrada que pagó un alto precio por atreverse a denunciar el acoso del alcalde, con Mireia Oriol y Urko Olazabal en el reparto.

También estará en Donostia la cineasta francesa Audrey Diwan, que se alzó con el León de Oro en Venecia en 2021 con El acontecimiento, adaptación de una novela de Annie Ernaux. Allí presentará Emmanuelle, filme inaugural del festival, un drama erótico sobre la búsqueda del placer en la era post-MeToo, protagonizado por Naomi Watts y Noémie Merlant , sobre una trabajadora sexual que se enamora de un alto ejecutivo.

No tardará mucho en llegar tampoco la segunda parte del Joker: Folie à deux. Pasando antes por el Festival de Venecia (cuya primera parte obtuvo sorprendentemente el León de Oro en 2019), el nuevo filme de Todd Phillips llegará a los cines españoles el 4 de octubre y promete ser uno de los taquillazos de otoño.

Joaquin Phoenix vuelve a ponerse en la piel del villano de Batman, está vez acompañado por Lady Gaga en la piel de Harley Quinn e inspirándose en los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers.

Muy esperada también en los corrillos cinéfilos es La sustancia de la francesa Coralie Fargeat, que se estrenará el 11 de octubre. En mayo, consiguió el titulo de "la película más aberrante, excesiva y demencial que ha concursado en Cannes en las últimas décadas", así la definió Carlos Reviriego, crítico de cine de El Cultural.

Demi Moore da a vida una gran estrella del cine, que ya en su madurez de los 50 años, es apartada de la televisión. Incapaz de aceptarlo, recibe la posibilidad de aplicarse 'La Substancia', una alteración genética con la cual puede engendrar una “versión más joven y más hermosa” de sí misma. El filme, al que muchos ya consideran una "obra de culto", apuntaba a Palma de Oro pero finalmente solo obtuvo el Premio a Mejor Guion.

La estauilla se la llevó otro de los estrenos más destacados de octubre: Anora de Sean Baker (31 de octubre). El director de The Florida Project (2017) o Tangerine (2015) firma la epopeya de una prostituta que comienza viviendo un cuento de hadas cuando se casa con el hijo de un rico oligarca.

Protagonizada por Mikey Madison, el filme fue alabado por la dimensión de sus personajes y la sensibilidad de la historia, que por momentos recuerda a los hermanos Coen pero también al Tarantino de Pulp Fiction.

Octubre también será buen mes para el cine español, con el estreno el 18 octubre de lo nuevo de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, película con la que el manchego compite estos días por el León de Oro del Festival de Venecia.

Su primer largometraje rodado en inglés, después de los cortometrajes Extraña forma de vida y La voz dormida, cuenta la historia de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido. Entre ambas, otra mujer, Ingrid (Julianne Moore), amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. Martha, la madre (interpretada por Tilda Swinton), es reportera de guerra e Ingrid novelista de autoficción.

Por su parte, Pilar Palomero, ganadora del Goya a la mejor película por Las niñas (2020), estrenará Los destellos (4 de octubre). Su tercer largometraje, con el que vuelve a competir a finales de septiembre por la Concha de Oro de San Sebastián, está inspirado en Un corazón demasiado grande, relato de la escritora Eider Rodríguez. Patricia López Arnáiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola y Julián López encabezan el reparto de esta historia sobre una mujer que acepta la tarea de cuidar a su exmarido enfermo pese a llevar más de una década separados.

En noviembre también se podrá disfrutar de otra perla del cine patrio, de mano de Aitor Arregi, Jon Garaño. Los reputados cineastas vascos, autores de Handia (2017), La trinchera infinita (2019) y la mini serie sobre Cristóbal Balenciaga, traen a las salas Marco (8 de noviembre), la historia real de uno de los grandes farsantes de la historia de España, sobre el que Javier Cercas escribió El impostor.

Enric Marco (interpretado por Eduard Fernández) fue un deportado que nunca existió, un hombre que durante años fue capaz de mantener, ante la opinión pública y su propia familia (Nathalie Poza), una mentira difícil de imaginar: que había sido prisionero en un campo de concentración nazi.

Carismático y convincente, Marco ascendió a la presidencia de la Asociación Española de Víctimas del Holocausto, donde se convirtió en una figura destacada y admirada por su supuesta valentía y sufrimiento. Hasta que un día un historiador descubre que su relato es completamente falso.

Aunque es cierto que el otoño cinematográfico estará eclipsado por grandes superproducciones, como el nuevo Gladiator de Ridley Scott. La esperada secuela de la epopeya romana, protagonizada por el cada vez más cotizado Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, llegará a los cines el 15 de noviembre. La historia, con guion de Peter Craig, continúa con el legado de Máximo Décimo Meridio, interpretado por Russell Crowe en la versión de 2000, a través de la historia de Lucio, sobrino de Cómodo.

Wicked, la adaptación en dos partes del exitoso musical de Stephen Schwartz que continúa el universo del Mago de Oz, promete ser otro de los grandes taquillazos internacionales. El filme dirigido por Jon M. Chu, en lugar de centrarse en la niña de Kansas que ingresa al mundo mágico de Oz, ahonda en cómo esta mujer de piel verde esmeralda se convirtió en la Malvada Bruja del Oeste.

Basado en la novela homónima de Gregory Maguire Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West' y protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande, el filme ha dado ya mucho de que hablar por motivos extracinematográficos, ya que la cantante comenzó un polémico romance con su compañero de rodaje, Ethan Slater. La primera parte se estrenará el 22 de noviembre de 2024, mientras que la segunda llegará a los cines el día de Navidad de 2025.

En diciembre también llegará a los cines la esperada Mufasa: El rey león (20 de diciembre). Tras el éxito de la película de animación El rey león (2019), llega la precuela dirigida también por Barry Jenkins (ganador del Oscar por Moonlight) que se centra en la infancia del padre de Simba.

La historia se cuenta en flashbacks y presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. El filme de animación cuenta con las voces originales de Beyoncé y su hija Blue Ivy, Donald Glover y Mads Mikkelsen.

Otra de las películas más esperadas del cine de animación es la precuela de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (13 de diciembre), basada en el universo de Peter Jackson y la obra de J.R.R. Tolkien. Dirigida por el cineasta japonés Kenji Kamiyama, el filme explora la "historia no contada" del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

Estas navidades también tendremos el regreso de Nosferatu. El cineasta estadounidense Robert Eggers, experto en crear atmósferas terroríficas y góticas, cercanas al expresionismo alemán,—como en el El hombre del norte, El faro o La bruja—, se atreve esta vez con un remake sobre el conde Graf Orlock, el vampiro más temido del cine.

Nosferatu, que llegará a las salas el 25 de diciembre, sigue la historia de Thomas Hutter (Nicholas Hoult) y su mujer Ellen (Lily-Rose Depp), una pareja que vive feliz en la ciudad de Wisborg hasta que el oscuro agente inmobiliario Knock decide enviar a Hutter a Transilvania para cerrar un negocio con el Conde Orlok (Bill Skarsgård, muy curtido en el cine de terror): la venta de una finca de Wisborg, que linda con la casa de Hutter.

Algo de oscuridad también esconde Emilia Pérez, el narco-musical queer del francés Jacques Audiard, que hizo historia en el Festival de Cannes cuando su protagonista, la madrileña Karla Sofía Gascón se erigió como la primera mujer trans en recibir el premio a la mejor interpretación femenina en el cértamen.

El filme, que tendrá su estreno en España el 5 de diciembre, relata la metamorfosis de un capo de la droga, Manitas del Monte, en una heroína nacional, Emilia, tras someterse a un cambio de sexo.

Otro de los grandes regresos a la pantalla será el de la mítica pareja de Forrest Gump (1994), formada por Tom Hanks y Robin Wright. Será de la mano del director que les juntó en primer lugar, Robert Zemeckis (Regreso al futuro, Náufrago), en Aquí (5 de diciembre). Adaptación de la novela gráfica homónima de Richard McGuire, el filme salta a través de la historia de un lugar en particular, un hogar familiar), vista desde una perspectiva única a lo largo de muchos miles de años.