Muere Lisa Loring, la Miércoles Addams original, a los 64 años

El personaje de Miércoles Addams, la hija de la siniestra y cómica familia Addams, ha vuelto a estar en boca de todos gracias a la nueva serie de Tim Burton, Miércoles, protagonizada por Jenna Ortega. Además de la película La familia Addams que el mismo director realizó en los años noventa, donde era Christina Ricci quien daba vida al personaje, hubo una famosa serie de televisión en los años sesenta.

En aquella serie fue Lisa Loring, con solo cinco años de edad, quien interpretó a Miércoles. Este sábado, la actriz falleció a los 64 años a causa de un ataque al corazón, según confirmó su familia a la prensa de Estados Unidos. "Se fue tranquilamente con sus dos hijas tomando sus manos", informó una de sus hijas a Variety.

La escritora Laurie Jacobson, amiga de Loring, escribió en Facebook que la actriz había sufrido "un infarto masivo a causa del tabaco y la presión arterial alta", y que había tenido soporte vital durante tres días hasta que su familia decidió retirarlo durante el fin de semana. Jacobson también elogió "el legado en el mundo del entretenimiento" de la actriz: "Ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Wednesday Addams".

Loring interpretó a Wednesday Addams (Miércoles en la versión en español y Merlina en Hispanoamérica) entre 1964 y 1966 en la serie de humor negro inspirada en las viñetas del dibujante Charles Addams que publicaba en la revista The New Yorker.

La serie, filmada en blanco y negro, consta de 64 capítulos de 30 minutos de duración, y en ella apareció por primera vez la famosa melodía de clavicordio que desde entonces se asocia a La familia Addams. Se emitió en la cadena ABC y era la competidora directa de The Munsters, una serie similar de la cadena CBS.

Con la muerte de Loring, John Astin (que daba vida al padre de la familia, Gomez Addams) es el último miembro superviviente del elenco de la serie y tiene actualmente 92 años.

Una de las escenas más recordadas de la serie original es aquella en la que Miércoles y Largo, el mayordomo interpretado por Ted Cassidy, bailan a ritmo de twist. Una secuencia a la que hace un guiño la escena del baile de Jenna Ortega en Miércoles de Tim Burton, que ha sido uno de los momentos más viralizados de la serie en los últimos meses.

Loring nació en las Islas Marshall en 1958 y, tras un breve periodo en Hawái, ella y su madre se mudaron a California. Allí empezó a trabajar como modelo infantil y actriz con solo tres años, hasta que consiguió el papel de Miércoles. Después de participar en la serie La familia Addams, Loring trabajó junto a Astin en la sitcom The Pruitts of Southampton.

En su filmografía también consta la serie The Girl from U.N.C.L.E. y la telenovela As The World Turns, y también apareció en Halloween With the New Addams Family, película que reunió a parte del elenco original de La familia Addams.

A finales de los años ochenta, su carrera estuvo ligada sobre todo al cine de terror y fantástico, con títulos como Blood Frenzy, Iced y Savage Harbor.

Loring se casó y se divorció cuatro veces, la primera de ellas con solo 15 años, la misma edad a la que tuvo a la primera de sus dos hijas. Según The Hollywood Reporter, "su problemática vida personal, incluyendo una batalla contra la heroína, acabaron con su carrera interpretativa".

