Gran duelo en el Festival de Venecia, el escaparate europeo de Hollywood: el Joker contra Almodóvar

El Joker, con su risa macabra y su facilidad para sembrar el caos, está dispuesto a repetir el golpe que dio en 2019 en el festival de Venecia. Entonces, con un soberbio Joaquin Phoenix interpretando el personaje bajo las órdenes de Todd Phillips, se hizo de manera inesperada con el León de Oro.

Ahora, con una Lady Gaga en la piel de Harley Quinn e inspirándose en los musicales de Fred Astaire y Ginger Rodgers, el villano está dispuesto a acaparar de nuevo los focos del festival. No será fácil porque, aunque en los tejados de la ciudad de las góndolas no aparecerá Batman para aguarle la fiesta, tendrá grandes competidores por el gran premio de la Biennale.

En cualquier caso, Joker: folie à Deux no será la única secuela de Hollywood que comparecerá en el Lido desde este miércoles y hasta el próximo 7 de septiembre. De hecho, Tim Burton será el encargado de abrir el festival con Bitelchús Bitelchús, en donde Michael Keaton retoma el papel del travieso demonio 36 años después de la primera entrega.

También Kevin Costner presentará el segundo capítulo de Horizon: An American Saga, épico y ambicioso wéstern ambientado en los años de la Guerra de secesión de EE.UU., a pesar del fracaso en taquilla de la primera parte estrenada este mismo junio.

De Venecia al Óscar

Hace tiempo que Venecia se impuso a Cannes como plataforma de lanzamiento de las películas que aspiran a triunfar en los Oscar. En los últimos tres años, entre 2022 y 2024, las películas que se presentaron en Cannes recibieron 56 nominaciones y 5 galardones en los premios de la Academia, por las 77 nominaciones y las 14 estatuillas de las que pasaron por Venecia.

Este año hay varios directores en la sección oficial que vuelven a apuntar al Oscar y que también parten como favoritos para alzar el León de Oro. Entre ellos, nuestro Pedro Almódovar, que va en busca de su primer felino dorado con su primera película en inglés, La habitación de al lado.

Se trata de un melodrama con atmósfera de thriller ambientado en Nueva York sobre la muerte y el dolor, protagonizado por Julianne Moore y Tilda Swinton, en un cara a cara antológico de las dos actrices.

No serán las únicas estrellas de Hollywood que pasearán por la alfombra roja. Muy esperado es el retorno de Angelina Jolie a la actuación, tras varios años alejada de los focos, para dar vida a Maria Callas. Un filme, Maria, en el que el chileno Pablo Larraín vuelve a diseccionar la psicología de una de las mujeres que marcó el siglo XX, como hizo antes con Jackie Kennedy en Jackie (2016) y con Lady Di en Spencer (2021).

Angelina Jolie, en 'Maria'

El morbo está servido con la presencia en el festival de Brad Pitt, ex marido de Jolie, que presenta fuera de concurso Wolfs (Jon Watts), un thriller de acción en clave de comedia en el que le acompaña su compinche George Clooney, que el que ya coincidió en la saga de Ocean's Eleven.

De Guadagnino a Walter Salles

Un habitual del festival es el italiano Luca Guadagnino, que adapta la novela Queer de William S. Burroughs, con Daniel Craig dando vida a un estadounidense expatriado en México D.F. que se enamora de un joven ex militar. Podrá redimirse así del chasco de tener que cancelar la presentación de Rivales (2024) en la anterior edición por culpa de la huelga del sindicato de actores.

Otros tres proyectos de la sección oficial llegan respaldados por estrellas, aunque sus directores no cuenten con el prestigio de los anteriores. En primer lugar, The Brutalist, en la que Brady Corbet narra la historia del visionario arquitecto László Toth con Adrien Brody como protagonista.

En segundo lugar, Babygirl, un thriller erótico dirigido por la alemana Halina Reijn con Nicole Kidman y Antonio Banderas en el reparto. Y, por último, The Order, en la que el australiano Justin Kurzel narra el atraco a un banco perpetrado por un grupo de supremacistas blancos interpretados por Nicholas Hoult, Jude Law y Tye Sheridan.

Jude Law, en 'The Order'

Y no hay que olvidar que quizás dos de los proyectos más interesantes de toda la programación están destinados a la pequeña pantalla, aunque se encuentren fuera de concurso.

Por un lado, la primera serie dirigida por del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Disclaimer (Apple TV+), un thriller psicológico con Cate Blanchett, Kevin Kline y Sacha Baron Cohen; y la adaptación que Joe Wright ha rodado de la monumental novela de Antonio Scurati M. El hijo de siglo, sobre la llegada al poder de Benito Mussolini, al que interpreta el siempre magnético Luca Marinelli (Martin Eden).

Tendremos que estar atentos también en la sección oficial a los nuevos trabajos de la georgiana Dea Kulumbegashvili (April), ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián con su debut Beginning (2020); del francés Emmanuelle Mouret, que sigue en Tres Amies indagando en los pormenores de las relaciones románticas; del argentino Luis Ortega, que tras la explosiva El ángel (2018) incide en el thriller en El jockey con Nahuel Pérez Biscayart, Daniel Giménez y Úrsula Corberó; o del brasileño Walter Salles, que viaja a la Dictadura Militar de Brasil en 1971 en I’m Still Here.

La propuesta española

La armada española no es demasiado numerosa, pero sí sugerente. Más allá de Almodóvar, hay dos platos fuertes: fuera de concurso, la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, Los años nuevos, que narra diez años en la vida de una pareja retratando tan solo el día de Nochevieja, y en la sección Orrizonti, Marco, el biopic sobre el falso superviviente de los campos de concentración nazis Enric Marco, al que da vida Eduard Fernandez bajo la dirección de Aitor Arregi y Jon Garaño.

'Marco', de Aitor Arregi y Jon Garaño

Por último, tres documentales parecen que pueden arrebatar algunos focos a los filmes de ficción: One to One: John & Yoko, sobre el concierto que John Lennon y Yoko Ono dieron en el Madison Square Garden en 1972; 2073, una especulación catastrofista sobre el futuro de Asif Kapadia, director de Amy (2015) y Senna (2010); y Separated, en la que Errol Morris aborda la separación de las familias inmigrantes en EE. UU.