Iciar Bollain, Pilar Palomero y Albert Serra competirán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián

Iciar Bollain, Pilar Palomero, Albert Serra y el debut de Pedro Martín-Calero competirán por la Concha de Oro en la 72ª edición del Festival de San Sebastián. Así lo ha anunciado José Luis Rebordinos esta mañana en la sede madrileña de la Academia de Cine.

El director del festival ha desvelado los 17 títulos de producción española (12 largometrajes, un mediometraje, un corto y tres series) que podrán verse entre el 20 y el 28 de septiembre en la Sección Oficial y en las secciones New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera y Velódromo de la 72ª edición del Festival de San Sebastián.

Destacan la serie Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, que participará fuera de concurso en la Sección Oficial; y las películas Yo, adicto, de Javier Giner y Aitor Gabilondo, y La virgen roja, de Paula Ortiz, que formarán parte de las Proyecciones Especiales de la Sección Oficial.

Iciar Bollain estrena en San Sebastián Soy Nevenka, la historia real de una concejala que pagó un alto precio por atreverse a denunciar el acoso del alcalde, con Mireia Oriol y Urko Olazabal en el reparto. Es la quinta participación de la directora en la sección oficial tras Te doy mis ojos (2003), Mataharis (2007), Yuli (2018) y Maixabel (2021), que recibieron distintos premios.

Pilar Palomero, ganadora del Goya a la mejor película por Las niñas (2020), aspira a la Concha de Oro con su tercer largometraje, Los destellos, inspirado en Un corazón demasiado grande, relato de la escritora Eider Rodríguez. Patricia López Arnáiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola y Julián López encabezan el reparto de esta historia sobre una mujer que acepta la tarea de cuidar a su exmarido enfermo pese a llevar más de una década separados.

Por su parte, Albert Serra, habitual de Cannes, comparece por primera vez en San Sebastián con Tardes de soledad, una película de no ficción en torno a la tauromaquia que aborda los estados mentales y espirituales que el torero experimenta en el ruedo.

Una imagen de la película de Albert Serra

Completa la selección de cineastas españoles en liza por los grandes premios Pedro Martín-Calero, autor de cortometrajes y numerosos trabajos para la industria musical y publicitaria, que debuta en el largo con El llanto. Escrito junto a Isabel Peña, colaboradora habitual de Rodrigo Sorogoyen, se trata de un filme de terror en el que Ester Expósito, Mathilde Ollivier y Malena Villa interpretan a tres mujeres que, en momentos distintos del tiempo y conectadas sin saberlo, se enfrentan a una amenaza que las trasciende.

La sección oficial incluirá una serie fuera de competición. Alauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco lobitos, presentará Querer, que narra la historia de una mujer que tras 30 años de matrimonio rompe con su marido y le denuncia por violación continuada. Nagore Aranburu protagoniza esta miniserie de cuatro episodios en cuyo reparto también figuran Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón.

Por otro lado, dentro de Proyecciones Especiales Yo, adicto contará, en seis episodios, el relato de superación del libro homónimo escrito por Javier Giner. Giner, a quien encarna el actor Oriol Pla, es también cocreador de la serie junto a Aitor Gabilondo, autor de Patria. En el elenco artístico destacan Nora Navas, Omar Ayuso, Victoria Luengo, Alex Brendemühl, Ramón Barea, Marina Salas e Itziar Lazkano.

Y, también entre las Proyecciones Especiales de la Sección Oficial, se proyecta fuera de concurso el nuevo largometraje de Paula Ortiz (Zaragoza, 1979), directora de títulos como La novia (2015) y Teresa (2023). En La virgen roja, protagonizada por Najwa Nimri y Alba Planas, revisita una historia real acontecida en la España de los años 30, donde una joven llamada Hildegart es concebida y educada por su estricta madre para convertirse en la mujer del futuro.

El debut como director de C. Tangana, en New Directors

La sección New Directors será inaugurada por La guitarra flamenca de Yerai Cortés, el estreno como director de Antón Álvarez, más conocido en su faceta musical como C. Tangana. Tras protagonizar Esta ambición desmedida, en esta no ficción, Álvarez utiliza la música de Yerai Cortés como vehículo para sumergir al espectador en la historia personal del guitarrista, desvelar un gran secreto familiar y superar los fantasmas del pasado.

La película de C. Tangana

Cecilia Atán y Valeria Pivato también concursarán en New Directors con su segundo trabajo juntas, La llegada del hijo, sobre el reencuentro de una madre con su hijo tras su salida de prisión. En el reparto figuran Maricel Álvarez, Angelo Mutti Spinetta, Cristina Banegas y Greta Fernández.

David Pérez Sañudo regresará a New Directors, donde ya presentó Ane. Su segundo largometraje, Los últimos románticos, está basado en la novela homónima de Txani Rodríguez y está protagonizado por Miren Gaztañaga, que da vida a una mujer obligada a replantearse toda su existencia cuando le detectan un bulto en el pecho.

La cineasta andaluza Sandra Romero (Écija, 1993), ganadora en Málaga de la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección en la categoría de cortometrajes de ficción con Por donde pasa el silencio (2020), ha partido de esa misma historia y título para dirigir su debut en el largometraje, centrado en un joven que regresa a la casa familiar.

Mas cine español en Zabaltegui

La sección Zabaltegi-Tabakalera incluirá nuevamente en su programa un filme de Elena López Riera, Las novias del sur. Se trata de un mediometraje estrenado recientemente en la Semana de la Crítica de Cannes, que fue reconocido con la Queer Palm, en el que un grupo de mujeres en edad madura hablan de matrimonio, amor y sexualidad.

Tras debutar con Sag Du Es Mir (2019), Michael Fetter Nathansky (Colonia, 1993) participará con su segundo trabajo, Alle die Du bist, una coproducción germano-española que en 2023 se alzó con los dos premios de WIP Europa del Festival de San Sebastián (bajo el título de Mannequins). El filme, estrenado en la sección Panorama de la Berlinale, cuenta la historia de una mujer que trabaja en una fábrica y que se enamora de un compañero.ç

También regresará a la sección más libre del Festival la cineasta Izibene Oñederra, que en el cortometraje de animación Está por venir (y tendrá tus ojos) retrata el colapso que sufre una comunidad a causa de una crisis ambiental.

El Velódromo de Anoeta acogerá la proyección completa de Celeste, una serie de seis episodios creada por Diego San José y dirigida por Elena Trapé. La actriz Carmen Machi encarna a una inspectora de la Agencia Tributaria que, al borde de la jubilación, recibe el encargo de demostrar que una estrella de la música latina ha defraudado a la Hacienda pública.