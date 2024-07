Scarlett Johansson: "El sueño americano sigue vivo, puedes venir de donde sea y tener éxito"

La actriz estadounidense Scarlett Johansson posa en el photocall del estreno de la película “Fly me to the Moon”, este jueves en el Matadero, en Madrid. EFE/ Daniel Gónzalez

Scarlett Johansson afirmó hoy en Madrid durante la presentación de la película Fly me to the Moon que el sueño americano "sigue vivo", porque, según ella, "puedes venir de donde sea y tener éxito", lo que le sucede al personaje que encarna en esta cinta.



Así lo declaró a EFE durante su visita a Madrid junto al actor estadounidense Channing Tatum, el otro protagonista de esta película dirigida por Greg Berlanti y que llegará a todas las salas del mundo este viernes.



Y es que el personaje que encarna Johansson, el de la atrevida publicista Kelly Jones, es la encarnación del llamado sueño americano, un personaje en el que demuestra sus dotes con la comedia y que ha compaginado con la producción porque su productora These Pictures ha sido la artífice de hacer realidad esta cinta.



"Fue una idea que mi socio tuvo y jugamos con la idea de la teoría de la conspiración sobre el alunizaje (...) Empezamos a lanzar todas esas ideas y el guion consiguió un tono muy único, que es a la vez moderno y también nostálgico. Me pareció que la película tiene un aire muy fresco y original", afirmó la intérprete.



En Fly me to the Moon Johansson se mete en la piel de una cínica y atrevida publicista, Kelly Jones, que un día es contratada por la NASA para dar a conocer a todo el mundo los trabajos realizados por la agencia espacial para hacer realidad la primera llegada a la luna y así ganar la batalla lunar a la URSS.



Un trabajo que choca directamente con el director del lanzamiento, Cole Davis (Tatum), ya que Jones será la encargada de introducir la publicidad de marcas como Omega o Tang en el día a día de Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, la tripulación del Apolo 11.

Pero se tratan también de unas prácticas que irritarán a Davis, con quien finalmente Jones unirá fuerzas y afianzará su historia de amor para elaborar un plan para que la retransmisión en directo del lanzamiento del Apolo 11, y la posterior llegada a la luna, se retransmita en directo pese a las oscuras intenciones de la Casa Blanca, a quien representa un misterioso personaje de nombre Moe Burkus (Woody Harrelson).



Y es sobre este acontecimiento, sobre el que históricamente ha planeado la duda de si ocurrió o no, donde Fly me to the Moon concluye con rotundidad que sí sucedió. "Es una ficción histórica y no nos jugamos nada en que la gente se lo crea o no porque es una película divertida, una comedia romántica y no es histórica. No sabemos lo que sucedió, no estábamos tras las cortinas de NASA, y tampoco me importa si nadie se lo cree", dijo Tatum.



Junto a Johansson y Tatum el reparto de esta película de Columbia Pictures y Apple Original Films está compuesto también por Jim Rash, Anna García, Donald Elise Watkins, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Nick Dillenburg y Ray Romano.