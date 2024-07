La resurrección de Slim Shady, el último truco de magia de Eminem

"Guess who is back, back again, Shady is back, tell a friend", canta en el primer single el mago del hip-hop estadounidense. Así, Eminem vuelve para su último truco de magia: la resurrección de su alter ego.

Después de 4 años, todos estaban esperando a este momento. "Servicio de anuncio publico: The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) es un álbum conceptual, por lo tanto, si lo escuchas sin seguir el orden puede que las canciones no tengan sentido", escribe el mismo rapero en sus redes sociales.

El duodécimo álbum de Eminem acaba de salir a la luz. 19 canciones. La historia de una vida. Un homenaje al álbum debut de 1999. La portada enseña la cabeza de Slim Shady emergiendo de una bolsa para cadáveres. Es el fin de una era y el comienzo de otra.

Eminem anunció el lanzamiento del primer tema a principios de mayo en un FaceTime con David Blaine: el clip terminó con el mago comiendo una copa de vino y el rapero declarando: "Bueno, para mi último truco, voy a hacer desaparecer mi carrera".

Houdini, el primer sencillo del álbum, está producido por el propio Eminem y presenta una muestra e interpolación del éxito de 1982 de Steve Miller Band, Abracadabra. El clip que lo acompaña imagina al personaje antagonista de Eminem, Slim Shady, emergiendo en el presente a través de un "portal", y se encuentra confundido e inquieto por lo que ve en 2024.

Decidido a moldear la era moderna en un lugar más adecuado a su visión única del mundo, se embarca en una misión para hacer exactamente eso. Solo el alter ego de Eminem en la actualidad, "Rap Boy", puede salvar al mundo de Shady, junto con su mentor de toda la vida, el legendario Dr. Dre. En un esfuerzo por neutralizar estas acciones nefastas, las cosas se tuercen y se crea una versión híbrida impía de Eminem. Dr. Dre está encantado con los resultados y se apresura a dejar que el híbrido Shady continúe por su cuenta... hasta que un extraño errante se une y toma el volante. Adivina quién ha vuelto, de hecho.

Tobey el segundo sencillo del esperado álbum muestra el regreso de la iteración con máscara de hockey del personaje de Slim Shady. Grabado con Big Sean y BabyTron fue lanzado este 8 de julio. Renaissance es el titulo de la primera canción que inaugura el álbum. "Long time no seen" es el principio de su nueva obra que se adentra en las tinieblas pasadas para resurgir como un ave fénix. Canta a su hija, pidiéndole perdón, convoca a Lucifer, al mago Houdini y a su misma conciencia. Rapea con su clásico estilo melancólico, duro, que sube desde las profundidades del infierno.

Romper las barreras

Parece que al final todo se acaba de verdad. También los que creíamos inmortales. Marshall Bruce Mathers III (St. Joseph, Misuri, 1972) el rapero que popularizo el hip-hop en Estados Unidos, cierra el ciclo de su musica con un gran truco de magia. Transgresor, controvertido, rebelde. Eminem rompió el vidrio que los separaba del resto de la sociedad.

Crecido entre Detroit y el Misuri, la pobreza reinaba su vida. Barrios decadente donde gobernaba la delincuencia, la violencia, la ley del más fuerte. Empezó a rapear a los 14 años. Se abrió camino en las batallas de rap de estilo libre en el comedor de la escuela y en los concursos de micrófono abierto de hip-hop en Detroit, en un mundo musical dominado prevalentemente por una industria negra. Al final, como dijo él: "Solo soy un niño blanco de Detroit. Nunca había visto estrellas".

Eminem durante un concierto en 1999. Foto: Mika Photography

8 Mile (2002) es la película que retrata la historia del rapero, mostrando las uñas y los dientes con los cuales tuvo que defenderse y apostar por sí mismo. Una vida dura como pocas, un suceso enorme como nadie. Eminem es conocido por todas las esquinas del mundo. No existe persona, hoy en día, que no cante Lose yourself gritando a gran voz.

El rapero debutó en 1996 con Infinite pero alcanzó popularidad con The Slim Shady EP en 1999. En el álbum creó un personaje ficticio, un alter ego sádico y violento, Slim Shady, a través del cual podía contar su rabia, su frustración y desahogar su ira con letras sobre las drogas, la violencia, los asesinados. Desde entonces su carrera tomó el vuelo.

Creó una emisora de radio, Shade 45, donde transmite hip-hop sin cortes. Actuó en múltiples películas, incluida su semiautobiografía, escribió libros y memorias, abrió un restaurante de espaguetis en Detroit, estableció la Fundación Marshall Mathers para ayudar a los jóvenes desfavorecidos. Pero no todo son rosas y flores, sobre todo en el mundo de la industria musical. Sufrió una sobredosis de metadona en 2007, fue victima de varios ataques físicos, de demandas por parte de su misma familia, tuvo disputas con muchos artistas, fue expulsado de Australia e investigado por el FBI.

Aun así, después de más de 20 años de carrera, el cantante se convirtió en la representación de la angustia popular de la clase baja en Estados Unidos. Rompió las barreras raciales para la aceptación de los raperos blancos en la música popular y dejó así, la historia de la música, marcada para siempre.