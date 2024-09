Emergencia climática, surrealismo y filosofía: la nueva temporada del Círculo de Bellas Artes

"Cultura contigo" es el nuevo lema del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que presenta la temporada 2024-2025 reivindicando la idea de una cultura compartida, pensada y participada entre todos y todas. "Es la indicación de que esta cultura no puede ir sola y, sobre todo, de que creemos en una cultura construida con toda la sociedad", afirma Valerio Rocco Lozano, director del Círculo de Bellas Artes.

Es una invitación al debate, la reflexión y la puesta en marcha de todo aquello que enriquece nuestro entorno. La nueva programación refleja la sociedad diversa en la que vivimos, rica de voces que expresan libremente sus propuestas, opiniones, críticas e inquietudes. "Queremos que la cultura sea un espacio de encuentro y de compañía, abierto al contacto con la sociedad y el público. Un espacio de libertad de creación y de expresión", explica Juan Miguel Hernández León, presidente de la institución.

El Círculo de Bellas Artes, referente de la cultura madrileña, invita también en esta temporada a la fusión de la cultura con otras disciplinas, como la ciencia, la medicina y la educación. "Colaborar interdisciplinariamente es fundamental para la búsqueda de soluciones sociales".

La temporada de "Cultura contigo" está estructurada en cuatro grandes ejes: la crisis climática, Sueños y Deseo, el décimo aniversario de la Escuela SUR y la primera edición del Festival de las Ideas. Se fusionan todo tipo de disciplinas, artes plásticas, escénicas, música, cine, debates, para llevar la reflexión a todo el mundo. "Por esto, este año más que nunca el Círculo se llevará a la calle", anuncia Lozano.

La cultura como refugio

Compromiso verde es uno de los centros de esta nueva programación. Sensible a una de las principales preocupaciones de la sociedad y en virtud de su compromiso ecologista, el Círculo reivindica la importancia de la emergencia climática. "No hay planeta B", afirma Lozano, "pero tenemos que exigir un planeta C, el de la cultura, del compromiso social colectivo".

El centro cultural ofrece la posibilidad de reflexionar, aprender y debatir sobre un problema tan importante a través de muchas actividades diferentes. Este verano, el Círculo abrió el Refugio climático, un pequeño espacio verde para protegerse de las altas temperaturas, trabajar, relajarse y aprender sobre el cuidado del planeta.

Las exposiciones que protagonizan estos primeros meses exploran muchos aspectos del tema. En HiperObjeto, a partir del 10 de septiembre, investiga las relaciones entre la nueva tecnología y nuestra conciencia, nuestros cuerpos y nuestro entorno. El 8 de octubre se presenta Especies mensajeras, que recoge la relación problemática entre la naturaleza y los agentes tóxicos que amenazan nuestras especies.

La mayor emergencia, que se inaugurará el 24 de octubre, parte de la tesis del filósofo Santiago Zabala: "la mayor emergencia es la falta del sentido de emergencia". Lo que cree esta exposición y todo este bloque es que el arte es fundamental para recuperar este sentido de emergencia. Ahora es el turno de la cultura y de las artes para movilizar a la sociedad.

Todo este bloque climático está acompañado por una serie de ciclos. Otoño Climático reúne talleres, conferencias, sesiones de video-fórum y mesas redondas. Clima de Cambio propone encuentros sobre los retos del cambio global y el ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo pondrá en evidencia la importancia de la alianza entre ciencia y cultura. La poesía, la danza y el cine completarán esta parte de la temporada dedicada al clima.

100 años de surrealismo

Sueño y deseo tiene que ver con una efeméride importante: el 100.º aniversario del manifiesto surrealista de André Breton. El Círculo organiza una serie de propuestas encaminadas a poner en el centro la imaginación, el subconsciente y el poder perturbador y revolucionario del sueño y del deseo.

Presentación de la nueva temporada 2024-2025 del Círculo de Bellas Artes. Foto: Círculo Bellas Artes

Max Ernst será el protagonista de este bloque y de la exposición Surrealismo, arte y cine, que llegará al centro en diciembre. Un recorrido por la vida y las obras del autor, focalizándose sobre todo en su relación con el cine. Ernst convivirá con Salvador Dalí. En el Teatro Fernando de Rojas se presentará por primera vez la coreografía ideada por el artista de Figueras, Bacchanale, el primer ballet psicótico.

Una topografía estética se articula en torno al tratamiento paisajístico de los accesos a la Acrópolis de Atenas y del complejo proceso creativo del arquitecto griego Dimitris Pikionis. Seguirán las actividades sobre el Año Kafka para seguir celebrando el centenario de su muerte.

Ciclos de cine sobre el nacimiento del cineasta Serguéi Paradzhánov y de Jean Painlevé, uno de los grandes pioneros del cine científico. Y para hacer su público aún más partícipe, el Círculo organiza un premio de ensayo ¿Es posible?, en búsqueda de propuestas que aúnen conocimiento técnico e imaginación utópica.

Ideas imprescindibles

Para celebrar sus 10 años de vida, la Escuela SUR enriquece la temporada del Círculo de Bellas Artes dotándola de innovación y teatro. El desarrollo de estos artistas protagonizará el panorama creativo de los próximos años. Sin embargo, el Festival de las ideas es el proyecto más ambicioso. El Círculo de Bellas Artes quiere llevar el pensamiento en todas sus formas en las calles y plazas de Madrid.

Distintos espacios públicos se convertirán en escenarios de debate desde el 18 hasta el 21 de septiembre. Se reivindica el carácter peripatético de la filosofía, dando voz al público con los pensamientos de grandes filósofos actuales. Byung-Chul Han, Eva Illouz, Marina Garcés, Wendy Brown, Remedios Zafra y muchos más participarán en conversaciones, mesas redondas, speakers' corners, paseos filosóficos, conciertos y espectáculos teatrales. No solamente se abrirán espacios para el pensamiento y la filosofía, sino también para la música, la danza y el teatro.

Este espíritu de cultura continúa con otras actividades que son imprescindibles para entender su programación. Se destacan los ciclos de conciertos Círculo de Cámara y Jazz Círculo en el Teatro Fernando de Rojas, así como el Festival iberoamericano de Creación Sonora, talleres de artes plásticas, pódcast con Casa de América y Grandes Oyentes, un ciclo de música para audiencias de 0 a 4 años.