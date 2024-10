La estrategia de Rafa Nadal en la Copa Davis: una decisión personal, la charla con Ferrer y el sueño del individuales

Rafa Nadal ha anunciado que la Copa Davis 2024 será el escenario donde pondrá fin a su ilustre carrera profesional. Tras dos décadas de éxitos inigualables, el legendario tenista español se despedirá de las pistas en un torneo que tiene un lugar especial en su corazón: la Davis, el evento que le permitió brillar desde sus inicios en el mundo del tenis.

El 10 de octubre de 2024, Nadal hizo pública su decisión de retirarse del tenis profesional, poniendo punto final a una carrera llena de momentos históricos y victorias épicas. Sin embargo, su despedida no era inmediata, ya que ha decidido cerrar este capítulo de su vida deportiva en la Final 8 de la Copa Davis, que se celebrará del 19 al 24 de noviembre en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga.

Nadal, de 38 años, ha luchado contra diversas lesiones en las últimas temporadas, un factor determinante en su decisión de abandonar el deporte. "No estoy quemado ni cansado de mi deporte. Mi cuerpo no me responde como yo necesito que lo haga para que me compense seguir", confesó el tenista de Manacor. Aunque su pasión por el tenis sigue intacta, las limitaciones físicas han hecho imposible continuar al nivel que exige la alta competición.

Un mes clave

Con un mes por delante antes de enfrentarse a su último desafío profesional, Rafa Nadal ha sido claro en cuanto a sus expectativas para la Copa Davis. "Voy a prepararme para ello, intentaré llegar en buena forma para ayudar al equipo a ganar", aseguró en una entrevista reciente.

Primero tengo que ser yo quien me sienta competitivo para entrar a competir

Sin embargo, también fue prudente al reconocer que si no se siente competitivo, será el primero en apartarse de los partidos individuales. "Primero tengo que ser yo quien me sienta competitivo para entrar a competir", aclaró, dejando entrever que su participación final dependerá de su estado físico y de la evaluación del capitán del equipo español, David Ferrer.

Este mes de preparación para la Davis, Nadal lo ha comenzado probando su forma física en la competitiva en el Six Kings Slam, un torneo de exhibición en Arabia Saudí. Aunque fue derrotado por Carlos Alcaraz en su primer enfrentamiento, el torneo le permitirá evaluar su condición frente a otro gran tenista del circuito: Novak Djokovic. Tras esto, su plan es continuar entrenando y ponerse a prueba antes de tomar una decisión definitiva sobre su papel en Málaga.

Rafael Nadal, durante la Six Kings Slam Reuters

El mensaje a Alcaraz

El partido de exhibición entre Nadal y Alcaraz en Riad no solo fue un duelo entre dos grandes jugadores españoles, sino también un símbolo del relevo generacional que está ocurriendo en el tenis mundial.

Alcaraz, con 21 años, ha demostrado ser el sucesor natural del manacorí en la cima del tenis español, y la derrota de Nadal por 6-3 y 6-3 en el Six Kings Slam confirmó este cambio de guardia.

Tras el encuentro, Rafa Nadal no solo elogió el talento de su compatriota, sino que también ofreció una visión optimista sobre el futuro del tenis, destacando la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, dos jóvenes que están llamados a dominar el deporte en los próximos años. "El tenis está en buenas manos", afirmó Nadal, quien también deseó que ambos jugadores puedan evitar lesiones y continuar desarrollando sus carreras.

Antes de despedirse de Alcaraz, Nadal le dejó claro cuál es su objetivo inmediato: estar en la mejor forma posible para la Copa Davis. "En noviembre estaré mejor, tranquilo. Me voy a preparar", le dijo al joven tenista murciano, dejando entrever su compromiso con el equipo español en el que ambos formarán parte.

La Copa Davis, el último baile

La Final 8 de la Copa Davis, que se celebrará en Málaga, será el último torneo profesional de Rafa Nadal. Este evento tiene un significado especial para el tenista de Manacor, ya que fue precisamente en este torneo donde comenzó a forjar su leyenda.

Su primera gran victoria internacional llegó en 2004, cuando ayudó a España a ganar la Copa Davis en Sevilla. Ahora, 20 años después, cerrará el círculo despidiéndose del tenis en el mismo torneo, representando a su país una vez más.

El camino hacia el título en esta edición de la Copa Davis no será fácil para España. El equipo español, que cuenta con estrellas como Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, se enfrentará a Holanda en los cuartos de final el martes 19 de noviembre.

Si logran superar este primer escollo, deberán medirse al ganador del enfrentamiento entre Canadá y Alemania en las semifinales, que se jugarán el 22 de noviembre. La gran final está programada para el domingo 24 de noviembre, y todos los ojos estarán puestos en si Nadal puede culminar su carrera levantando una última Ensaladera de Plata.

El legado de Nadal en la Davis

El legado de Rafa Nadal en la Copa Davis es tan impresionante como su carrera en los Grand Slam. A lo largo de 20 años de participación en este torneo, Nadal ha conseguido un récord asombroso de 37 victorias y solo cinco derrotas, lo que lo convierte en uno de los jugadores más exitosos en la historia de la competición.

En individuales, su récord es aún más impresionante: 29 victorias y solo una derrota. Este impresionante palmarés es un reflejo de su dedicación y compromiso con el equipo español a lo largo de los años.

Nadal y Alcaraz, durante su debut en dobles en los Juegos Olímpicos. REUTERS

En su última comparecencia, Nadal no solo buscará aumentar su ya impresionante récord, sino también contribuir al éxito del equipo en lo que será su última oportunidad de añadir otro trofeo a su increíble carrera.

"Estoy muy emocionado de que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representar a mi país", confesó el tenista en un emotivo mensaje a sus seguidores.

La despedida de Rafa Nadal será un momento histórico para el tenis mundial. Su legado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos está asegurado, pero su adiós en la Copa Davis será un evento cargado de simbolismo y emoción.

Despedirse en casa, frente a su público y en un torneo que ha sido clave en su carrera, añade un toque especial a este último baile.

Nadal ha dejado claro que, pase lo que pase, su prioridad será disfrutar del momento y representar a España con el mismo orgullo y pasión que ha mostrado a lo largo de su carrera.

Ya sea ganando un último título o simplemente compartiendo la pista con sus compañeros, su despedida será una celebración del legado de uno de los más grandes deportistas de la historia.