Agüero y Cesc responden a 'Canelo' tras su amenaza a Messi: "Seguramente no sabes de fútbol"

El vídeo de la fiesta de la selección de Argentina en el vestuario después de la victoria contra México ha corrido como la pólvora. Aunque un detalle había parecido pasar desapercibido para muchos. Pero el runrún sobre lo que se ve en él con Leo Messi como protagonista fue aumentando su volumen hasta que el caso estalló con la entrada en juego del boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez.

En el vídeo de la fiesta en el vestuario de la Albiceleste, se puede ver a los internacionales argentinos desatados. Y también cómo, al parecer, Messi pisa y limpia el suelo con una camiseta de la selección de México. Esto no sentó nada bien a 'Canelo', quien no dudó en amenazar al delantero del PSG a través de las redes sociales. Después de lo que se ha formado, el 'Kun' Agüero o Cesc Fàbregas han salido en su defensa.

En defensa del que es su amigo y también fue su compañero de vestuario. Y todo por los siguientes mensajes del boxeador mexicano en su cuenta personal de Twitter. "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", escribió primero 'Canelo'.

[El boxeador Canelo Álvarez amenaza a Messi por limpiar el suelo con la camiseta de México]

Algunos creyeron que también era la bandera, pero parece que solo era una camiseta intercambiada con un futbolista de México. "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", agregó Saúl Álvarez. Volvió una vez más a la carga todavía: "¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por la mamada que hizo".

Respuestas virales

Uno de los primeros en responder a 'Canelo' Álvarez fue el 'Kun' Agüero: "Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Y no solo el exjugador argentino, también el español Cesc Fàbregas ha utilizado la misma red social para responder al boxeador: "Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante".

[Canelo Álvarez, el 'Divo de Guadalajara': el vendedor de helados que se convirtió en rey del boxeo]

Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

Las respuestas que ha recibido 'Canelo' por los tuits contra Messi han sido muchos. Y a algunos ha ido contestando él mismo a través de la citada red social. De hecho, Saúl Álvarez ha puesto de relieve que no es directamente contra Argentina, país al que respeta mucho, sino contra el mismísimo Messi. "Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue", ha sentenciado el gran campeón de la historia del boxeo. Para él, no hay debate posible.

Sigue los temas que te interesan