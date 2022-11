El boxeador Canelo Álvarez amenaza a Messi por limpiar el suelo con la camiseta de México

El Argentina - México ha sido el partido más caliente en el Mundial de Qatar hasta la fecha. Las dos selecciones se enfrentaron en un partido al que La Albiceleste llegaba con la obligatoriedad de ganar, consiguiéndolo gracias a dos goles de Leo Messi y Enzo Fernández. La selección tricolor queda en una posición delicada, aunque hay algo que importa más a una de las mayores figuras deportivas del país: Canelo Álvarez.

El reconocido boxeador mexicano se pronunció en redes sociales para amenazar a Messi. Sí, han leído bien. Canelo, actual campeón mundial del peso supermediano, estalló tras ver un vídeo tomado en el vestuario argentino después del partido disputado el pasado sábado.

Hay varias grabaciones en las que se ve a Messi descalzándose y apartando con el pie una camiseta que debió intercambiar con un futbolista de México. La elástica se queda en el suelo, siendo también pisoteada por el jugador del PSG durante la celebración de su equipo tras conseguir una victoria que les mantiene vivos en el Mundial.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

A Canelo no le sentó nada bien lo que hizo Messi: "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", escribió. En México ya era noticia el vídeo del '10' de Argentina, aunque alguno lo sacó de contexto señalando que era la bandera del país centroamericano.

En una segunda publicación llegó la amenaza de Canelo. No mencionó a Messi, pero nadie dudó de a quién se refería uno de los grandes boxeadores de la Historia: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", exclamó.

Qué fácil es armar una "noticia" alarmista. Mis respetos al @Canelo, pero aquí está el contexto. Soy mexicano MUY ORGULLOSO de mi país, aclaro que no soy nada fan de #Messi y yo NO veo la ofensa a la camisa de México. Además es una camisa, no una bandera. Les dejo el video. pic.twitter.com/QjWrmm6A4D — Jorge Omar Sánchez 🇲🇽 (@JorgeOmarTV) November 28, 2022

Argentina y México

La victoria de Argentina 2-0 el sábado frente a México cambió por completo el panorama del grupo C, dejando a la albiceleste con cuatro escenarios, de nueve posibles para clasificarse, y otro que dependería de la diferencia de goles con México. A la tricolor solo una combinación de resultados, ganar y que Argentina pierda frente a Polonia, la mete en octavos de final del Mundial de Qatar sin depender de nadie.

En los otros dos escenarios que le podrían valer, la selección dirigida por Tata Martino tendría que acudir al desempate por diferencia de goles, necesitando, al menos, golear por 3-0 a Arabia Saudí en la última jornada que se disputará el miércoles, en caso de que Argentina también gane su partido.

[Messi, la polémica con su tobillo y la fiesta de Argentina en el vestuario: "Quiero ganar la tercera"]

Posibilidades bajas, sobre todo teniendo en cuenta que México no ha anotado ningún tanto aún en el Mundial, tras caer ante una Argentina, que vio la luz con su 2-0.

En el caso de la selección liderada por Messi, cuenta con cuatro escenarios en los que se metería en octavos sin depender de nadie. Dos de ellos -ganando y México haciendo lo propio o ganando y México empatando- le harían pasar como primera; y sería segunda si ambas selecciones americanas empatan, al mantenerse el grupo C como está tras dos jornadas.

En el otro caso, si ganan y México pierde frente a Arabia Saudí, su puesto en los octavos de final dependerá de la diferencia de goles con los saudíes, que actualmente tiene en +2. Argentina cuenta con tres goles a favor y dos en contra (+1) y el conjunto de Hervé Renard, con un gol a favor y dos en contra (-1).

El último escenario tiene a Argentina y México dependiendo la una de la otra, aunque con la Albiceleste con la sartén por el mango. Si los de Messi empatan frente a Lewandowski y compañía, México necesitaría ganar a Arabia Saudí por una renta de más de tres goles para arrebatarle la segunda plaza.

Sigue los temas que te interesan