Messi, la polémica con su tobillo y la fiesta de Argentina en el vestuario: "Quiero ganar la tercera"

Argentina respira. No solo la selección, sino los millones de seguidores que vibran con la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022. Después del duro tropiezo contra Arabia Saudí, al fin llegó la primera victoria en la presente edición de la Copa del Mundo. Frente a México. Un triunfo para el que Leo Messi fue clave al marcar el primer gol de los suyos.

El '10' de la selección de Argentina habló después ante los medios de comunicación sobre esta deseada victoria, la primera derrota en el debut en Qatar 2022, el objetivo de llegar a la final y también de todos esos comentarios que han llegado al respecto de su tobillo, asegurándose que Messi no acaba de estar al cien por cien por unas molestias en esa zona.

En primer lugar, Leo se refirió al triunfo contra México: "Tenemos que jugarlo de esta manera. México juega bien, tienen un gran técnico, manejan la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo tuvimos que jugar, en el segundo cuando nos calmamos fuimos lo que somos nosotros. Con el gol ellos tenían la necesidad y había que ganar para acomodarnos".

Leo Messi, celebrando un gol con la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 Tom Weller / dpa

De la victoria al estreno amargo de la Albiceleste: "Nos costó mucho el primer partido, normal porque hay muchos condicionantes. Muchos chicos juegan su primer Mundial, el horario... No son excusas, pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo fueron dos jugadas aisladas que nos hacen perder el partido. Por centímetros no nos pusimos 2-0 y el partido habría sido diferente. Arrancaba otro Mundial para nosotros y lo pudimos hacer".

[Los memes más divertidos del estreno de Argentina en el Mundial de Qatar con Leo Messi como destacado]

Messi hace así borrón y cuenta nueva en el Mundial. Ahora solo falta que Argentina logre la clasificación para la ronda de octavos de final de Qatar 2022. Para ello se enfrentarán a la selección de Polonia de Robert Lewandowski, la actual líder del Grupo C.

Tobillo y finales

Por último, un Messi desatado, que fue uno de los protagonistas en la fiesta del vestuario, gritando allí que van a por la tercera Copa del Mundo de Argentina, respondió a los rumores sobre el estado de su tobillo: "No sé por qué se dijeron tantas cosas, la verdad que se hablaba del tobillo y en el tobillo no tenía nada y en los últimos minutos me dolía un poco. Parece a propósito, en el último minuto me lo doblé, pero entrené a la par que el grupo, hicimos el esfuerzo que había que hacer".

De su tobillo al camino que tiene por delante la Albiceleste en lo que le quede de Mundial: "No podemos bajar los brazos ahora. Ahora es esto, nosotros lo pusimos así y tenemos todas finales, no podemos errar. La respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así, le cumplimos y así se consiguen cosas muy lindas".

