El primer ministro de Qatar celebra la llegada del Mundial: "Acabaremos con los estereotipos"

Una Copa del Mundo como ninguna otra en sus 92 años de historia empezará a tomar forma desde esta semana. El primer ministro de Qatar, el jeque Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, explicó este jueves ante el 72º Congreso de la FIFA que ser los anfitriones del Mundial 2022 "no ha sido algo sencillo", pero que están "deseando" librarse "de estereotipos y crear confianza". La autoridad gubernamental inauguró el evento del máximo organismo del fútbol mundial.

"El mundo nos ha dado su confianza. Nos hemos planteado que esta edición sea extraordinaria y no se pueda comparar con nada", afirmó ante los miembros de la FIFA reunidos en Doha, donde este viernes se llevará a cabo el sorteo del Mundial. "Vamos a organizar este año la mayor competición del mundo. Vamos a mostrar cómo se traduce el mundo árabe en este Mundial. Estamos deseando tender puentes. Todos vamos a experimentar la tradición y las costumbres de esta parte del mundo", dijo el jeque.

Khalid Al Thani aseguró que en el Mundial del próximo mes de noviembre "se cumplirán los sueños de las naciones que verán a Qatar como un ejemplo a seguir". "Huelga decir que el legado no será solo para Qatar, sino para todos los países árabes. Estamos deseado librarnos de estereotipos y crear confianza. Trabajar codo con codo es la mejor manera de avanzar", indicó.

El pequeño estado del Golfo de menos de tres millones de habitantes sorprendió al planeta cuando ganó el derecho a organizar la Copa del Mundo, pero ahora va a plantear una cita única. El problema obvio fue el calor extremo en junio y julio, cuando tradicionalmente se lleva a cabo el Mundial, por lo que se tomó la decisión de trasladar el torneo al invierno.

Infantino y el mejor mundial

Infantino admitió que Qatar "no es el paraíso", pero que está viendo cambios positivos en el país antes de la Copa del Mundo de este año en una entrevista con Associated Press. "Necesitamos continuar. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos alentar el cambio porque no todos quieren el cambio, incluso en Qatar o en el Golfo. Pero el liderazgo requiere un cambio", sentenciaba el presidente de la FIFA.

