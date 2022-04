Álex Márquez relata el sufrimiento de su hermano Marc: "Nunca le he visto tan hundido"

Marc Márquez está pasando uno de sus peores momentos como profesional. La fuerte caída en Indonesia, que impidió que pudiera correr la carrera por prescripción médica, le provocó también revivir una de sus peores pesadillas. A causa del golpe, despertó a uno de sus peores fantasmas, la diplopía.

El proceso que le produce dificultades visuales y vista doble y que ahora mismo le tiene de baja y sin poder competir. Con el paso de los días ha ido evolucionando favorablemente, pero todavía no está apto para volver a subirse a la Honda y se perderá el Gran Premio de Argentina en el trazado de Termas de Río Hondo.

Desde allí ha valorado su situación su hermano Alex, que compite en el equipo LCR, también de Honda. El menor de los Márquez asegura que Marc lo ha pasado muy mal a pesar de que ahora ya se encuentra mucho mejor. Los dos se han trasladado a vivir a Madrid junto a un amigo del seis veces campeón de MotoGP para poder tener un núcleo más cerrado y centrarse en llegar a lo más alto esta temporada.

Marc Márquez

"El primer día es normal que él estuviera tan de bajón, nunca le he visto tan hundido, pero, por suerte, la mejoría está llegando. Se está sintiendo muy bien". Así analizaba Alex la situación que está atravesando Marc. Los dos hermanos están muy unidos y el de LCR se está encargando de mostrarle todo su apoyo

"Esta mañana, cuando vi el nuevo horario, hasta bromeé con él, le dije: 'Así tienes un día más para estar en forma y venir'. Sólo lo hice por hacerle una broma e intentar que estuviera más contento. Él me dijo: 'Todavía no'. Él ha notado alguna mejoría y eso es muy bueno para su curación. Espero verle de vuelta muy pronto". Alex hacía referencia al retraso que ha llevado MotoGP que ha tenido que suspender sus prácticas del viernes al no tener los equipos el material todavía en el país.

Dolor de hermano

Alex asegura que le da pena lo que Marc está padeciendo porque lleva una racha terrible desde que tuvo aquel grave accidente en Jerez en el que se destrozó su brazo: "No es normal la racha que está teniendo. Me toca más de cerca porque es mi hermano y vivo esos momentos malos de él, pero es Marc y siempre lo hemos visto salir de situaciones límite. Seguramente esta sea la más límite porque son muchas piedras en el camino, pero estoy seguro de que es algo que no le hará cambiar su estilo".

Marc Márquez, en uno de los entrenamientos en el circuito de Mandalika. Repsol

"Es mi hermano y quiero verlo en pista. Para los pilotos de Honda también es bueno tenerle a él siempre en pista y que ponga la moto al límite. Por suerte, los últimos días ha tenido una evolución muy favorable, como dice el médico. Eso también le hace ser más positivo. A ver si tiene suerte y puede recuperarse bien".

Se espera que Marc pueda regresar en breve a MotoGP, aunque habrá que ver si consigue estar en el Gran Premio de Las Américas, en Austin, o si es ya en el retorno a Europa. Después llega el Gran Premio de Portugal en Portimao. Marc será una baja importante en Argentina ya que ha conseguido tres de los cuatro triunfos que suma Honda allí desde el año 2014 en un trazado muy propicio para ellos.

