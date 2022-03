"Marc Márquez podría volver en Portimao": Carmelo Ezpeleta detalla su recuperación

La mejoría de Marc Márquez no le permitirá competir todavía en el Gran Premio de Argentina de este fin de semana. El catalán, después de un 2021 para el olvido, finalizó quinto en el GP de Qatar dejando buenas sensaciones, pero lejos de la cabeza de carrera. Rápidamente tocó pasar página y centrar todos los esfuerzos en el GP de Indonesia. Pero el de Cervera sufrió un duro accidente durante el warm up y la diplopía reapareció. Carmelo Ezpeleta da detalles de cuándo puede regresar.

Por el momento, Márquez se encuentra en un periodo de reposo absoluto hasta recibir el "fit" de los médicos. Sin embargo, el CEO de DORNA espera ver a Marc cuando arranque la ronda europea en Portimao, asegurando que ese fin de semana podría ser un punto de inflexión para la carrera del piloto. El Gran Premio de Portugal del próximo 24 de abril podría ser la fecha en la que el piloto de Honda pueda volver a montarse encima de una moto según el mandamás de MotoGP.

"Esta diplopía no afecta tanto a Marc como en octubre, así que espero que pueda volver a la moto lo antes posible. Quizás lo intente en Portimao el 24 de abril. Pero parece que el descanso podría durar más. No debería tener prisa por ganar, no debe pensar en ganar el mundial, sino solo en los domingos. La temporada aún es larga, tenemos planeados 21 grandes premios", explicó Ezpeleta en Speedweek. Todo esto sin que se haya descartado que pueda estar en Austin la próxima semana.

Marc Márquez

El comunicado oficial del Repsol Honda explicaba que, tras la consulta realizada el pasado lunes por el doctor Sánchez Dalmau, oftalmólogo del Clínic que cuida los ojos de Márquez, "en esta nueva exploración, ha confirmado que la diplopía de Marc Márquez muestra una notable mejoría y reafirma que la progresión de su visión es muy favorable". En cualquier caso, todo el mundo apunta a que Marc no debería de tener ninguna prisa.

Las opciones de Marc

Ezpeleta también apunta a que Marc todavía tiene opciones de sobra para poder pelear por el Mundial. "Si lograse un resultado decente en Portugal, tendría la oportunidad de luchar por los primeros puestos en 2022. No sé si puede ganar o no. Pero si lucha por la victoria en cada carrera, podría estar en la posición de aspirante al título. También dependerá de los resultados de los rivales. Si cada piloto solo gana una carrera, Marc aún podría estar en la pelea por el título si desarrolla la consistencia necesaria", concretó.

Con su baja la cita de Termas de Río Hondo se queda sin su gran patrón, el piloto que atesora el mejor palmarés en el circuito argentino. Se ha llevado todas las poles en MotoGP salvo la de 2018 que fue para Jack Miller y tres de las seis carreras disputadas, la primera de 2014, 2016 y la última en 2019. El resto de las carreras o cayó o no puntuó.

