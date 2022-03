Valentino Rossi: "No echo de menos MotoGP"

El mundo del motociclismo se quedó un poco huérfano con la retirada del mito, de Valentino Rossi. 'Il Dottore' decidió dar un paso a un lado para centrarse en nuevos objetivos. Sobre ello ha hablado el de Tavullia en Il Giornale. El italiano ha cambiado las motos por los coches después de fichar por WRT.

Rossi ha asegurado que no es de los que sabe quedarse sin hacer nada. Para él quedarse "en casa sin hacer nada habría devastador". Aunque eso sí, tranquilo tampoco tendrá muchos momentos de relax después de la llegada al mundo de su primera hija, Giulietta.

'Il Dottore' también se ha referido a su adiós a MotoGP. Ha afirmado que en esta categoría no puedes ir al "75 por ciento", pero también ha incidido en que no echa de menos competir ahí. Por otro lado, ha revelado que ha hecho 'las paces' con Stoner y Biaggi.

Paternidad

"Giulietta es tranquila, como Francesca y como yo. La deseaba. Ya soy bastante mayor (43 años) y también era el momento justo.

De las motos a los coches

"Volví del hospital el sábado por la mañana y vi los entrenamientos con Giulietta en brazos. Después de 26 años, quedarme en casa sin hacer nada habría sido devastador. Tengo ganas de ver lo que seré capaz de hacer. En el fondo, nazco como piloto de coches. De niño, iba con un kart, pero me pasé a las motos, por suerte".

No echa de menos MotoGP

"Con 40 años ya no tienes el instinto asesino que tienes con 25. Hace diez años me pregunté si me retiraría como campeón del mundo o cuando ya no pudiera más. Cuando te subes a una MotoGP tienes que hacerlo con un objetivo porque es una moto brutal, que va muy fuerte y no tiene sentido ir al 75 por ciento. No echo de menos MotoGP".

Estará en el GP de Italia

"Será un poco difícil porque tienen que ponerme en alguna parte. No puedo estar sin hacer nada".

Paces con Stoner y Biaggi

"Casey me escribe, me pregunta por la niña, nos hemos visto. También estoy más cerca de Max. Ahora nos saludamos y hablamos bien uno del otro".

Rivalidad con Biaggi

"Yo no era nadie y él era el número 1 en Italia y uno de los más fuertes del mundo. Empecé a tocarle los huevos. Era un 'carroñero'. Pero ahora todo eso pasó y nos hemos acercado. Fue una preciosa rivalidad deportiva".

