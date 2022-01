Andrea Dovizioso: "El objetivo es hacerlo mejor que Valentino Rossi"

En el teatro filarmónico de Verona, RNF presento su proyecto para la próxima temporada de MotoGP. Una aventura en la que se ha embarcado Andrea Dovizioso. Después de la retirada de Valentino Rossi, 'Dovi' se ha convertido en el piloto más veterano de la categoría reina del motociclismo.

En proceso de adaptación

"Aún no estoy cómodo en cosas como la frenada. Por el momento, la Yamaha no es natural para mí. No es fácil, pero es posible adaptarse y usar parte de mi estilo. Aunque te adaptes a la moto, debes mantener algo de tus puntos fuertes".

Cambios en MotoGP

"En 2020 ya cambiaron muchas cosas y siguió así en 2021. Siempre hay cambios, así es MotoGP, siempre te sorprende. El mayor cambio llegó en 2020 con las gomas y la carcasa trasera".

Ejemplo de Jorge Lorenzo en Ducati

"Él comenzó a ser competitivo cuando se forma de afrontarlo, mentalmente, cambió y pilotó diferente a con Yamaha. No trató de pilotar como con la Yamaha, pero se llevó parte de su pilotaje. Todos saben lo que tienen que hacer con cada moto, pero debes usar tu talento, tu experiencia".

La petición de Razali: luchar para ganar

"Será difícil porque el nivel es muy alto y no sabemos la situación de nuestra moto respecto al resto. Todo puede pasar. No quiero decir que sí, que lucharé por el Mundial, pero estoy aquí para eso. No estoy en un año de aprendizaje".

Experiencia en el Mundial

"Tener 20 años de experiencia en el Mundial tiene más cosas positivas que negativas. No pierdes tiempo o energía en algunas cosas. Pero, también, cuando estás mucho tiempo en algo, te afecta y no es bueno".

Consejos a Darryn Binder

"Estoy abierto a Darryn, si me necesita. Tiene la posibilidad de mostrar su velocidad".

Petrucci y el Rally Dakar

"Yo estoy bastante loco, pero no tanto como él. No lo haré. Le conozco bien y sé lo fuerte que es con el motocross porque me ganaba fácilmente. Pero me sorprendió. Fue una locura. Él es como la oveja negra, quería lograr resultados. Estoy contento por él. Le escribí. Lo merecía".

El 'abuelo'

"No puedo estar contento por ser el más viejo, pero si es así es porque trabajé bien en mi carrera. Mejoré y puedo estar orgulloso".

¿2023?

"El año pasado fue extraño. No tengo un programa. No es porque no quiera seguir. Lo vivo como si fuera mi última temporada. No sé qué pasará. Los resultados decidirán. Estoy completamente relajado. No quiero ahora un contrato para el año que viene. Si eres rápido, disfrutas y quieres seguir".

Posible arrepentimiento

"Si me arrepiento lo diré al final de año. Ahora no está bien pensar en negativo. En la vida hay que hacer lo que sientes".

Favorito al título en 2022

"Un nombre no lo digo. Cada año es una historia. Pero sí hay unos que tienen medio punto más que los demás: Pecco Bagnaia, Marc Márquez, pero no sabemos exactamente su situación, Quartararo y Jorge Martín. Estos tienen un poco más".

No hay nada que demostrar

"Si tienes en tu cabeza poder hacer algo con una marca, lo debes hacer. Hay algo que ahora se hace mucho: buscar la aprobación de los demás, hacer ver a otros lo que ellos quieren ver. Eso no se debe hacer, es seguir a la masa. Cada uno dice lo que quiere".

Objetivo

"Sentir la moto, exprimirla. No puedo saber cuánto será competitiva mi moto. Los test estarán un poco falseados al ser en Malasia y en un circuito nuevo. La base es disfrutar. Los resultados pueden ser luchar por el Mundial o ser cuarto o quinto. No sirve de nada decir: 'Este año podremos con todos'".

Hacerlo mejor que Rossi

"Ese es el objetivo. Cuando estás atrás, no disfrutas. Y así no podemos vivir en una situación como esa. Quiero estar lo más delante posible. Estás bien solo cuando estás delante".

