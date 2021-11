Darryn Binder, por qué el piloto más peligroso dará el salto a MotoGP: "Da miedo correr con él"

Cuando llevas siete temporadas en Moto3 y solo has sumado una victoria es imposible que se te ponga en la lista de favoritos a acabar corriendo en MotoGP. De hecho, lo más probable es que tu destino esté en otra categoría, véase Superbikes. Por eso lo de Darryn Binder (Sudáfrica, 1998) va más allá de la lógica, sobre todo, tras lo ocurrido en el último Gran Premio, el del Algarve.

Binder, que en 2022 da el salto directo desde Moto3 a MotoGP -luego se explicará el porqué-, ha provocado la furia en los paddock de ambas tras su acción incomprensible en Portugal. Quería adelantar a Sergio García y a Dennis Foggia en la última vuelta y se llevó a los dos por delante, suponiendo eso la coronación del español Pedro Acosta como campeón de la categoría gracias al '0' de Foggia, segundo del Mundial.

El Mundial de Moto3 saltó por los aires por una temeridad de Foggia "y no es la primera vez", apuntaba el Leopard, equipo de Foggia, en un duro comunicado. El piloto italiano era igual de contundente al hablar del responsable de que se despidiera del título: "Me sorprende porque el año que viene estará en MotoGP. No es la primera vez que ocurre con él. No es un gran currículum para él".

Una victoria en siete años

Darryn aterrizó en el Mundial de motociclismo en 2015. Lo hizo con 17 años y correría aquel año y el siguiente en la misma categoría que su hermano, Brad Binder. El mayor de los dos se coronó campeón de Moto3 en 2016 y luego dio el salto a Moto2 (fue 3º en 2018 y 2º en 2019) para, finalmente, 'ascender' a MotoGP donde lleva dos años corriendo. El pequeño no se ha movido de la categoría de menor cilindrada y ha corrido para tres fabricantes (Mahindra, KTM y Honda).

Los números de Darryn Binder no son gran cosa. Solo ha ganado una carrera, la del GP de Cataluña 2020, y se ha subido al podido seis veces (dos de ellas esta temporada). Siempre ha sido más noticia por su peligrosidad sobre la moto que por sus éxitos, que se cuentan por pocos para haber estado corriendo siete años en Moto3.

Darryn Binder, tras firmar con Yamaha para correr en RNF Racing Yamaha

¿Qué explica entonces que en 2022 vaya a correr en MotoGP? Se debe a que Binder tenía firmado seguir con Petronas el próximo año. El plan era seguir en Moto3 o, como mucho, saltar a Moto2. Sin embargo, Petronas anunció repentinamente su marcha del Mundial y fue Razlan Razali la que recogió sus 'restos', incluido el contrato de Binder.

Nació RNF Racing como equipo satélite de Yamaha en la categoría reina, pero sin unos recursos que le permitieran mantener sus equipos de Moto3 y Moto2 y los desmontó. Binder, con contrato, se vio ante la oportunidad de su vida al poder coger una de las motos que quedaban libres por el cambio de Morbidelli a Yamaha y la retirada de Valentino Rossi. En el equipo, a sabiendas que el sudafricano no iba a renunciar, prefirió mantener su contrato y 'beneficiarse' de sus patrocinios en vez de romper el contrato.

Cosas de la vida, un piloto sin palmarés y odiado por sus rivales pasará a correr en MotoGP. En principio será solo para 2022, pocos apuestan a que logre mantener su sitio más allá, aunque el RNF Racing se guardó una opción para 2023 por si se diera un milagro.

El paddock en contra

Lo que está claro es que el paddock de MotoGP no recibirá a Binder de la mejor manera, en especial, los italianos, compatriotas del piloto al que le ha 'reventado' el Mundial de Moto3. Varios fueron los que cargaron contra Binder por lo que le hizo a Foggia, como Bastianini: "Fue un error estúpido, indigno de MotoGP. Lo que de verdad me da miedo es tener que correr con él el año que viene".

Otros como Bagnaia proponen una 'superlicencia' a los Fórmula 1 para limitar la lista de pilotos que puedan correr en MotoGP: "Ya hemos visto muchos accidentes de él. Correrá con nosotros y somos más rápidos que él". Incluso Rossi, que se despide en Valencia, fue claro: "Darryn es muy agresivo y a veces comete errores que no son justos para otros".

El español Aleix Espargaró también criticó al sudafricano por lo ocurrido el pasado domingo y que en 2022 se le vaya a ver en MotoGP: "No tiene nombre. Una más, no sé qué decir, es increíble. Hay pilotos agresivos que han cambiado como Fenati o Zarco que era uno de los más sucios de la categoría, pero desde el accidente de Austria, ahora es agresivo, pero no ha hecho nada grave. Darryn Binder es una tras otra, ahora a esperar a que Dirección de Carrera actúe. En MotoGP debería ser más difícil llegar a ella. Cada vez hay más igualdad de motos y estamos más juntos. Se debería proteger la categoría, yo no decido las normas, pero sí que se debería tener alguna idea sobre qué hacer".

Lo peor para Binder puede estar en su propio box. La otro moto de RNF Racing será para un veterano, el italiano Andrea Dovizioso, que vuelve así al Mundial. Parece que no le hace gracia que el temerario Binder sea su compañero: "Creo que es algo que nunca debería verse, sobre todo si hay un piloto jugándose un Mundial. Lo que hizo no fue nada correcto, en un momento así debes ser inteligente. Sí, es complicado porque siempre vas al límite, pero creo que en un momento así, debes mantener la calma".

Y el italiano añadió: "Sobre su salto a MotoGP, veremos qué pasa. Para muchos es algo extraño, pero es una decisión del equipo. Creo que tiene muy buenas cualidades, pero no sé si estará a la altura de MotoGP. Muy a menudo se crean expectativas y luego ocurre lo contrario, pero la decisión ya está tomada". Empiezan los problemas.

