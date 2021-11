Marc Márquez y su año para olvidar: la caída del rey de MotoGP y las dudas sobre su futuro

El 2021 de Marc Márquez terminó de la misma manera en la que comenzó: con el varapalo de saber que no podrá subirse a la moto. El piloto de Cervera se cayó durante unos entrenamientos y tras ausentarse en el Algarve confirmó su retirada temporal. Una diplopía, la misma que ya le apartó de las pistas durante meses en 2011, puso punto final a un año para el olvido. Por delante se abre un escenario de incógnitas donde, por el momento, se ha confirmado la pausa del rey de la competición.

"Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado", eran las primeras palabras de Marc Márquez tras confirmarse que no correría en Cheste. "Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad", remataba en redes sociales, escenario habitual de sus impresiones sobre la moto. Lo único que se sabe es que se centrará en esa recuperación tras los problemas de los últimos días. Las fechas de su regreso todavía no se han planteado. MotoGP 2022, eso sí, comenzará el próximo marzo en Qatar.

Honda, por su parte, ha dejado claro que llevará a cabo un "tratamiento conservador con controles periódicos para seguir la evolución clínica". Tras un año sin poder pelear por el Mundial, y recuperando los fantasmas de hace diez años, Marc Márquez espera cerrar cuanto antes un 2021 que no ha dejado grandes noticias.

Marc Márquez habla con los medios en Misano EFE

Una lesión, tres operaciones

19 de julio de 2020. Marc Márquez iniciaba su infierno. El de Honda firmó un carrerón en Jerez. O mejor dicho, casi lo firma. Remontó 13 posiciones y se colocó en la posición justa como para pelear con la cabeza de carrera. Lucía, sorprendía, maravillaba. Y, de repente, caída y adiós. El de Cervera se fue al suelo cuando estaba firmando una remontada heroica. Tuvo que abandonar el circuito y ponerse en manos de los médicos. Existía una lesión en el húmero.

Márquez se operó días después, el martes, con el objetivo de subirse a la moto una semana después. Sin embargo, esa decisión tan polémica no acabaría bien. Marc se probó el sábado y decidió no competir el domingo. Ya era tarde. El 3 de agosto volvía a pasar por quirófano por la acumulación de 'estrés' que existía. Hubo quien explicó que había forzado abriendo un ventanal en su casa, pero todo hacía indicar que había sido el riesgo de regresar poco después de la operación. Esta intervención no sería la última, pues en diciembre llegó la definitiva: más de 10 horas en quirófano tras una infección. Por fin, o eso se esperaba, acababa el calvario médico.

La baja de Márquez se confirmó para varios meses. De hecho, desde un primer momento se dejó en el aire cuándo podría volver a competir. Las previsiones se cumplieron y el piloto estrella de la parrilla se perdió varias carreras. Más de nueve meses después de su lesión inicial, en Portugal, Márquez debutó en el Mundial 2021. Su estatus y sus objetivos, todo, había cambiado respecto a la temporada anterior.

Marc Márquez celebra su victoria en Austin Reuters

La lucha de Márquez era muy diferente a la que estaba acostumbrado. Ahora era contra su cuerpo y sus límites. Pero, además, contra la presión de saber que había sido el mejor y los aficionados a la competición seguían soñando con verle resurgir. Él siempre lo dejó claro: no estaba para pelear para el Mundial y solo algunos circuitos le darían la opción de terminar en el podio.

Marc fue de menos a más. Incluso ganó en el GP de Alemania y quedó segundo en Aragón. También venció en el GP de las Américas e hizo lo propio en Emilia Romagna. En total, cuatro podios para una sexta posición en el Mundial y 142 puntos. Un balance no del todo negativo teniendo en cuenta sus caídas, las críticas a la moto y los riesgos corridos en más de una ocasión que le costaron los ataques del resto de la parilla.

La duda de su futuro

La última lesión de diplopía, teniendo en cuenta que en 2011 le dejó apartado durante cinco meses, vuelve a poner en duda sus próximos pasos. Ya la última temporada tuvo que convivir con los rumores sobre qué haría Honda. Y si su recuperación se alarga, más a la vista de la confirmación del equipo de que no tomarán ningún riesgo, puede reabrirse el debate sobre cómo afrontar la baja de uno de sus pesos pesados.

En los meses previos al Mundial 2021, Honda barajó incorporar a Dovizioso como piloto fijo ante la incógnita de que pasaría con Marc. El piloto incluso se pronunció públicamente asegurando que estaba disponible por si recibía la llamada. El de Cervera acabó llegando a tiempo y Dovizioso no tuvo que firmar ningún contrato para toda la temporada. Sin embargo, puede que el escenario se repita.

