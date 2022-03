La mala temporada del Manchester United le sale cara a Cristiano Ronaldo: 6 millones menos

Eliminados de la Champions League en la ronda de octavos de final a manos del Atlético de Madrid. Sextos en la Premier League, a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la máxima competición del fútbol continental y a 20 del líder, el Manchester City de Pep Guardiola. El Manchester United continúa de capa caída y eso es algo que va a repercutir en la fortuna de Cristiano Ronaldo.

No es que el delantero portugués vaya a perder dinero. Pero sí que va a dejar de ganar más de 6 millones de euros, tal y como informa The Sun, en concepto de bonus. No ganar ningún título en su regreso a Old Trafford le va a penalizar, pero también la caída en la Champions. Este tropezón continental le supone 3 'kilos'. Y es que en su contrato había una cláusula por la cual ganaría esa cantidad tan solo guiando al United hasta la final de París.

Estos bonus por valor de 6 millones de euros se deben a la reducción de su salario. Entre su ficha en la Juventus de Turín a la actual en el equipo de Mánchester se confirma una caída de 900.000 euros. De ahí que a base de bonus de rendimiento podría ir aumentando sus ganancias con los diablos rojos.

Otras cláusulas

Ganar la Premier League le hubiera dado al ex del Real Madrid prácticamente 2 millones de euros más. Aunque el golpe más importante, según revela el tabloide británico, es el de no acabar entre los cuatro primeros clasificados en la liga inglesa. Este objetivo todavía puede conseguirlo, igual que el de ser pichichi.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Si Ronaldo acaba esta temporada 2021/2022 como el máximo goleador del Manchester United se embolsará una importante bonificación. Por el momento, él es el líder de la particular clasificación de artilleros de los red devils. Hasta la fecha, acumula 18 goles en 33 partidos. Esto supone doblar al segundo en la tabla, el también luso Bruno Fernandes (9).

[Más información: Lodi y Oblak meten al Atlético en los cuartos de la Champions y dejan al United de Cristiano fuera]

Sigue los temas que te interesan