El factor Cristiano Ronaldo en la decisión de Tom Brady de regresar tras el anuncio de su retirada

Antes de la Super Bowl LVI, que acabaron llevándose Los Angeles Rams, la NFL sufrió un duro golpe. Y todo por el anuncio de la retirada de Tom Brady. Después de quedarse fuera del camino hacia un nuevo anillo, el veterano quarterback decidió que era el momento de decir adiós al fútbol americano. Al menos como jugador.

Señaló entonces que su decisión venía motivada por su familia. Para estar más tiempo con ellos. Algo que parece le viene demandando Gisele Bündchen desde hace tiempo. Sin embargo, todo ha cambiado. Después de un viaje a Europa, con parada en Inglaterra para disfrutar de un duelo de la Premier League entre el Manchester United y el Tottenham, Tom Brady ha reculado.

Fue en la madrugada de este domingo 13 de marzo al lunes 14 cuando 'TB12' publicó un mensaje en sus redes sociales para anunciar que jugará una temporada más en los Tampa Bay Buccaneers. Después de esto se ha hecho viral un vídeo del encuentro entre el propio quarterback y Cristiano Ronaldo.

Ambos se saludaron en el terreno de juego y charlaron un rato. Fue durante esa conversación, después de que Cristiano Ronaldo le regalase una camiseta firmada a uno de los hijos del jugador de fútbol americano, cuando el ex del Real Madrid le preguntó: "¿Estás retirado, no?".

Según apuntan algunos, parece que Tom Brady reflexionó después de hablar y sobre todo ver a Cristiano Ronaldo en acción. Mucho se ha comentado que se está ante la recta final de la carrera del internacional portugués. Y, precisamente, ese día, con el eterno capitán de los New England Patriots viéndole, el '7' se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol.

Tom Brady 'presumió' de experiencia en las redes sociales. Pero también Cristiano Ronaldo hizo lo propio en sus perfiles. No todos los días se conoce al GOAT. "Siempre es un placer y un privilegio compartir algunos pensamientos e ideas con otro GOAT", escribió el delantero luso.

Vuelve el GOAT

Con un mensaje que está batiendo récords, Tom Brady hizo las delicias de sus millones de seguidores por todo el mundo al confirmar que vuelve: "Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes".

