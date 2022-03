Jorge Lorenzo y sus inicios con Valentino Rossi: "Me humilló y se aprovechó de mi inexperiencia"

Jorge Lorenzo ha regresado al Campeonato del Mundo de motociclismo. Sin embargo, ya no lo hace como piloto ni tampoco como miembro de ningún equipo. Su regreso a MotoGP ha sido como comentarista de las carreras para la compañía que ahora mismo tiene los derechos de emisión en España.

DAZN ha fichado a Jorge Lorenzo para una función en la que ya ha debutado en la primera prueba en Qatar y ahora ha repasado su trayectoria como piloto en uno de los contenidos habituales de la casa. Se trata del programa de 'La Caja' donde ha hablado sin tapujos de muchos temas. En especial, de los altibajos que ha tenido su relación con Valentino Rossi.

El mallorquín carga contra la leyenda italiana de quien asegura que no le trató especialmente bien en sus primeros momentos como piloto de la categoría reina. Lorenzo cree que 'Vale' se aprovechó de su inexperiencia para superarle en la pista y arrebatarle algunas victorias que podrían haber engrosado su palmarés. Especialmente en el año 2009 cuando el '46' ganó el título por delante de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa.

Jorge Lorenzo, durante un test con Yamaha GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Rivalidad con Rossi en 2009

"Valentino Rossi me humilló. Se aprovechó de mi inexperiencia, de que era un pardillo, para adelantarme en esa curva. Quizá me hizo perder ese campeonato, porque si hubiera ganado esa carrera habría tenido más opciones de luchar hasta el final con él".

Parecido con Fabio Quartararo

"Mucha gente dice que nos parecemos mucho. Creo que él es más agresivo que yo frenando".

Su adiós de Yamaha

"No me sentó muy bien que cuando gané el Mundial en 2015 no estuvieran muy efusivos. En cierto modo era normal porque se creó un poco de polémica, mi reclamación al TAS y eso, que ensució un poco el espíritu de equipo. Cada uno teníamos que mirar por nuestros intereses. A Yamaha le interesaba más que ganara Valentino por el tema mediático. Se juntó todo: motivación, desafío, querer ganar con otra moto. También creía mucho en Gigi Dall'Igna y sabía que, tarde o temprano, iba a hacer una moto muy competitiva. Y me habría salido bien si gano la carrera con Ducati dos semanas antes".

Malos momentos en Honda

"Para revertir la situación con Honda, sólo entrenaba y entrenaba, nada de ocio. Entré en una especie de depresión, no era feliz. Años antes me pasó algo similar y decidí ir antes a los viajes para ver la ciudad o jugar al golf y eso me servía para llegar más motivado y más feliz".

Uno de sus defectos

"Yo era muy trabajador, pero me iba a acostar muy tarde. Si me hubiera acostado dos horas antes, habría logrado mejores resultados. Con más horas, habría tenido más energía y habría ganado carreras en vez de ser segundo. Ése era mi único punto débil. Muchas distracciones me hacían acostarme muy tarde. El móvil es la herramienta que te lleva a esas distracciones".

Jorge Lorenzo en el circuito de Portimao Instagram (jorgelorenzo99)

Liga siendo piloto famoso

"No me quejo. Con la fama y haber tenido éxito te ayuda mucho. Sin ser piloto no habría ligado ni un 90 por ciento".

Conflictos con su padre

"Si él hubiese sido más blando, seguramente no habría ganado tanto, pero igual nos llevaríamos mejor. Pero no cambiaría que mi padre hubiera sido diferente y no tener éxito profesional".

No quiere un hijo piloto

"No sé si seré padre, pero si lo soy, intentaré evitar que sea piloto. Si elige, hay deportes de menos riesgo... y si lo va a hacer, yo no le voy a patrocina".

Guerra con Valentino Rossi

"El peor momento fue después de Sepang en el 2015 tras la patada o caída de Marc, no sé cómo fue, pero hubo ese toque. Cuando llegué al corralito, no sabía nada y me lo dijeron los mecánicos: 'No la líes'. Cuando vi eso y me enteraba que no iba a haber sanción, equivocadamente o no, estaba encendido y desaprobaba las imágenes. A partir de ahí, la relación cambió a peor. Hasta 2018 no empezó a mejorar, poco a poco. Y ahora es bastante buena".

Pasión por las finanzas

"Para mí, es fascinante. Tendrían que enseñarlo en las escuelas, de las asignaturas más importantes. Las criptomonedas son el futuro".

