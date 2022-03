Karjakin, el gran maestro del ajedrez sancionado: un patriota ruso de Crimea que apoya la invasión

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) se ha mostrado en todo momento en oposición a la invasión de Rusia sobre Ucrania. Esto ha supuesto un gran conflicto con la cantidad de profesionales de este deporte que hay que en país ruso. Uno de ellos es Sergey Karjakin. El gran maestro que estuvo a punto de robarle el campeonato del mundo a Magnus Carlsen en 2016 ha sido sancionado con seis meses de suspensión por su apoyo total al conflicto bélico.

La Cámara de Primera Instancia de la Comisión de Ética y Disciplina de la FIDE tomó una decisión unánime. "Karjakin es declarado culpable de la infracción del artículo 2.2.10 del Código Ético de la FIDE, por lo que es sancionado con una prohibición mundial de seis meses de participar como jugador en cualquier competición oficial", exponía el comunicado que se lanzaba el pasado lunes. Los encargados de hacer oficial esta noticia han sido Yolander Persaud (Guyana), Ravindra Dongre (India) y Johan Sigeman (Suecia) como presidente.

Una de las publicaciones de Karjakin rezaba: "Celebrando el primer día de la primavera. Una primavera rusa". Este comentario venía acompañado de una foto en Dubái con guantes de boxeo. Sergey se clasificó para su cuarto Torneo de Candidatos a través de una actuación impresionante en la Copa del Mundo FIDE 2021, pero su participación en el evento que está programado para realizarse en Madrid del 16 de junio al 7 de julio se ha anulado con la sanción.

С первым днём весны. Русской весны. pic.twitter.com/uG69OjbgY6 — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) March 1, 2022

Ante la decisión, Karjakin también respondió: "Soy un patriota, eso primero. Y luego soy deportista. Me esperaba la decisión. Entre apoyar a mi país y participar en el Torneo de Candidatos, siempre elegiría lo primero. Estoy del lado de Rusia y de mi presidente. No me importa lo que pase, apoyaré a mi país en cualquier situación". No se podía esperar otra cosa de una persona que en 2014 apoyó la anexión rusa de Crimea, la región ucraniana en la que nació.

Un ruso de Crimea

Nació en 1990 en Simferópol, en plena península de Crimea, una de las zonas de Europa del Este más turbulentas de las últimas décadas y primer foco de tensión en la última década entre Ucrania y Rusia. Este cristiano ortodoxo, con sentimiento ruso desde que tuvo conciencia, obtuvo la nacionalidad rusa en 2009 gracias a Dmitri Medvedev. Hacía siete años que tenía el grado de Gran Maestro del ajedrez. Era un niño prodigio de este deporte que ahora no jugará en seis meses.

Hay polémica porque Sergei Shipov, otro ajedrecista ruso profesional involucrado en la polémica por la invasión, no ha sido sancionado. La diferencia entre el comportamiento de ambos grandes maestros es que las declaraciones de Karjakin son conocidas y las de este otro no. "Las declaraciones de Shipov también tienen un carácter ligeramente diferente y menos provocador que las de Karjakin", explicó la FIDE sobre su caso.

