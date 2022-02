Praggnanandhaa, el genio indio de 16 años que ha vencido al gran maestro del ajedrez Magnus Carlsen

Rameshbabu Praggnanandhaa ya es historia del ajedrez. Este joven jugador indio de solo 16 años y de nombre impronunciable se ha convertido en la persona más joven capaz de derrotar al Gran Maestro Magnus Carlsen desde que se convirtiera campeón del mundo por primera vez en el año 2013.

Una situación que ha provocado un auténtico shock en el universo del ajedrez que mira con admiración el talento de este chico que ha sorprendido a todos con su actuación. Un suceso que ha provocado que ya se esté hablando del que podría ser el nuevo genio de un deporte acostumbrado a sacar talentos con una gran precocidad.

El triunfo de Rameshbabu Praggnanandhaa se ha producido en un torneo celebrado de manera online, ya que desde su ordenador ha conseguido ganar a toda una leyenda como Carlsen. Después, el joven no ha tenido compañeros que le felicitasen ni jueces que le tendieran la mano, pero igualmente ha sido una victoria que sirve ya para instaurar el éxito más importante de su corta trayectoria.

Un hito totalmente inesperado

La victoria de Rameshbabu Praggnanandhaa se ha convertido en un hito tan histórico como inesperado. Tanto es así que el joven se encontraba prácticamente solo en la ciudad de Chennai. Un lugar muy especial en la carrera de su rival, ya que allí, en la ciudad india, fue donde se proclamó campeón del mundo por primera vez. La gran urbe que le vio triunfar ahora ha sido el lugar en el que Carlsen ha recibido una de las derrotas más duras de su carrera profesional.

Rameshbabu Praggnanandhaa se batía el cobre contra uno de sus ídolos nada más y nada menos que a las 03:00 horas de la madrugada. En plena noche y con toda su familia durmiendo, este joven indio estaba haciendo historia. Nada más vencer le tuvo que mandar un mensaje a su entrenador e incluso tuvo que despertar a su padre, que se encontraba ya descansando, para hacerle partícipe de su éxito.

Esta derrota no supone un problema para Carlsen ni para el título mundial de la Federación Internacional, pero sí ha convertido a Rameshbabu en un héroe totalmente inesperado. Tal ha sido la repercusión de su éxito que hasta el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, ha felicitado al chico con un mensaje a través de sus redes sociales: "Le deseo al talentoso Praggnanandhaa lo mejor en sus futuros proyectos".

Las felicitaciones no se han reducido solo al ámbito político, sino que también se han extendido al ámbito deportivo. Una consumada estrella nacional como Sachin Tendulkar, leyenda del críquet ya retirado, ha querido también resaltar su victoria: "¡Has hecho que la India se sienta orgullosa!".

La hazaña de Praggnanandhaa

El joven jugador indio sostuvo su victoria gracias a los 39 movimientos que ejecutó para doblegar a todo un Gran Maestro como es Magnus Carlsen. Además, su triunfo tuvo un factor que hace más grande todavía su registro, y es que se produjo con las fichas negras, lo que implica siempre mover después que el adversario, algo que en la élite siempre suele jugar un factor fundamental.

"Controló la partida, lo sintió de principio a fin, que es lo que Magnus hace a la gente". Ese fue el duro análisis del experto Levy Rozman, un maestro internacional que analiza partidas a través de su canal de YouTube, GothamChess. Un análisis que además ha tenido una enorme repercusión gracias a su más de 1,4 millones de suscriptores.

Carlsen inició su actuación con el Gambito de Dama, moviendo su dama a d4. No obstante, su rival lo rechazó. Tal y como indica Rozman, Carlsen elaboró un juego preciso en su fase inicial teniendo mucho éxito con el peón para ponerse en ventaja. Sin embargo, Praggnanandhaa compensó rápidamente la contienda hasta terminar acorralando al rey.

El contrataque del joven jugador indio fue tan demoledor que Magnus se quedó sin respuesta. El noruego estaba contra las cuerdas y Rameshbabu no perdonó. La partida dio un giro definitivo en la jugada 32 cuando Carlsen erró al mover su caballo, una acción calificada de locura y que impulsó la victoria del joven talento indio. En solo 10 minutos a partir de ese fallo y con solo siete jugadas más, Praggnanandhaa consumó la que es sin duda alguna la victoria más importante de su corta carrera.

Magnus Carlsen, durante el Mundial de ajedrez celebrado este 2021 EFE

Llega un nuevo talento

La victoria de Rameshbabu Praggnanandhaa ha dado la vuelta al mundo por completo por la brillantez y la madurez con la que se ha producido. Sin embargo, lo que muchos han destacado después de su brillante participación es que pueden estar ante la consolidación de un nuevo genio de este deporte como antes lo fueron el propio Carlsen o nombres como los míticos Karpov y Kaspárov.

Antes de doblegar al noruego, este genio indio de 16 años también consiguió derrotar a Levon Aronian, el cuarto jugador mejor clasificado de la historia. Praggnanandhaa aseguró sentirse muy cansado después de la contienda ya que había estado preparándose durante varios días para poder jugar a altas horas de la noche.

La victoria de Rameshbabu ha quedado algo empañada por una circunstancia que ha atravesado el propio Carlsen. El jugador nórdico había dado positivo por Covid-19 hacía tan solo unos días y no lo ha pasado especialmente bien. De hecho, ha estado bastante enfermo y su recuperación está siendo realmente lenta. Eso también podría haberle afectado en su batalla, ya calificada como histórica, ante Rameshbabu.

"Hoy he mejorado un poco. Pero los primeros días no me sentía bien, no tenía energía, lo que hacía difícil concentrarse porque cada vez que intentaba pensar, cometía un error". El jugador noruego no ha querido poner esta circunstancia como excusa ya que el pasado mes de enero había conseguido vencer al joven talento indio en un torneo que terminaría certificando su quinto entorchado mundial en su palmarés.

Sin embargo, todos son conscientes, también Carlsen, de que por detrás viene un ciclón que podría escribir su propia historia en el universo del ajedrez si confirma su progresión. Para poner en contexto, Carlsen se convirtió en Gran Maestro a la edad de 13 años. No obstante, Praggnanandhaa a los 10 ya era el Maestro más joven de la historia y a los 12 ya se había convertido en Gran Maestro también.

A pesar de la explosión de popularidad que está viviendo, quiere ir con calma: "Cuando era un niño que empezaba a practicar este deporte, admiraba a Magnus. Siempre puedo volver a este juego y buscar confianza cuando la necesite en el futuro". Esto afirmaba a The Times el nuevo genio del ajedrez.

