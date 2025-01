El Barça contagia su depresión en La Liga al Atlético de Madrid y dejan el liderato en bandeja a la victoria del Real Madrid

Al Real Madrid se le ha presentado una oportunidad de oro de alcanzar el liderato de La Liga si el domingo consiguen llevarse los tres puntos ante Las Palmas en el Santiago Bernabéu. La primera jornada de la segunda vuelta puede ser excepcional para los de Ancelotti tras la derrota del Atlético de Madrid y el empate del Barça.

La primera sorpresa la protagonizó el Atlético de Madrid ante el Leganés en Butarque. En las últimas tres visitas del conjunto rojiblanco al estadio del conjunto pepinero, los de Simeone sólo consiguieron llevarse la victoria en una ocasión. El estado de forma en el que se encontraba el equipo hacía presagiar que los colchoneros se llevarían los tres puntos, pero nada más lejos de la realidad. Se fueron de vacío.

"La derrota del Atlético de Madrid no cambia nada", admitía Hansi Flick unos minutos antes del comienzo del partido ante el Getafe. Sin embargo, el Barça no supo aprovechar el pinchazo del líder y sólo sacó un punto del Coliseum, un estadio que llevan desde 2019 sin asaltar: tres empates y una derrota ante los de Bordalás.

La dinámica del Barça en La Liga es para estar preocupados. En los últimos ocho partidos, sólo han ganado uno y han conseguido seis puntos de veinticuatro posibles. Unos resultados que hacen muy complicado el camino para alcanzar el liderato de la clasificación. Tras la imagen mostrada ante Athletic Club y Real Madrid en la Supercopa, y ante el Betis en la Copa del Rey, la sensación era que el mejor Barça estaba de vuelta. Un mero espejismo.

Ante el Getafe volvió a las andadas. Con muy poco le hacen gol. La primera llegada al área con peligro del conjunto azulón terminó con Iñaki Peña recogiendo el balón del fondo de la portería. Además, frente a equipos que plantean un partido muy cerrado, concediendo pocos espacios, al Barça le cuesta mucho encontrar la solución.

Y la mano de David Soria salvó al Getafe. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cjRHFGeZH7 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 18, 2025

La capacidad innata de Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal de generar peligro sobre la portería rival no tuvo el mismo efecto en el sur de Madrid. El polaco no apareció en todo el partido, sólo tuvo una ocasión que no encontró portería y se paseó por el área pequeña; el brasileño fue el más activo y tuvo dos grandes ocasiones que inexplicablemente se marcharon al lateral de la red; mientras que el español lo intentó, pero más allá de algún destello, no tuvo su día.

"Es mejor que no conteste. Es mejor tener esos problemas aquí que en otros sitios, pero mejor no contestar", reconocía Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido ante Las Palmas cuando le preguntaron sobre su posible futuro si encadenara la racha de resultados que atraviesa el Barça en La Liga.

A escasos siete kilómetros del Coliseum, tres horas antes en Butarque, el Atlético de Madrid caía derrotado después de 15 partidos consecutivos saldados con victoria. Fin a una racha histórica. La temporada comenzó con una montaña rusa para el equipo rojiblanco, pero tras la derrota ante el Real Betis el 27 de octubre, el club se había acostumbrado a comer caviar.

El conjunto dirigido por Simeone se impuso a PSG y Barça en el Parque de los Príncipes y en Montjuïc respectivamente, pero no pudo con el Leganés en Butarque. Un equipo que se proclamó campeón de invierno al término de la jornada 19 y que ahora puede servir el liderato de La Liga al eterno rival, el Real Madrid.

El Atlético de Madrid ha demostrado ser capaz de lo mejor... y de lo peor. En este río revuelto que atraviesa el Barça y tras haber degustado el amargo sabor de la derrota los rojiblancos, el Real Madrid quiere pescar el domingo ante Las Palmas y alzarse con el liderato.

"Empieza la segunda parte de la temporada, estamos cerca del primero y hay que sumar puntos", reconoció el italiano en la rueda de prensa previa al partido ante el equipo canario. Sin hacer mucho ruido y con el estruendo exterior tras cada tropiezo, el Real Madrid puede liderar La Liga en enero, además de estar vivos en la Champions y la Copa del Rey.