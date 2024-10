Aitana Bonmatí logra su segundo Balón de Oro e iguala a Alexia Putellas en la cima del fútbol femenino

La futbolista Aitana Bonmatí ha consolidado su lugar en la élite del fútbol mundial al recibir el Balón de Oro femenino 2024, el segundo en su carrera, tras el obtenido en 2023.

Esta vez, la catalana ha viajado a París desde la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, acompañada por algunas de sus compañeras, como Alexia Putellas, Patri Guijarro, Jenni Hermoso y Mariona Caldentey, quienes asistieron también a la ceremonia.

"Esto no se consigue sola. Soy muy afortunada de estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen cada día ser mejor. Gracias al staff y a los trabajadores del club. También al club, al Barça, al presidente Joan Laporta y la junta directiva. No me voy a olvidar de los culés", comentó Aitana nada más recibir el premio.

También quiero agradecer a mi familia, a mi entorno. En los momentos más duros están ahí, así que muchas gracias a todos", concluyó la ganadora del Balón de Oro femenino.

Este premio confirma la destacada trayectoria de Bonmatí, quien ahora comparte el honor de ser la segunda futbolista en conseguir dos Balones de Oro, igualando a la también barcelonista Alexia Putellas, quien ganó en 2021 y 2022.

Además de Bonmatí, la lista de nominadas al Balón de Oro femenino incluyó a otras figuras del fútbol internacional, como su compañera en el Barça Caroline Graham Hansen, quien cerró la temporada con 33 goles y 26 asistencias, consolidándose como una de las favoritas al trofeo.

Otras destacadas futbolistas incluyeron a Salma Paralluelo y a la misma Putellas, ambas figuras clave en el equipo culé y en la selección española.

Aitana Bonmatí recibe su segundo Balón de Oro Reuters

Temporada de oro

Aitana Bonmatí, de 26 años, tuvo un 2023 memorable, logrando múltiples títulos que contribuyeron a su elección como Balón de Oro. Su desempeño en el FC Barcelona fue excepcional, sumando 26 goles y 18 asistencias que llevaron al club a conquistar un cuarteto de trofeos: la Champions League, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Estos logros fueron fundamentales para cimentar su posición como una de las mejores jugadoras del mundo.

Además de su éxito con el Barcelona, Bonmatí también brilló en la selección española, contribuyendo decisivamente a la victoria en la UEFA Nations League. Este título reforzó las credenciales de varias de sus compañeras, que también se destacaron en la gala, como Alexia Putellas, Salma Paralluelo, Patri Guijarro y Mariona Caldentey.

Un legado en construcción

Más allá de sus éxitos en el campo, Aitana Bonmatí hizo historia al renovar su contrato con el FC Barcelona hasta 2028, convirtiéndose en la futbolista mejor pagada del mundo.

A pesar de recibir tentadoras ofertas de clubes internacionales, como el Chelsea, que se rumorea le ofreció hasta dos millones de euros brutos anuales, Bonmatí decidió quedarse en el club donde ha crecido y alcanzado la cima del fútbol.

Su contrato anterior, que terminaba en junio de 2025, le daba un salario estimado de 300.000 euros anuales; con su renovación, se espera que sus ingresos asciendan a cerca de un millón de euros, marcando un hito en el fútbol femenino.

Esta decisión no solo demuestra su compromiso con el proyecto barcelonista, sino que también confirma el crecimiento del club como referencia en el fútbol femenino. En el comunicado oficial, el Barça la describió como "la mejor jugadora del mundo", destacando sus logros y su impacto en el equipo.

La evolución del fútbol femenino español

La victoria de Aitana Bonmatí no solo representa un logro personal, sino también un hito para el fútbol femenino español, que continúa ganando reconocimiento internacional.

En esta edición del Balón de Oro, varias futbolistas españolas figuraron en las nominaciones, mostrando el alto nivel alcanzado en el país. Alexia Putellas, quien superó una grave lesión de rodilla para regresar con fuerza al campo, y la joven promesa Salma Paralluelo, que ha destacado tanto en el Barça como en la selección española, representan esta nueva generación de talento.

La gala de este año también rindió homenaje a otras estrellas del fútbol femenino global, incluidas jugadoras como Lucy Bronze, Lauren Hemp y Sophia Smith, cada una destacándose en sus respectivos equipos.

Estas futbolistas, junto con Bonmatí, forman parte de una generación que ha roto barreras y elevado la visibilidad del fútbol femenino. La presencia de tantas nominadas y la expansión del interés por la gala del Balón de Oro demuestran el avance constante y el crecimiento de la afición por el fútbol femenino.

Con este segundo Balón de Oro, Aitana Bonmatí ha consolidado su posición en el panteón de las grandes del fútbol femenino y, junto a Alexia Putellas, ha puesto a España en la cima del deporte.

Este galardón no solo celebra su desempeño excepcional, sino que también simboliza un reconocimiento al talento y dedicación que inspiran a nuevas generaciones de jugadoras en España y en el mundo entero.