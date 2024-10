Carlo Ancelotti, mejor entrenador masculino del año en la gala del Balón de Oro

Carlo Ancelotti se llevó el premio al mejor entrenador masculino del año en la gala del Balón de Oro. El entrenador del Real Madrid obtuvo el reconocimiento a una impresionante temporada en la que llevó al conjunto blanco a sumar una nueva Champions y La Liga.

Se trata de la primera vez que los entrenadores reciben un galardón individual en la gala del Balón de Oro, ya que hasta el momento tan sólo eran premiados en los premios The Best y en los premios de la UEFA.

El preparador italiano se impuso de esta manera en la votación al resto de técnicos nominados. Luis De la Fuente, Scaloni, Pep Guardiola, Gasperini y Xabi Alonso también aspiraban a llevarse este reconocimiento, pero todos ellos se quedaron a las puertas por detrás del entrenador del Real Madrid.

Carlo Ancelotti no hizo acto de presencia en la gala de París. El técnico italiano, al igual que hizo el resto de miembros del Real Madrid que tenían pensado viajar hasta Francia, no se presentaron en la gala al conocer que Vinicius no se llevaría el Balón de Oro en este 2024.

Con este nuevo premio, Ancelotti sigue agrandando su leyenda a sus 65 años. Incombustible, el entrenador del Real Madrid añade un nuevo reconocimiento más a su ya larga y exitosa carrera y se convierte en el primer técnico que es premiado en una gala del Balón de Oro.

No fue el único reconocimiento que se llevó el Real Madrid en esta gala que se llevó a cabo en París. El conjunto blanco, que no mandó a ningún representante a esta celebración, también fue reconocido como el mejor equipo del mundo de este 2024. Su triunfo en La Liga y especialmente en la Champions, donde alcanzó su decimoquinto título tras derrotar al Dortmund en la final, contribuyeron a recibir esta distinción.

Este premio es también un soplo de aire fresco para Carlo Ancelotti, que no está atravesando en este arranque de temporada su mejor momento en el Real Madrid. Las dudas en La Liga se acrecentaron tras la derrota en El Clásico por 0-4 ante el Barcelona, y el italiano sigue buscando dar con la tecla para que el conjunto blanco encuentre su mejor versión.