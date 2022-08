La Premier League lanza cursos de consentimiento sexual para los jugadores por los casos de abusos

La campaña de cero tolerancia con los abusos sexuales en la Premier League ya tiene su primera medida. La aparición del caso de un jugador de la máxima división del fútbol inglés provocó una oleada de presiones para que tanto la Football Association y la organización de la competición tomasen decisiones sobre el asunto. Es por ello por lo que van a impulsar cursos de consentimiento sexual para educar a los profesionales y también a los cuerpos técnicos.

El programa abarcará temas como las relaciones sexuales, la búsqueda de consentimiento sexual, la comprensión de la intimidación y el acoso sexual. Hasta ahora no eran obligatorios, pero ahora quien decida no tomar estos cursos será sancionado. El hecho de que los futbolistas se los pudieran saltar generó cierta controversia y propició estas demandas de reforma. También se planean reglas similares para las ligas inferiores en las que han crecido sospechas sobre más casos.

Las nuevas reglas se pusieron sobre la mesa en junio durante una reunión entre la Premier League, End Violence for Women, Three Hijabis y Level Up. Hasta ahora, la competición organizaba talleres para jugadores de la academia y del primer equipo desde los 14 a los 23 años, ahora serán obligatorios para todos, independientemente de la edad que tengan. Además, la FA anuncia que "tomará las acusaciones con extrema seriedad y tomará medidas dentro de su jurisdicción" ante nuevos casos.

El balón de la Premier League en las manos de David de Gea REUTERS

Shaista Aziz, codirectora de Three Hijabis, explicó en The Telegraph, el medio que adelanta esta información, que "es un primer paso importante y muy esperado en la dirección correcta". Aún así, demandan "más transparencia sobre cómo los clubes de la Premier League implantarán esta medida". Piden que los cursos sean dados "por especialistas en violencia contra las mujeres y las niñas" para que el efecto sea el esperado.

El lunes 4 de julio fue notoria la detención de un jugador de la Premier League cuya identidad se mantiene en secreto por cuestiones legales por supuestamente cometer una violación. Se dijo que era un futbolista que debería estar en el próximo Mundial de Qatar 2022, que tiene 29 años y que no fue autorizado a viajar esa semana con su equipo a otro país por la investigación. Se apunta a un jugador con pasado en La Liga, pero todavía no hay confirmación de las autoridades.

[La Premier League menos inglesa: el 15-5 de los dueños extranjeros que abre una brecha en Europa]

La joven que denuncia al futbolista de violación regresó a Reino Unido tras la agresión -ocurrida durante sus vacaciones en el Mediterráneo- y el domingo por la noche acudió a comisaría para presentar la denuncia. Luego del arresto y saltar a la luz el caso, la denunciante compartió con la Policía unos mensajes privados en Instagram recibidos por una segunda mujer que aseguraba haber sido violada dos veces por el mismo futbolista en 2021.

Hay que recordar que en el último año fueron arrestados varios futbolistas del campeonato inglés por el mismo motivo o por una agresión sexual. Fueron Benjamin Mendy y Mason Greenwood, de Manchester City y United, respectivamente. Además, se han hecho públicos otros casos como el de otra estrella de la Premier League fue arrestada en 2019 por cometer un presunto delito de violencia machista, aunque no se dio a conocer su nombre.

Sigue los temas que te interesan