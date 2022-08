El ataque más duro contra Cristiano: "Nadie le quiere, ni otros clubes, ni Ten Hag ni en el vestuario"

Cristiano Ronaldo sigue estando de actualidad en Inglaterra. Sin embargo, no es precisamente por buenas noticias. El asunto de su futuro está provocando una gran guerra a su alrededor entre su club, el Manchester United, y sus agentes. La realidad es que el luso lleva todo el verano intentando encontrar una salida que no aparece.

El luso tiene el perfil de búsqueda activado. Lógicamente, quiere un equipo de primer nivel, pero sobre todo que le asegure la Champions. Con ese cartel han sonado muchos. Desde el PSG hasta el Bayern de Múnich pasando por el Chelsea. Pero nada. Quizás, quien más cerca ha estado de ficharle ha sido el Atlético de Madrid.

Pero esa opción también se ha diluido ya y ahora Ronaldo vuelve al mercado para sondear una opción que de momento no aparece. Por ello, después de un verano muy movido, la opción de la continuidad de Cristiano en Old Trafford gana enteros. Aunque no será en una situación confortable para él.

Su pelea por marcharse ha abierto una grieta con el club que parece insalvable. Por si fuera poco, no ha empezado con buen pie en su relación con Ten Hag, con quien ya ha tenido sus más y sus menos. Quizás ha apostado tan fuerte por su salida que no ha contemplado que si se tiene que quedar, lo hará en mitad de un incendio que tendrá muy complicado sofocar.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la pretemporada AFP7 / Europa Press

A pesar de que el curso pasado fue el mejor jugador del Manchester United, todo lo que rodea a su figura ha generado que empiece a no ser bien recibido en ningún estamento del club. La afición le idolatra, pero todos saben que se quiere marchar de allí porque se considera por encima del club. Y sus compañeros empiezan a estar cansados de que el equipo está rodeado por los rumores y titulares que hablan de su situación.

Otro ataque a Ronaldo

El último que ha opinado sobre ello es Jamie Carragher. La leyenda del Liverpool, que se enfrentó en muchas ocasiones contra Ronaldo, asegura en Overlap de SkyBet que la situación del luso es casi irreversible porque afronta un momento complicado en su carrera. Ese en el que nadie quiere al ganador de cinco Balones de Oro por todo lo que arrastra detrás.

"Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento".

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Manchester United de pretemporad AFP7 / Europa Press

El mítico central de la Premier apunta a que ni otros clubes, ni sus compañeros ni su nuevo entrenador quieren estar ahora con un 'CR7' que no está gestionando del todo bien esta situación. Por eso, apuesta por su salida por el bien del United y para intentar que, a la larga, todos se queden con las cosas buenas que ha hecho en su trayectoria.

"Dejarle salir es la única opción para el club. Será uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y siempre lo será, y lo que suceda este verano en el Manchester United se olvidará en 20 años. Los logros de Ronaldo en el fútbol van más allá de lo que cualquiera podría desear e imaginar".

