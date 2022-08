Ocon saca pecho de su defensa sobre Fernando Alonso en el GP Hungría: "Así son las carreras"

El ridículo de Alpine con la no renovación de Fernando Alonso y con el fiasco del fichaje de Piastri para 2023 no cesa. La escudería francesa va a incendio diario. Tanto es así que incluso unos se van tapando con los siguientes. El lío con los contratos consiguió tapar la guerra que vivieron el piloto asturiano y Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría.

Ahí empezó a encender Alpine un fuego que no ha conseguido parar todavía y que amenaza con llevarse la tranquilidad de la escudería a pesar de que quede todo 'su verano' por delante. Sin embargo, la batalla entre los dos corredores está más viva que nunca. Fernando Alonso está harto de las maniobras peligrosas de Ocon cuando se encuentra él cerca. Las últimas se pudieron ver en el Gran Premio de Hungría, especialmente en la salida.

El español, con más ritmo que el galo, encontró el hueco para pasarle sin riesgo por la parte derecha de la recta. Sin embargo, este le cerró al extremo y le obligó quedarse detrás e incluso a perder alguna posición con pilotos como Hamilton. Alonso alucinó al ver cómo su compañero le había estrangulado y se quejó por radio: "Nunca en mi vida he visto una defensa así".

Ahora, Esteban Ocon ha querido sacar pecho de aquello que sucedió entre ambos. Sabe que Alpine es un polvorín y aunque quiere mantenerse al margen de momento, no se arruga y suelta este mensaje: "Así son las carreras". Unas palabras que sin duda no habrán gustado a Fernando que seguramente esperaba una disculpa pública aunque fuera por imagen y por mantener el orden en el garaje de cara al exterior.

El enfado de Fernando Alonso con Esteban Ocon

Ese no fue el único momento de tensión entre ambos, ya que también se vivió una situación similar cuando ambos peleaban posición con Ricciardo. Ocon volvió a cerrar a Alonso por el exterior y el australiano aprovechó para colarse por dentro y superar a los dos Alpine. Una maniobra que pudo significar puntos perdidos para la escudería por una conducta poco inteligente del galo.

La mala estrategia de Alpine

Ocon, en declaraciones para Racing News 365, también habló sobre la carrera y sobre todas las cosas malas que les pasaron a él y a Alpine como equipo. Entre ellas, la estrategia y la decisión de poner los neumáticos duros que arruinó la actuación tanto de Alonso como del propio Ocon. Esas gomas no cogieron temperatura en el frío trazado de Hungaroring y pasaron una factura muy importante.

"Nos pusimos en una posición complicada cuando se retrasó la parada, entramos algo más tarde. Los tiempos con el neumático nuevo no fueron buenos y deberíamos haber salido con buena ventaja. Tras la parada, me intenté defender, no necesariamente de Fernando, sino de todos los que tenía por detrás".

Esteban Ocon y Fernando Alonso peleando por la posición en Canadá Europa Press

"Eso sí, con un neumático duro a muy baja temperatura, era muy complicado defenderme. Por ese motivo, era complicado hacerlo funcionar. Necesitamos mucho tiempo para hacer funcionar el neumático duro y ser rápidos. Lo estaba pasando mal con la tracción y la parte trasera en comparación con otros coches. La estrategia probablemente no fue la mejor ni tampoco las llamadas para entrar a boxes".

Finalmente, Ocon fue superado por Alonso y aunque ambos consiguieron sobrepasar a Ricciardo, no pudieron hacer lo propio con Lando Norris, quien estuvo en otra batalla durante toda la prueba: "Sumamos buenos puntos antes del parón de verano y eso siempre es positivo". Alpine sigue estando por delante de McLaren en el campeonato de constructores aunque Hungría no fue un buen resultado: "Podría haber sido una historia diferente con otra idea, pero al fin y al cabo sumamos puntos con los dos coches".

