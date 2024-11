Sergio Peris-Mencheta: éxito en el teatro, el incansable apoyo de su mujer y los grandes avances en su lucha contra el cáncer

El 22 enero de 2024 será una fecha que quedará para siempre grabada en la memoria de Sergio Peris-Mencheta (49 años). Ese día, el reconocido actor hacía frente a uno de los momentos más complicados de su vida tras anunciar en sus redes sociales su diagnóstico de leucemia.

Desde ese instante, Sergio hizo de sus redes sociales una especie de diario personal en el que compartir los avances y retrocesos de su enfermedad. Uno de los más significativos fue cuando el pasado 28 de mayo se sometió a un trasplante de médula en el Hospital City Of Hope de Los Ángeles y las posteriores secuelas que ha sufrido a raíz de la intervención.

Sin embargo, a pesar de estar viviendo un año un tanto convulso, Sergio Peris-Mencheta no ha dejado de cosechar éxito tras éxito en todos los aspectos de su vida. Y es que el actor cuenta con el férreo apoyo de su mujer, Marta Solaz, con la que tiene dos hijos en común Olmo y Río. Además, a pesar de estar afincado en Los Ángeles desde hace un tiempo, el presentador de Traitors, ha recibido una grata noticia que concierne a su nuevo proyecto en Madrid.

El pasado 29 de octubre, la productora teatral Barco Pirata anunciaba la búsqueda de nuevos actores y actrices para el próximo proyecto que dirigirá Sergio Peris-Mencheta en 2025-2026. Los interesados debían enviar un mensaje o correo electrónico a la página web de la empresa, siempre y cuando reunieran una serie de condiciones: actores que canten y bailen bien de entre 20 y 60 años; actriz de entre 16 y 60 años que toque el violonchelo; y un actor que toque el acordeón.

Si bien en un primer momento pueden parecer condiciones un tanto exigentes -pues se reúne estar especializado en varias disciplinas artísticas-, lo cierto es que Sergio Peris-Mencheta puede estar más que de enhorabuena tras las últimas noticias que han salido a la luz.

El pasado lunes, 11 de noviembre, la propia productora Barco Pirata era la encargada de anunciar, con alegría y emoción, la clausura del casting. A través de una publicación en Instagram, la empresa anunciaba la grata noticia. "Estamos abrumados por los cientos de correos electrónicos que tantos artistas nos habéis enviado. Nos pondremos en contacto con los seleccionados y las seleccionadas para la siguiente fase antes del 25 de noviembre. A todos y todas que os habéis tomado el tiempo de presentaros, ¡Gracias de corazón!", rezaba el post.

Un anuncio que emocionó enormemente a Sergio Peris-Mencheta, quien, a pesar de utilizar sus redes sociales con poca frecuencia por su delicado estado de salud, no dudaba en colgar un stories compartiendo lo feliz que le había hecho recibir una noticia de este calibre. Además del actor, si hay alguien que no ha querido ocultar la satisfacción de conocer esta nueva información ha sido su esposa, Marta Solaz.

Y es que desde que el actor tuviera que dejar a un lado muchos de sus compromisos profesionales como consecuencia de su enfermedad, Marta no ha dudado ser su escudera y compartir a todos sus seguidores los avances tanto de su progresiva recuperación como de sus distintos proyectos profesionales.

El anuncio del casting completo ha tenido lugar apenas dos semanas después de que Peris-Mencheta publicara la noticia de su nuevo proyecto en Madrid, por lo que, en términos oficiales, podría decirse que el actor ha cosechado un nuevo éxito en su trayectoria profesional, a pesar de estar atravesando un delicado momento de salud.

El actor y director vive en Estados Unidos desde hace varios años junto a su mujer y sus dos hijos, aunque gran parte de sus proyectos profesionales tienen lugar en España, concretamente, en la ciudad de Madrid. Una situación con la que Sergio Peris-Mencheta ha vuelto a demostrar, como ha afirmado en entrevistas recientes, que sigue ligado y comprometido con la cultura española.

Críticas por las condiciones

Aunque el nuevo proyecto profesional le ha traído grandes alegrías a Sergio Peris-Mencheta y su familia tras el anuncio del casting completo, lo cierto es que el director también ha tenido que hacer frente a los comentarios negativos de muchos seguidores, quienes daban un paso al frente para confesar su disconformidad con muchas de los requisitos exigidos en la obra teatral. "Me parece todo muy bien, menos que los cantantes también son músicos", rezaba uno de los comentarios más likeados.

Una situación que llevó al propio Peris-Mencheta a publicar un post en el que pedía una lectura comprensiva de las condiciones, con el fin de encontrar el elenco perfecto. "Recuerdo que es probable que seas lo más, pero si no eres músico instrumentista no vales para este proyecto. Y sí hay que perder: tu tiempo y el nuestro. Gracias y perdón por la regañina, pero hay que leer las pautas y en este caso no echarle tanto morro. Todos perdemos".

Progresiva recuperación

Desde que hiciese pública su enfermedad, Sergio ha demostrado con el paso del tiempo que sabe mantener una actitud positiva y enérgica a pesar del delicado estado de salud, aunque no está siendo un camino fácil.

Sin embargo, hace unas semanas aprovechaba para confesar en Por Fin, el pódcast de Jaime Cantinzano (51) en Onda Cero las últimas novedades con respecto a su salud. "Me encuentro bien ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es así, porque esto es un momento a momento. De repente te encuentras bien y de repente, hecho polvo".