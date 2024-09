Sergio Peris-Mencheta se sincera sobre su enfermedad: "Me he enfrentado más que nunca a la muerte"

La vida de Sergio Peris-Mencheta (49 años) dio un cambio radical hace unos meses, cuando a principios de año fue diagnosticado de leucemia, una grave enfermedad que le obligó a parar su actividad profesional para pasar por quirófano para someterse a un trasplante de médula.

Desde entonces, el actor no ha parado de hacer de sus redes sociales su diario personal para ir actualizando sobre el proceso de recuperación de la tediosa enfermedad que sufre. Y es que, aunque afincado en Los Ángeles desde hace casi 15 años, Peris-Mencheta está de enhorabuena porque presenta '14.4', una obra que ha dirigido desde la distancia y que cuenta la dura historia de un niño que llega a España cruzando el Estrecho bajo un camión.

Una buenísima noticia que el reconocido actor compartía con Jaime Cantizano (51) en el programa Por Fin, de Onda Cero, donde ha aprovechado también para confesar cómo se encuentra con respecto a su salud y sus proyectos profesionales.

Tal y como anunciaba Cantizano, este 2024 ha sido un año más que convulso en su vida, pero Sergio Peris-Mencheta se muestra optimista con esta nueva etapa."Me encuentro bien ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es así, porque esto es un momento a momento. De repente te encuentras bien y de repente, hecho polvo", comenzaba relatando el director.

Sin embargo, Peris-Mencheta ha confesado la importancia que está teniendo el trabajo en su proceso de recuperación: "Yo no he parado de jugar desde que nací. Dicen que es la profesión del niño y yo lo sigo sintiendo". Además, utilizaba la entrevista con Cantizano para señalar cómo le está ayudando su vuelta a la actividad profesional para dejar de pensar tanto sobre su salud: "Cada vez que concedo una entrevista para hablar de arte, teatro o cultura me activo. Incluso hablar de la vida en sí".

Lejos de dejar a un lado la realidad que vive desde principios de año, el actor se ha sincerado como nunca sobre la cruda situación a la que ha tenido que hacer frente: "Me gusta decir que me he enfrentado más que nunca a la vida, pero también que me he enfrentado más que nunca a la muerte. Aún así, todo esto me ha ayudado a darle a la vida el valor que merece".

Un duro relato el de Peris-Mencheta que ha terminado con la ilusión del estreno de su nueva obra de teatro, '14.4'. "Ha sido difícil, hay muchas cosas que no he podido hacer y que necesito para poder montar un espectáculo", explica, aunque reconoce estar muy contento con el resultado. "Lo hemos sacado adelante".

En este tiempo, ha sido su mujer, Marta Solaz, la encargada de actualizar su estado de salud y compartir las buenas noticias con los seguidores del actor. Sergio ha demostrado con el paso del tiempo que sabe mantener una actitud positiva y enérgica a pesar de la enfermedad, aunque no esté siendo un camino fácil.

"Estoy tirando, la verdad, no te voy a engañar. De esta fase no me hablaron antes, es muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no", explicó, hace un tiempo, desde su casa en Los Ángeles.