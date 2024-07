La reacción de Sergio Peris-Mencheta a sus 20 años de amor junto a Marta Solaz: "No está la energía para nada"

Sergio Peris-Mencheta (49 años) continúa con su recuperación de la leucemia que le diagnosticaron los médicos el pasado mes de enero. Desde entonces, el célebre actor ha mantenido un perfil discreto, pero siempre que ha aparecido en sus redes sociales las ha utilizado como altavoz para visibilizar la enfermedad.

Este sábado, 27 de julio, no obstante, el artista y su razón de amor, Marta Solaz, no quieren penas: están de celebración. En concreto, el matrimonio cumple 20 años de amor y Solaz ha sido la primera que ha felicitado a su pareja en la red social Instagram. "20 años juntos. El año que viene lo celebramos como merecemos", postea Marta.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Enhorabuena, pareja", "Y merecéis celebrarlo con todos los que os queremos... ¡just saying!", "Belleza de pareja", "Por muchos años más". Pero, ¿ha contestado el aludido, Sergio Peris-Mencheta? En efecto, a los pocos minutos del post de ella, Mencheta ha reaccionado.

Junto a un vídeo en el que la pareja camina, en ropa de chándal, por una calle de Los Ángeles, al tiempo que Solaz juego con un balón de fútbol, Sergio rubrica el material gráfico con el siguiente texto: "20 años a tu lado, Solaz… Vaya viaje bonito. (Ya me hubiera gustado un vídeo currado, pero no está la energía pa ná")".

Junto al mensaje, publica dos hashtags: "#FelicesPrimeros20, #shapeofmyheart". Los seguidores de Sergio, que suman en Instagram 74.400, se han emocionado especialmente: "Ojalá después de esta etapa la salud esté en vuestra vida como el amor. Mucho ánimo y cariño", "Pues a por otros 20...pareja bonita".

Sergio y Marta decidían darse el 'sí, quiero' en una íntima boda celebrada en la playa de Montgat, en Barcelona, en 2017. "Fue un gran día. Casi 13 años después, reconfirmamos firmando nuestra afirmación firmemente", comentaba en su momento el actor.

Ambos son padres de dos niños, nacidos en 2012 y 2014. En otro orden de cosas, se han cumplido dos meses desde que Peris-Mencheta recibió una de las noticias más esperadas y emocionantes: iba a someterse finalmente a un trasplante de médula ósea para combatir la enfermedad. Un procedimiento que ha derivado en un postoperatorio complicado para él.

"Eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatigas, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", explicó en una reciente entrevista.

En este tiempo, ha sido su mujer, Marta Solaz, la encargada de actualizar su estado de salud y compartir las buenas noticias con los seguidores del actor. Sergio ha demostrado que sabe mantener una actitud positiva y enérgica a pesar de la enfermedad, pero no está siendo un camino fácil.

"Estoy tirando, la verdad, no te voy a engañar. De esta fase no me hablaron antes, es muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no", explicó, hace un tiempo, desde su casa en Los Ángeles.

Fue el pasado mes de enero cuando el actor y director anunció la peor de las noticias: le habían diagnosticado leucemia. A partir de ese momento, aprovechó el altavoz de las redes sociales para visibilizar la enfermedad. Después de meses de espera, el pasado 28 se sometió a un trasplante de médula en el hospital City of Hope de Los Ángeles. Antes de entrar a quirófano se despidió de 140 amigos con una videollamada en la que les emplazaba a verse "en la siguiente vida".