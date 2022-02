Manuel Benítez 'El Cordobés', operado de urgencia del corazón: la preocupación de su entorno

Manuel Benítez 'El Cordobés' (85 años) se encuentra en el hospital Quirón de Córdoba, pues tuvo que ser operado de urgencia este jueves. La zona intervenida ha sido el corazón, una delicada parte que necesitaba atención inmediata y que ha dejado preocupada a la familia del torero.

Han sido los miembros del propio entorno íntimo del diestro los que ha dado a conocer la noticia, pero se han negado a profundizar en los detalles debido al complicado momento que están viviendo. Sin embargo, se ha conocido que tras la intervención, el torero se encuentra fuera de peligro.

Se sabe que Benítez permanecía ingresado desde el martes, después de sentir un fuerte dolor en el pecho que le hizo levantar todas las alarmas mientras se encontraba en la finca de Villalobillos. Tras sufrir ese amago de infarto, se desplazó al centro sanitario, se le hospitalizó, se le llevó a cabo un cateterismo y se le puso un stent.

Según detalla ¡HOLA!, al lado del torero estos días han estado sus hijos Maribel, Manuel, Rafael, Martina y Julio, que han acudido a visitarle para que se sienta arropado por todos. Además, a pesar de las circunstancias, las mismas fuentes apuntan que Manuel Benítez sigue bromeando y con su sentido del humor característico de siempre.

Manuel Benítez se encuentra arropado en el hospital por gran parte de sus hijos. Gtres

Manuel Benítez 'El Cordobés', natural de Palma del Río, Córdoba, es considerado uno de los grandes toreros de la historia de la tauromaquia, un hombre que revolucionó el panorama a mediados del siglo XX, un ídolo de masas dentro y fuera de los ruedos y un personaje universal que ha acaparado también sonados titulares en la prensa rosa. Sobre todo en la época en la que no reconoció a su hijo Manuel Díaz, hasta que finalmente el marido de Virginia Troconis (42) logró su merecido reconocimiento.

De hecho, es tal la admiración del hijo por el padre que Manuel Díaz celebró su 25º aniversario en el mundo del toreo en la casa museo de su progenitor, aunque este no quiso estar presente en un día tan especial. "Esto es un patrimonio de la gente que amamos el toro, que amamos Palma del Río, de toda la gente que amamos a 'El Cordobés' y esta es la casa de toda la gente que amamos el toro. Imagino que un poquito en el aire él está aquí, la magia suya está por aquí", dijo el padre de Alba Díaz (22) entonces.

Ahora Manuel Benítez vive un bache importante en la salud del que el veterano torero pretende salir igual de fuerte que antes, pues ya demostró este mismo otoño que volvería a los ruedos por una buena causa. A pesar de sus 85 años, en una entrevista al Diario de Sevilla aseguró que se pondría de nuevo el traje de luces para torear en un festival a beneficio por la lucha contra el cáncer en la plaza de toros de Los Califas, la misma en la que se despidió de su profesión: "Yo no tengo inconveniente, la edad no tiene nada que ver, me siento como un chaval", declaró.

