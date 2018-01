El enfado (en vídeo) de 'El Cordobés' tras el reencuentro de sus hijos

Enésimo enfado de 'El Cordobés' padre. El diestro se ha vuelto a enfrentar a la prensa después de que sus hijos Manuel Díaz (49 años) y Julio Benítez (32) aparecieran este lunes por la noche en el programa de Bertín Osborne (63). Al torero no le habría gustado nada que los hermanos se reencontraran en televisión y mucho menos que hablaran de él.

Ese ha sido el motivo por el cual ha rechazado hablar con los medios de comunicación que le esperaban a las puertas de su casa en Córdoba. "¡Qué no me ha parecido nada! ¡ya está bien!", ha recriminado a los reporteros cuando le han preguntado por su opinión sobre las declaraciones de sus hijos. Después se ha subido en un coche donde se ha tapado el rostro para evitar ser grabado por las cámaras.

El monumental enfado de 'El Cordobés' JALEOS

"El primer encuentro con Manuel fue surrealista, algo muy extraño. No me costó nada acceder a verme con mi hermano. El día que conocí a Manuel me di cuenta de lo mucho que se parece a mi padre. Me sorprendieron sus manos y los andares. Cuando le vi venir por primera vez con esa forma de andar que es la misma que tiene mi padre, me quedé impresionado. Conocer a Manuel ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado este año", reveló Julio Benítez en Mi casa es la tuya.

Por su parte Manuel aseguró: "Lo primero que le dije fue que nosotros nos parecíamos más, que teníamos más cosas en común que en contra. Primero por la profesión que habíamos escogido en la que hablamos el mismo idioma, y luego que él había sufrido mucho, al igual que yo".