Paula Echevarría perdona a Telecinco: 'su religión' ya le permite ir a la cadena

Este jueves 18 de enero, Telecinco estrena su nuevo programa Volverte a ver. Lo hace con una especial invitada: Paula Echevarría (40 años). La actriz vuelve a la cadena de Mediaset después once años sin participar en ninguna producción de este canal.

El regreso se enmarca después de la polémica de la asturiana con el programa Cazamariposas de Divinity en 2014, canal que también forma parte de la empresa italiana. En el programa acusaron a la actriz de televisión de copiar los modelos y estilismos de otra influencer para las fotografías de su blog y redes sociales. Llegaron, incluso, a ponerle un apodo: CopyPaula.

Las acusaciones no sentaron bien a la actriz, cuando le preguntaron si había visto la emisión, contestó que no lo había hecho: "Mi religión me prohíbe ver ese tipo de programas, pero son opiniones". Así respondió la intérprete de El Comisario a ofensivas que le lanzaba el programa de Mediaset.

Fotograma del programa 'Volverte a ver'.

Su réplica no acabó ahí. En referencia al grupo de Mediaset España afirmó que ese grupo de cadenas le repateaba bastante y que en su casa eran más de Antena. Para cerar las declaraciones dedicaba unas últimas palabras a Cazamariposas: "No sé si darles más publicidad, no un programa tan pequeñito que igual les estoy ayudando un poco, no quiero ni nombrarles", sentenciaba.

En el estreno de Volverte a ver, Paula Echevarría sorprenderá a una admiradora que ha superado un cáncer. Los padres de la joven le darán una sorpresa a su hija a través de la asturiana, de quien es seguidora a raíz de la serie Velvet.

La actriz vuelve al grupo del que renegó. Con la aparición en Volverte a ver la actriz se reconcilia con el grupo audiovisual. Vuelve a la cadena donde empezó con una interpretación en 7 vidas. El regreso a la cadena que le vio comenzar en el mundo de la interpretación se enmarca dentro de un contrato de larga duración con Mediaset España.

Será la protagonista de Ola de crímenes, la película de Gracia Querejeta para Telecinco Cinema. También trabajará en la pequeña pantalla con la segunda entrega de la serie Los Nuestros.

Así será 'Volverte a ver'

Las historias comienzan cuando una de las personas acuden al programa a conocer a una persona a la que alguien desea volver. Entre los motivos del encuentro estarán las reconciliaciones familiares, emocionales peticiones de mano o reencuentros con un amor pasado.

Así, Volverte a ver resucita un formato que ya tuvo éxito en Mediaset. Entre los reporteros que participarán en el programa se encuentran Gloria Camila (22), Sofia Cristo (34) y Manu Lombardo.

[Más información: Paula Echevarría y Bustamante, 'inminente' anuncio de divorcio]