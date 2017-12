Paula Echevarría y David Bustamante, la separación que ha acabado en guerra civil

Comenzaron el 2017 juntos y llenos de felicidad, pero el año no ha terminado de la misma manera. Muchas de las parejas de famosos más estables del panorama social español han puesto punto final a su historia de amor y han decidido tomar caminos separados. Si hubiera que elegir una ruptura como la más sorprendente e inesperada de este año, ésta sería, sin duda alguna, la de Paula Echevarría (40 años) y David Bustamante (35). Pero no han sido los únicos. Después de 13 años de matrimonio, Adriana Carolina Herrera y 'El Litri' anunciaban un periodo de reflexión en su matrimonio. También José Toledo y su marido Cristobal Martínez-Bordiú se separaban tras 32 años casados.

A la lista se suman nombres como Pepe Navarro y Lorena Aznar, Malú y Gonzalo Miró o el divorcio tan mediático de Gustavo González, paparazzi y colaborador de Sálvame. JALEOS repasa las rupturas del 2017.

1. Paula Echevarría/David Bustamante: sin comunicado oficial

Vivían separados desde hacía un tiempo, pero no fue hasta abril cuando saltó la impactante noticia de la separación entre Paula y David, dejando tras de sí 12 años de relación y una hija en común. A día de hoy no hay comunicado oficial (algo que se sigue esperando) y tanto la actriz como el cantante han evitado a toda costa pronunciarse sobre su separación. Algo que no ha evitado que durante todo este tiempo hayan surgido todo tipo de informaciones de uno y de otro, y que cada día los protagonistas sean seguidos por una legión de paparazzis.

Paula Echevarría y David Bustamante. Gtres

Uno de los momentos de mayor tensión en estos intensos meses fue cuando a Bustamante le relacionaron con Ares Teixidó (30). Él siempre ha negado que haya tenido algo con ella, mientras que la periodista ha jugado varias veces al despiste.

A día de hoy, Paula y David apenas tienen relación más allá de los asuntos que conciernen a su hija. También se ha hablado mucho de la mala relación entre la actriz y la familia del que todavía es su marido. Aunque hicieron creer al mundo que su separación era amistosa parece que se ha convertido en una auténtica guerra civil.

Paula y David se dieron el 'sí, quiero' el 22 de julio de 2006 en la basílica Santa María la Real de Covadonga (Asturias). A su boda asistieron 300 invitados, entre los que se encontraban el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (74), y todos los compañeros de Bustamante de la academia de Operación de Triunfo.

[Más información: Paula Echevarría y David Bustamante se separan: el final de 12 años muy productivos]

2. Álvaro Muñoz Escassi/Raquel Bernal: infidelidades

Su matrimonio duró lo que dura un suspiro. Cinco meses después de casarse, Álvaro Muñoz Escassi (43) y Raquel Bernal (44) decidieron poner punto final a su historia de amor. Más bien fue ella quien tomó la decisión de separarse por la falta de compenetración de la pareja, los estilos de vida tan diferentes del uno y del otro y los rumores de infidelidad por parte del jinete. Unos días después de pasar por el altar en una lujosa boda celebrada en Punta Cana, el programa de televisión Sálvame emitió varios testimonios en los que se aducía a un intercambio de mensajes subidos de tono entre Álvaro y dos mujeres distintas. El jinete es de nuevo uno de los solteros de oro.

[Más información: Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal se separan cinco meses después de la boda]

Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal.

3. Adriana Carolina Herrera/'El Litri': periodo de reflexión

Después de trece años de matrimonio y tres hijos en común, Adriana Carolina Herrera (47) y su marido, Miguel Báez (48), 'El Litri' anunciaron "un periodo de reflexión" en su matrimonio. Los rumores de crisis entre ambos venían de muy atrás pero no fue hasta este verano cuando hicieron pública su nueva situación. La pareja, lejos de tirar la toalla de manera definitiva, está luchando por resolver sus diferencias. Pero la realidad de momento es que hacen vidas separadas y mantienen una relación cordial por sus hijos.

[Más información: Herrera y el Litri, la ruptura de dos millonarios]

Adriana Carolina Herrera y 'El Litri'. Gtres

4. Alejandra Osborne/Joaquín Buendía: desgaste de la convivencia

Trece años les duró el amor a Alejandra Osborne (37), hija de Bertín (62), y su marido Joaquín Buendía. La pareja puso punto final a su matrimonio debido a un "desgaste de la convivencia". Se casaron en octubre de 2003 en la iglesia San Miguel de Jerez de la Frontera, la misma en la que contrajo matrimonio su padre en 1977 con Sandra Domecq. Fruto de su relación nacieron tres hijos: Santiago (10), Fausto (5) y Valentina (5), estos dos últimos mellizos.

[Más información: Alejandra Osborne, hija mayor de Bertín Osborne, se separa tras 13 años de matrimonio]

Alejandra Osborne con Joaquín Buendía. Gtres

5. Malú/Gonzalo Miró: se les acabó el amor

Malú (35) y Gonzalo Miró (36) pusieron fin a su noviazgo después de tres años de un amor casi oculto. Como pareja siempre mantuvieron un perfil bajo y prefirieron vivir su historia de amor alejados del foco mediático. Nunca hablaron el uno del otro delante de un micrófono, a excepción de una vez en la que él se atrevió a decir que de "Malú le gustaba todo". Después de la ruptura cada uno se refugió en su trabajo. Ella en la música y él en su gimnasio y en sus colaboraciones en los medios.

[Más información: Malú y Gonzalo Miró rompen su relación después de tres años]

Malú y Gonzalo Miró.

6. Sonsoles Suárez/Paulo Wilson: dos décadas juntos

Después de dos décadas juntos no pudo ser. Sonsoles Suárez (50), hija del fallecido expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, y su marido, el mozambiqueño Paulo Wilson rompieron en noviembre. Se casaron en 2012, después de pasar 14 años previos conociéndose a fondo hasta tomar la decisión de darse el 'sí, quiero' por lo civil ante personalidades de la política, la televisión y el mundo artístico. La decisión de romper fue de mutuo acuerdo y sin terceras personas de por medio.

[Más información: Sonsoles Suárez, hija del expresidente, rompe su matrimonio con Paulo Wilson]

Sonsoles y Paulo ponen fin a 20 años de relación. Gtres

7. José Toledo/Cristobal Martínez-Bordiú: 32 años de matrimonio

Otra de las parejas más estables del panorama social español, la pareja formada por José Toledo (54) y Cristobal Martínez-Bordiú (59) sorprendían este 2017 con su ruptura. Después de 32 años de matrimonio y dos hijos en común dieron la noticia de su separación después de no haber pasado las vacaciones de verano juntos. La discreción que les caracterizó como pareja es la misma que han tenido a la hora de tomar caminos separados. Ninguno ha hablado sobre su ruptura hasta el momento ni se espera que lo hagan.

Cristobal Martínez-Bordiú y José Toledo. Gtres

8. Irene Junquera/Cristian Toro: él cortó con ella

La excolaboradora de Zapeando y el medallista olímpico querían que su noviazgo acabase en boda, sin embargo antes de que eso ocurriera terminaron su relación. La decisión fue tomada por el deportista, quien enseguida eliminó de sus redes sociales las imágenes que tenían juntos. Ella, por su parte, hizo lo mismo. Después a Irene (31) se le relacionó con el rapero Rayden.

[Más información: Irene Junquera y el piragüista Cristian Toro rompen unos meses antes de casarse]

Irene Junquera y el piragüista Cristian Toro. Redes sociales

9. Pepe Navarro/Lorena Aznar: obstáculos en su relación

La vida sentimental del presentador ha vuelto a ser noticia este 2017. Pepe Navarro (66) y Lorena Bernal se separaban después nueve años de matrimonio y dos hijos en común. La pareja se casó en 2008 en una boda ibicenca aunque se conocían desde hace mucho más tiempo, cuando ella era una bailarina en el clásico programa El Mississipi. El matrimonio ha tenido que hacer frente a una serie de obstáculos bastante importantes. Uno de ellos, probablemente el más decisivo, ha sido el enfrentamiento entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes, quien aseguraba que el presentador era el padre de su hijo.

[Más información: Pepe Navarro y Lorena Aznar se divorcian nueve años después de su boda ibicenca]

Lorena Aznar y Pepe Navarro. Gtres

10. Gustavo González/Toñi: infidelidades

Ha sido una de las últimas rupturas del año. El paparazzi y colaborador de Sálvame anunció hace unos días la ruptura con su mujer Toñi con la que llevaba 30 años de matrimonio. Gustavo González (51) confesó en directo, y entre lágrimas, que le había sido desleal a su esposa y que no había sido un marido ejemplar. Según María Lapiedra (33), el periodista mantuvo un affaire con ella durante ocho largos años mientras estaba casado con su mujer. Esta historia promete seguir dando mucho que hablar.

[Más información: Los 8 años de infidelidad de Gustavo González con María Lapiedra, según ella]

El paparazzi Gustavo González.

Y además: A otras parejas también se les acabó el amor en 2017. Froilán (19), el nieto de los reyes eméritos tuvo una relación fugar con Mar Torres (18), una de las herederas de El Pozo. Todo parecía ir viento en popa pero finalmente la relación no terminó de cuajar. Lo mismo les ocurrió a Lucía Villalón con 'Chicharito'.