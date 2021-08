Lisi Fracchia, diseñadora: "Tras ver a Letizia con mis joyas, ahora me haría ilusión ver a Leonor y Sofía"

Conocida en España por ser una de las diseñadoras que ha conquistado los joyeros reales de toda Europa, Lisi Fracchia concede, en exclusiva para EL ESPAÑOL, una entrevista en la que adelanta sus novedosos proyectos. Y no sólo eso, sino también sus deseos de recibir el 2022 viendo lucir sus piezas de nuevo en Televisión Española de la mano de la presentadora Anne Igartiburu (52 años).

Sobre cómo se fragua esta posibilidad, y a otras preguntas relacionadas con la Casa Real y la reina Letizia (48), responde la gemóloga y perito en gemas.

Lisi Fracchia lleva un 2021 lleno de proyectos, presentaciones y trabajo. ¿Cómo afronta usted como empresaria y diseñadora de alta joyería el verano?

El verano es mi estación preferida para trabajar, hice varios shootings para campañas publicitarias y eventos con personalidades internacionales como, por ejemplo, junto a la actriz y Miss Universo República Dominicana Clarissa Molina (29), quien también trabaja en el programa El Gordo y la Flaca de Univisión. También junto a la bellísima Michell Roxana (26), Miss Earth Venezuela 2019, top model y autora del libro Micheland. Además, tuve varias entrevistas en medios extranjeros, entre ellas con la periodista Goizeder Azúa para el programa internacional La buena onda, de la cadena de televisión TVV, de Miami, Florida.

Clarissa Molina con joyas de Lisi Fracchia, vestido de Gabriel Lage Collection, MUAH David Deibis, estilismo Juan Camafort y fotografía DondyK+Riga.

¿Se inspira en las tardes estivales allá donde esté para crear nuevas joyas o desconecta por completo para volver con fuerza?

Siempre estoy trabajando, soy muy inquieta, allá donde esté me inspiro para crear nuevos diseños... Desconectar ¿qué es eso? (Risas). Eso sí, me gusta acudir a ver a las celebrities y artistas que lucen mis joyas sobre los escenarios y conciertos como los de Camela, India Martínez (35) y la soprano Virginia Tola (45) para ver mis diseños de alta joyería en vivo y en directo.

Háblenos de su nuevo e histórico trabajo: La Corona Votiva de Recesvinto. ¿Qué es este proyecto, cómo surge y cuándo podremos verlo terminado?

El Proyecto Denísova lo crea Raquel Lobelos. 50.000 años de historia a través de las joyas, se llama. En este proyecto se une a los creadores del pasado con los creadores contemporáneos. Para esta ocasión diseñé una gran joya inspirándome en la corona votiva del Rey Visigodo Recesvinto. Una obra titulada El Joyero de Recesvinto, que cuenta con más de 60 gemas diferentes de todo el mundo y hasta un meteorito y que tiene cientos de posibilidades de uso porque es desmontable: contiene pendientes, pulseras, brazaletes, collares... Un diseño del que me siento especialmente orgullosa como diseñadora de joyas.

Michell Roxana luciendo joyas Lisi Fracchia durante la última gala benéfica de Unicef, en Italia.

¿Dónde se expondrá esta majestuosa pieza y junto a qué otras joyas y creaciones?

Todas las piezas se expondrán a partir del 1 de octubre de este año en el Museo del Parque Joyero de Córdoba. En total son 59 piezas de 59 artistas. Es una exposición increíble con un nivel y altísimos.

Anne Igartiburu se ha convertido en su mejor embajadora de marca, ¿es posible que la volvamos a ver en Fin de Año 21-22 con nuevas joyas by Lisi Fracchia?

Sería un orgullo y un privilegio. Me encantaría que Anne Igartiburu luzca nuevamente mis diseños para esa ocasión tan especial. Verla en los premios Telva y en Corazón luciendo mis colecciones me hace también mucha ilusión. Estoy creando una nueva colección con esfalerita española, diamantes y tanzanitas qué me gustaría presentar a finales de año y qué mejor embajadora que Anne Igartiburu.

Como diseñadora de joyas no se olvida del target masculino, ¿cómo es trabajar joyas para hombres y cómo es hacerlo en colaboración junto a Rubearth, Premio Fashion Talent 2021 por la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid?

Tuve la oportunidad de conocer a través de mi agencia press, CoolHunting Madrid Comunicación, a Gabriel Noguerias, director creativo de Rubearth, que es muy profesional y un amor de persona. Trabajamos muy bien juntos y en este momento estamos diseñando la colección de moda y joyería conjunta para hombres que se presentará en septiembre en la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una ocasión para la que contaremos con la imagen de Manuel Romo, Míster Internacional España 2021.

Anne Igartiburu luciendo joyas de Lisi Fracchia durante la emisión de 'Corazón' de TVE.

Antes de la pandemia presentó colecciones en distintos países del mundo. Ahora que parece que todo comienza a volver a la normalidad, ¿tiene agendado algún desfile o presentación fuera de nuestras fronteras? Y, ¿en Madrid?

Aunque por las circunstancias actuales no haya podido viajar, parte de mi nueva colección está siento expuesta en Dubái. A finales de agosto presentaré en Hondarribia, País Vasco, mi colección De Puente a Puente en un evento organizado por la agencia de marketing de influencia Bidibi Badibi Bú Group y su CEO, Raquel Benavente. En septiembre estaré presente también en el desfile de la próxima edición de los Premios Prenamo, donde soy jurado; como siempre asistiré a Madrid Joya y en octubre tengo previsto viajar a Dubai para estar presente en los Premios Orion Star Awards. Además, en cuanto sea posible tengo pendiente un desfile junto al diseñador de alta costura Gabriel Lage en la embajada de Argentina en Madrid. Y la apertura de un nuevo showroom en el exterior con la diseñadora Andrea Venturoli y Juan Camafort. Varios proyectos que poco a poco van viendo la luz.

¿Cómo son sus propuestas y joyas para este verano 2021?

Son piezas muy coloridas y transformables con múltiples posibilidades de uso para que puedas divertirte creando nuevos diseños como los que se pueden apreciar en la fotografía de la periodista Flora Gonzalez (36), de Mediaset España. Un trabajo exquisito creado junto al maravilloso make up artist David Deibis.

La reina Letizia con pendientes de Lisi Fracchia. Gtres

¿Veremos pronto de nuevo a la reina Letizia con alguna joya Lisi Fracchia?

Me encantaría volver a verla con un diseño mío. Sería un honor ver a su Majestad la Reina Letizia con algún diseño de mi nueva colección, Toledo, inspirada en la corona del Rey Recesvinto y que presentaré en breve.

¿Y a la princesa Leonor o a la infanta Sofía con alguna de sus piezas de la colección Teens?

Sí, por supuesto me haría mucha ilusión verlas a ambas luciendo mis diseños juveniles de la colección Teens.

Para acabar, Lisi... ¿Cómo ha sido exponer sus creaciones y joyas en la gran pantalla junto a Secun de la Rosa y su película El Cover?

Realmente fascinante. Tuve el privilegio de asistir en varias ocasiones al rodaje y compartir tiempo con las actrices Carmen Machi (57), Marina Salas (32), María Hervás (34), Carolina Yuste (30), y otros actores y junto al equipo de Nadie Es Perfecto Producciones. Además de asistir con ellos a la inauguración y alfombra roja del Festival de Cine en Málaga y acudir como invitada a la première, junto a la conductora de la gala, Toni Acosta (49), y a la galardonada actriz Petra Martínez (77). ¡Una noche inolvidable!

