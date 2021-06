Toni Acosta, Tamara Gorro, Beatriz Luengo: las emotivas cartas abiertas a la madre de Anna y Olivia

Tras intensas jornadas de búsqueda en el fondo marino, las peores noticias se han confirmado. Este jueves 10 de junio, a última hora de la tarde, la Guardia Civil ratificaba el hallazgo del cuerpo que podría corresponderse con el de la pequeña Olivia (6 años). La búsqueda de la niña, junto a la de su hemana Anna (1), ha conmocionado el país durante semanas. Con el corazón en un puño, se mantenía la esperanza de que Tomás Gimeno (37), su padre, no les hubiera provocado ningún daño, pero desafortunadamente, el final ha sido el peor que se podía imaginar.

En cuanto se supo la devastadora noticia, corrió como la pólvora por redes sociales, viralizándose una ilustración en la que aparecían las niñas representadas como dos sirenas cogidas de la mano. A su lado, dos palabras que servirán como triste consuelo para su madre: "Siempre juntas".

Han sido muchos los rostros conocidos que han querido mostrar su empatía con Beatriz, la madre de las pequeñas, que en todo momento se ha mantenido con una admirable actitud optimista. Esta mirada la compartía, según ha hecho constar en su cuenta de Instagram, la actriz Toni Acosta (49), que le ha dedicado una sentida reflexión al caso: "Yo hasta anoche pensaba que si no lo nombraba no existía [...] Cada día, pensaba: en mis redes sociales publicaré solo la buena noticia.[...] Yo hasta anoche no había llorado, a mí anoche se me rompió el corazón".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

En esta misma plataforma, la televisiva Tamara Gorro (34) se dirigía directamente a la madre de las pequeñas, dedicándole una carta llena de empatía, que ha acompañado con una imagen de las desaparecidas: "No hay palabras acertadas, ni de consuelo en este momento. Querida mía, el mundo está contigo. Comparto tu dolor, te abrazo en la distancia, te doy la mano y lloro contigo", publicaba la mujer de Ezequiel Garay (34).

También se ponía en la piel de la desolada progenitora la actriz María Castro (39), que junto a la popular ilustración comentaba: "Mis niñas duermen y mi cabeza no quiere alcanzar a imaginarlo, y mucho menos a entenderlo. Ahora solo queda pedir justicia y acompañarte a ti, Beatriz, en este duelo". La intérprete gallega es madre de dos niñas con edades muy similares a las pequeñas desaparecidas, Maia (5) y Olivia a la que dio la bienvenida el pasado octubre. Quizás por esto, la que fuera protagonista de Tierra de lobos haya podido entender mejor la desolación de Beatriz. Quien también ha estrenado maternidad recientemente es Beatriz Luengo (38). La cantante se unía a la marea de apoyo con un desolador mensaje: "Una vez escuché en televisión a una mujer decir: Cuando pierdes a tu marido te llaman viuda, cuando pierdes a tus padres huérfana pero cuando pierdes a un hijo: Cuando pierdes a un hijo, eso no tiene nombre".

Y estas son solo algunas de las muestras de cariño más extensas que se encuentran en las plataformas sociales, pero lo cierto es que la red se ha llenado de condolencias provenientes de representantes de todos los ámbitos de la sociedad. Alejandro Sanz (52), quien suele usar Twitter para expresar sus opiniones, ha optado por una única pero contundente frase: "No me cabe en la boca todo lo que quiero decir", tecleaba junto a un emoticono lleno de lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Por su parte, el baloncestista Rudy Fernández (36) expresaba su impotencia en esta misma red social: "Qué tristeza al llegar a casa y ver la noticia. Mucho ánimo a la familia. Qué rabia, joder". La presentadora Toñi Moreno (48) animaba a todos los usuarios de Instagram a apoyar a Beatriz en estos terribles momentos: "Que te llegue una marea de amor para soportar lo insoportable".

[Más información: Así han sido los 43 tensos días de búsqueda de Anna y Olivia desde el "no las volverás a ver" de Tomás]