Tomás Gimeno pudo arrojar a Anna y Olivia al mar en dos bolsas atadas con el ancla de su lancha

Tomás Gimeno, el padre de Anna y Olivia, las dos niñas desaparecidas en Tenerife el 27 de abril, pudo arrojar al mar a las pequeñas metidas en dos bolsas de deporte atadas al ancla de su lancha, las cuales han sido encontradas a 1.000 metros de profundidad.

Así ha trascendido después del hallazgo en la tarde de este jueves, en el que los servicios de búsqueda encontraron en cuerpo sin vida de la pequeña Olivia, de seis años de edad, en el interior de una de las bolsas. La otra bolsa estaba vacía y todas las sospechas apuntan a que ahí estaba Anna, de un año, aunque todavía no hay rastro de ella.

El hallazgo se ha producido después de una batida del robot submarino desplegado desde el buque Ángeles Alvariño del Instituto Español de Oceanográfica a lo largo del jueves. Una vez encontradas las bolsas, el cuerpo de Olivia Gimeno ha sido retirado a tierra firme, donde ha llegado al Instituto Anatómico Forense de Tenereife, en la Laguna alrededor de las 18:00 horas. Allí se ha llevado a cabo la diligencia por parte de la autoridad judicial, a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güímar, que ha determinado, "prácticamente con toda seguridad", que el cuerpo sin vida pertenece a Olivia, la mayor de las hermanas.

Las bolsas amarradas al ancla en el fondo marino respaldan la hipótesis de que Tomás Gimeno, de 37 años, se fugó con las niñas en su embarcación y, a poca distancia de la costa, las arrojó al mar atadas al ancla. Esta posibilidad había crecido desde el martes, cuando el sónar del mismo barco oceanográfico encontró a la misma profundidad desde la superfície -1.000 metros- un edredón y una botella de oxígeno pertenecientes a Gimeno.

El cuerpo de Olivia ha aparecido después de que la Guardia Civil sopesase la hipótesis de que el padre de las pequeñas se hubiese lastrado también al fondo del mar atado a un peso de plomo de ocho kilos. Estas fueron las primeras conclusiones de criminalística tras encontrar los objetos de Gimeno.

El hallazgo se ha producido a tres millas náuticas de la costa tinerfeña, dentro de la zona de búsqueda delimitada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife de la Guardia Civil, entre el puertito de Güímar y Santa Cruz de Tenerife. En esa misma zona se encontró en los primeros días de la búsqueda la lancha a la deriva del padre con restos de sangre. Este había zarpado del puerto deportivo Marina Tenerife, a pocos kilómetros de la capital isleña.

Tras confirmarse la terrible noticia, las autoridades han informado a Beatriz Zimmermann, madre de las pequeñas, y a otros familiares. La madre había difundido unas horas antes el mismo jueves una nota de voz en la que se mostraba esperanzada de que el hallazgo del edredón y la botella de oxígeno indicaban que no se había encontrado nada más, y se mantenía en la hipótesis de que se trataba de una huída. Poco después se confirmaba el peor de los pronósticos.

Un tipo "problemático"

El descubrimiento del cuerpo sin vida de Olivia ha tenido lugar después de siete semanas de búsqueda sin descanso, 45 días en los que se han empleado todos los medios posibles para dar con pistas que dirigiesen a las autoridades al paradero de Gimeno y las dos niñas.

La desaparición se produjo el pasado 27 de abril cuando Gimeno, que estaba con Anna y Olivia, debía devolver a sus hijas con su madre. Así lo habían acordado de palabra ambos progenitores, que no estaban sujetos a ningún régimen de visitas, después de haberse separado meses atrás.

Al no aparecer las niñas, Beatriz hizo una primera llamada a Tomás, alrededor de las 21:00 horas de aquel día. Este respondió que estaba de camino y que no se preocupase. Una hora después, con las niñas aún sin aparecer, Beatriz hizo una segunda llamada, que recibió la demoledora y agresiva respuesta de Tomás: "No vas a volver a ver a las niñas jamás. Tampoco a mí. Yo me haré cargo de eellas para que estén bien cuidadas", dijo.

Hubo una segunda llamada alas 22:30que recibió la misma respuesta. A la 1:30 de la madrugada, Gimeno apagó su teléfono. Acto seguido, Beatriz se dirigió a la Policía para denunciar su desaparición.

La separación entre Tomás y Beatriz se produjo después de constantes enfrentamientos y discusiones. La ruptura de la pareja sentó mal a Tomás, que utilizó a las niñas para arruinar la vida de su expareja, cometiendo el atroz crimen. Según describieron vecinos del barrio de la Candelaria, donde residía con Beatriz, al programa "Ya es mediodía" en mayo, Gimeno era un tipo "arisco, problemático y con dificultades para relacionarse".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.