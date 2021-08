El sorprendente resurgir de Telma Ortiz: las polémicas que persiguen a la hermana de la Reina

Era abril de 2008. Apenas habían pasado trece meses desde la inesperada, trágica y dolorosísima muerte de Érika, la hermana pequeña de Letizia (48 años), cuando la tercera de las Ortiz Rocasolano, Telma (47), decidía trazar la línea definitiva para intentar blindar su intimidad. La economista, pese a ser hija, nieta y hermana de periodista, demandó a 57 medios de comunicación solicitando medidas cautelares para protegerse de lo que ella y su entonces pareja, el abogado Enrique Martín-Llop, padre de su hija Amanda (13), denominaron acoso mediático.

La juez que instruyó el caso, María Lourdes Pérez Padilla, desestimó la demanda en un auto de ocho páginas. En este, y "sin hacer referencia" al parentesco de Telma Ortiz con su hermana Letizia -a efectos prácticos la futura reina de España- señalaba que es "evidente" la "inviabilidad jurídica" de su solicitud por considerar que la demandante sí tiene proyección pública. Así, se condenó a Telma a pagar las costas de aquel despropósito legal. Una cantidad que rondaba entre los 40.000 y los 60.000 euros.

Telma Ortiz junto a su madre, Paloma Rocasolano, en la boda de Letizia con Felipe de Borbón. Gtres

Desde aquel momento, la vida de Telma ha tenido interés público solo en los momentos en los que ha sido noticia por cuestiones meramente personales: bodas, divorcios, nuevas parejas, una importante mudanza que implicó un cambio de ciudad y un reciente estrenado embarazo a los 47 años. El nombre de Telma vuelve ahora a estar sobre la mesa. La única hermana de la reina Letizia ha regresado a la actualidad del corazón, pero lo ha hecho en un contexto de oscuridad, con cierta controversia. ¿Cuáles son las polémicas que persiguen a Telma Ortiz?

En abril de 2019, once años después de aquella recordada macrodemanda, la prensa se hacía eco de que Telma estaba enamorada de un misterioso hombre. Lo que pocos podían imaginar era que ese señor, con el que se comunicaba en inglés, según testigos, se iba a convertir en el padre de su segundo hijo. Él es el prestigioso abogado Robert Gavin Bonnar, exmarido de Sharon Corr (49), violinista de la banda The Corrs y su romance se confirmó por todo lo alto en la gran gala de los Premios Princesa de Asturias del año 2019 en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La entrega más especial para la Familia Real y también la familia de los Reyes, que vieron cómo la princesa Leonor (15) debutaba pronunciando su primer discurso ante los ojos del mundo y para orgullo de sus padres, sus abuelas presentes -Paloma (69) y Sofía (82)- y su tía Telma, junto a su razón de amor.

Robert Gavin Bonnar y Telma Ortiz en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La primera aparición pública -digamos no oficial- de la cuñada del rey Felipe VI (53) y el jurista especializado en la industrial musical tuvo lugar en el concierto que Carla Bruni (53) ofreció en el Festival de Pedralbes de Barcelona en junio de aquel año. Sin embargo, lo suyo empezó bastante antes y las consecuencias resuenan con fuerte eco hasta día de hoy. Telma y Bonnar se conocieron en Andorra, donde la hija de Telma, Amanda, recibió un curso de esquí durante todos los fines de semana de aquel invierno.

Ahí no sólo estaba presente Robert, sino también Sharon Corr, con sus hijos en común, Cathal Robert Gerard Bonnar Corr (15) y Flori Jean Elizabeth Bonnar Corr (14). Sharon y Telma, en estos encuentros en la nieve, crearon ciertos vínculos afectivos hasta que de manera paralela y furtiva, el abogado casado y la economista -soltera y absolutamente libre-, empezaron a sentir el amor que dura hasta estos días.

El día a día de Telma y Gavin en Madrid es tan discreto que apenas se conocen datos sobre sus gustos o sus aficiones, más allá de que se les ha podido ver asistiendo al Teatro Real para disfrutar de la ópera Giselle. Viven en un impresionante chalé en El Soto de La Moraleja -valorado en un millón de euros- y ahora esperan su primer hijo en común.

Telma Ortiz, su hija, Amanda, y su pareja, Robert Gavin Bonnar el pasado mes de febrero. Gtres

La noticia del embarazo de Telma ha sido el detonante para que se desate la última de las polémicas. Un acontecimiento siempre dichoso, la inminente llegada de un bebé, ha provocado la ira de Sharon Corr, quien habría tomado papel y boli para componer The fool and the scorpion, su canción más amarga y en la que dispara contra su exmarido y Telma, a la que llama la hermana "retorcida" de la Reina.

La tonta y el escorpión / No hay furia como la de una mujer despechada / Saltando de vino en vino / chupando la sangre de los votos matrimoniales / Jugando a mamás y papás con mis bebés / Hay algo enfermo ahí y no hay cura para ti / La tonta y el escorpión / La hermana retorcida de la reina, un camaleón.

[Más información: La vida familiar de Telma Ortiz en Madrid, acompañada por su pareja y su hija]

Sigue los temas que te interesan