Sandra Crespo, de 'GH 6', pide ayuda para encontrar a sus hijos: "Llevo 14 días sin saber nada de ellos"

Sandra Crespo entró en las vidas de los españoles en el año 2004 al convertirse en concursante de la sexta edición de Gran Hermano. Desde entonces su vida ha cambiado de manera radical, con alegrías y penas, y en estos momentos está viviendo el peor episodio que jamás hubiera podido imaginar.

"Llevo desde el día 1 sin saber nada de mis hijos, y veo que voy a estar el mes entero sin saber de ellos, llamo y nadie me coge el teléfono, hasta me ha bloqueado las llamadas, si alguien los ha visto, que se ponga en contacto conmigo, esto ya no es sostenible... Necesito saber de ellos, ¡¡por favor, necesito ayuda!!", escribía de manera sorprendente el pasado 11 de agosto en sus redes sociales.

Sandra Crespo junto a sus hijos, en una imagen de sus redes sociales. RRSS

Este desesperado llamamiento dejaba en shock a sus 4.000 seguidores de Instagram, plataforma virtual en la que ha ido narrando su pesadilla. Este sábado ella misma ha querido contarlo en primera persona entrando en directo en el programa Viva la vida. "Yo tengo la custodia de mis hijos, y ahora se han ido por convenio de vacaciones con el padre. Tengo tres hijos, solo se han ido con él los pequeños, de 5 y 8 años; la mayor, de 13, hace tiempo que no quiere ir con su padre. Y desde entonces nadie en Benidorm los ha visto, han tenido que irse o estar en otro sitio", comenzaba Sandra a narrar muy nerviosa.

"Los nenes se iban de vacaciones el 1 de agosto, estuvieron conmigo en julio y el papá no les llamó ni una vez. Mi teléfono siempre ha estado abierto. Este señor me tiene bloqueada desde hace 2 años, incluso sus abogados le han dicho que me desbloquee para poder tener fluidez de comunicación. Pues el 1 de agosto llegó, cogió a los niños, entró a una piscina privada chillando, yo los vestí y se los llevó corriendo. Al día siguiente intenté llamar, daba tono, pero nadie cogió. Al día siguiente, llamé y entonces me di cuenta de que ya tenía las llamadas bloqueadas", ha detallado Crespo.

"Yo me separé con 5 euros en el bolso y tres hijos. Estaba desesperada. Y un juez me dio la guarda y custodia de mis hijos. Es un infierno. Me dicen que lo que ha hecho y hace este hombre conmigo es un maltrato vicario, pero como ya me ha hecho de todo no quiero saber más...", se confesaba ante Toñi Moreno.

"Como nadie sabe nada, fui al juzgado. Me dijeron que fuera a la Policía. Me fui a la UFAM -Unión Familiar de Benidorm-, pero me dijeron que no podían llevarlo a cabo ellos". Y es que, según ha explicado la propia Sandra, son decenas las ocasiones en las que ha ido a los juzgados para denunciar los actos de su ex: "Hay más de 20 denuncias puestas. Yo tenía un abogado y ahora mismo tengo un equipo que me está aconsejando y ayudando. Se tendrían que haber pedido de urgencia unas medidas cautelares en más de una ocasión y nunca se hizo. Nadie se explica cómo ese hombre aún tiene derecho a llevarse a nuestros hijos".

[Más información: La Audiencia ratifica la condena de Carlos Navarro 'El Yoyas': casi seis años de prisión por maltrato]

Sigue los temas que te interesan