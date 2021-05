Qué fue de Judit, la ganadora gótica de 'Gran Hermano' que ahora 'vive' del sexo

Septiembre del año 2007. La novena edición de Gran Hermano daba el pistoletazo de salida con uno de sus mejores castings hasta la fecha. Uno de los más recordados de la historia con personas como Amor Romeira (32 años), Melania Querol (38) o las gemelas sevillanas Conchi y Pamela (35).

Tras más de tres meses de concurso y rompiendo todos los moldes, los 300.000 euros del ansiado maletín acababan por primera vez en manos de una reserva después de 98 días viviendo, luchando y compitiendo en la casa de Guadalix de la Sierra. Judit Iglesias (43), con su aspecto gótico, su estilo grunge y su dulce personalidad lograba ganarse el corazón de todos los españoles en una final en la que conseguía su victoria con un 43,7 por ciento de los votos.

"Yo gané por buena", ha afirmado Iglesias en más de una ocasión, pues es cierto que su forma de ser destacó por ser cercana, cariñosa y agradable, lejos de las grandes broncas que protagonizaron otros de sus compañeros.

Judit Iglesias - Sexploradores

A la salida de la casa más famosa de España, Judit Iglesias no intentó -aunque sí participó- seguir la clásica estela de sus colegas de edición, colaborando en programas o enlazando un reality con otro. La gallega optó por tomar un perfil bajo y emplear esos 300.000 euros -menos el 52 por ciento tributó a Hacienda- para formarse y lograr ser la persona que es hoy profesionalmente.

Judit Iglesias entró como socióloga en la novena edición del GH estándar, pero actualmente es sexóloga, escritora, guionista, presentadora, DJ y VJ -discjockey y videojockey-. Pero ¿qué fue de Judit Iglesias, la ganadora gótica de Gran Hermano que ahora vive del sexo?

Efectivamente, la coruñesa enfocó su vida laboral a las relaciones sexuales en todos los ámbitos. Hace más de seis años que dirige y presenta en su propio canal de YouTube, Sexploradores, un programa en el que se abarca asesoramiento sexológico, consultas, terapias online, talleres, charlas, grupos de encuentros, cursos de seducción de convivencia, etc.

"¿Quieres saber cómo hacer el amor bien? ¿Cómo poner un condón? ¿Sobre prácticas sexuales? ¿Tips, trucos y curiosidades? Cada semana en Sexploradores con Judit Iglesias. ¡Suscríbete al canal!", es la carta de presentación en la cuenta de YouTube de esta recordadísima ganadora de Gran Hermano.

Hace unos meses, Judit Iglesias era entrevistada para Mtmad, la marca de contenidos audiovisuales de Mediaset España, y ahí desvelaba, entre otras cosas, qué escenario se presentaba en la actualidad en el sentido de mezclar relaciones sexuales y pandemia.

"Casi todo será más virtual. También se van a dar nuevos modelos de pareja. No se trata no vivir con la pareja, sino ser de una manera distinta a la pareja en la cual lo fundamental es el goce y el placer recíproco, la complicidad y para ello lo más importante es la erótica. La erótica es la seducción, la fantasía, la creatividad, lo que está oculto, las cargas simbólicas que tiene la comunicación...", declaraba la sexóloga en esta conversación.

Otro de los aspectos que más llama la atención de Judit Iglesias es su espectacular cambio físico. La socióloga aparecía en GH con un estilo dark y ahora, más de una década después, -en septiembre se cumplirán 14 años-, su melena ha dejado de ser azabache para ser rubia y de su frente ya no cuelga un flequillo recto.

La gallega ha pasado por la clásica transición capilar de cabello negro, luego pelirrojo y actualmente rubio. Respecto a sus deseos de volver o no a la televisión, Judit Iglesias no termina de cerrar la puerta a algún proyecto siempre y cuando se den las circunstancias adecuadas y que a ella le convenga, dependiendo del momento, el lugar y cómo no, las condiciones.

