Telma Ortiz, señalada por la exmujer de su pareja: la canción que escondería una dura indirecta contra ella

10 días después del fallecimiento de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, Telma Ortiz (47 años) ha tenido que hacer frente a un amargo episodio relacionado con su pareja sentimental, Robert Gavin (54), y que la señala indirectamente. La hermana de la reina Letizia (48), que está esperando su segundo hijo, ha visto empañado este dulce momento por un tema musical con visos de supuesta venganza.

Sharon Corr (51), la exmujer de Robert Gavin y violinista del mítico grupo de los 90, The Corrs, ha lanzado un nuevo tema musical que parece que lleva implícita una críptica alusión hacia el padre de sus dos hijos, y su actual pareja, la hermana de Letizia. Antes de compartir su nueva creación, la artista ha querido explicar a sus seguidores lo que iban a encontrar en ella y, a través de sus redes sociales, ha sido muy clara: "Es una historia de traición. Está todo en la letra".

La violinista hace una regresión hacia el instante temporal en el que rompió su relación con Gavin, y explica con detalle el momento en que la pieza musical comenzó a tomar forma: "Destrozada por los acontecimientos del día anterior, las lágrimas perforan mi piel como si fueran carámbanos. De nuevo, estoy en sintonía con los elementos, solo que esta vez mi corazón ha sido roto en millones de pedazos para nunca volver a ser quien era. Empecé a escribir palabra tras palabra, salían de mí a borbotones como un meteorito, impactando en la tierra".

Simplemente el título del tema musical ya podría entenderse como una declaración de intenciones de lo que va a abordar Corr: The fool and the scorpion -en castellano, "la tonta y el escorpión"-. A lo largo de todas las estrofas se pueden encontrar sibilinos mensajes que parecen dirigidos al abogado Gavin. Sin embargo, la flecha más afilada la reserva para el final, y parece una clara alusión a Telma: "La tonta y el escorpión. La hermana retorcida de la reina y el camaleón. El tonto y el escorpión. Soy libre, soy libre, he renacido".

Robert Gavin y Telma Ortiz en los premios Princesa de Asturias 2019. Gtres

Y lo que a todas luces parecen indirectas hacia la asturiana suman y siguen: "Que te ahogues con las lágrimas del amor de una madre. Cruzando de vid y vid, chupando la sangre de los derechos matrimoniales". A lo que añade una interpretación muy personal de la relación que Telma, como pareja de su exmarido, pudiera tener con sus hijos: "Jugando a las mamás y a los papás con mis hijos. Hay algo enfermo dentro y no hay cura para ti. Y te dejaré sangrar y secar hasta convertirse en un polvoriento solía ser".

Sea como fuere, se trata de un delicado momento para Telma y su pareja, quienes se ven inevitablemente señalados en una temporada dulce para ambos, pues están esperando su primer hijo en común. Para Telma este será su segundo hijo. Mientras que para Robert será su tercero. Ella ya es madre de Amanda, fruto de su relación de cinco años con el abogado toledano Enrique Martín Llopis. Él es padre de dos vástagos, Cathal Robert Gerard y Flori Jean Elizabeth, nacidos de su matrimonio con la cantante y violinista Corr. La buena nueva ha llegado dos años después de que la pareja se conociera en Andorra, donde los hijos de ambos recibían un curso de esquí cada fin de semana. Sin embargo, su relación no se hizo pública hasta que la revista ¡HOLA! mostró las imágenes del beso que confirmaba un idilio sobre el que se sospechaba ya semanas antes, cuando su presencia, juntos, en un concierto de Carla Bruni (53) el Festival de Pedralbes, encendió los rumores. Meses más tarde, hacían su primera aparición pública y oficial, en los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo.

Duro golpe familiar

Telma y su abuela Menchu en los Premios Princesa de Asturias, en 2019. Gtres

El pasado 27 de julio la familia Ortiz Rocasolano recibió un duro mazazo con el fallecimiento de Menchu Álvarez del Valle. En los últimos años, Álvarez del Valle llevaba una vida tranquila en su casa de Sardéu, en Ribadesella, Asturias. La relación de Telma con su abuela siempre fue afectuosa y, de hecho, con frecuencia era habitual ver imágenes de la hermana de la Reina cuidando de Menchu y paseando por las calles de Ribadesella. Álvarez del Valle pidió un funeral en la más estricta intimidad y puede que fuera por ese motivo por el que ni Telma, ni Letizia acudieron a despedirse. Tan solo estuvieron en el último adiós Jesús Ortiz (72) y su hermana Henar.

