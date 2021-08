Alejandra Rubio y Álvaro Lobo, una ruptura esperada: cuándo se toma la decisión y el motivo real

Fue este pasado fin de semana cuando Alejandra Rubio (21 años), la hija de Terelu Campos (55), desvelaba en su puesto de trabajo en Viva la vida la noticia de su ruptura con el dj Álvaro Lobo. "Hemos roto hace un tiempo, no lo he querido contar, pero nos llevamos muy bien, tenemos buena relación", aseguraba la nieta de María Teresa Campos (80), dejando claro que no existen terceras personas en este nuevo, y parece definitivo, adiós sentimental, y que las cosas se acaban "y menos mal que se ha acabado bien".

Sostenía entonces Rubio que será él, Lobo, quien abandone la casa que han compartido en esta segunda oportunidad que se brindaron. No hay que olvidar que Alejandra y Lobo ya decidieron, hace un tiempo, tomar caminos separados, impasse o cese temporal en el que la hija de Terelu mantuvo un affaire con Tassio de la Vega. No obstante, quisieron darle una segunda oportunidad al amor. Pero no ha podido ser.

Alejandra Rubio y Álvaro Lobo en una imagen de archivo. Gtres

Ahora bien, ¿en qué condiciones se ha producido esta nueva ruptura? ¿Quién ha tomado la decisión? Se explica desde el entorno de la joven que "desde antes del verano" la relación se había vuelto insostenible y que la relación de pareja fue espaciándose hasta su inexorable final. En esta segunda vuelta amorosa las discusiones entre Alejandra y Álvaro, si bien no eran tan sonadas como en tiempos pasados, sí que existían y, pese a poner "ambos de su parte", no ha podido ser. "El problema es que se quieren mucho, pero no tienen nada que ver", explica quien bien lo sabe. Su modo de ver la vida es diametralmente opuesto, el día y la noche: "Esto ya los hizo romper la anterior vez, pero es que el problema cuando está en la forma de ser es complicado. Ale -así la llama su entorno más cercano- es una tía de calle, de salir y entrar, de divertirse, y Lobo es más de casa, más de música y buenos ratos en casa".

La decisión, el último y definitivo paso, cuentan a este medio que la tomó la propia Alejandra. Ya no se podía postergar más; había que hablar. Ella se ha dado cuenta de que sus sentimientos han cambiado, que "ya no siente el amor de antes". Quiere a Álvaro "con locura", y así continuará siendo. Han crecido juntos en todos los sentidos, desde, incluso, antes de los 18 años.

"Pero quemaron muchas etapas demasiado rápido y eso, salvo relaciones muy especiales, no se salva", se sostiene desde el otro lado. Explica la persona que lo sabe que Alejandra y Álvaro se llevan estupendamente y, de hecho, "cuando todo esto pase se los va a ver juntos porque su grupo de amigos es el mismo". Tras esa conversación que todo lo cambió, fue Rubio quien, aprovechando el verano, hizo las maletas y se instaló en Málaga.

La hija de Terelu Campos y el dj Lobo en julio de 2019. Gtres

"Allí ha estado más días de los que acostumbra porque le ha dado todo el tiempo del mundo a Lobo para que traslade sus cosas. Ha estado entre Málaga y la casa de su madre", añade este informante. Álvaro adora no solo a Alejandra, también a la familia y se descarta de pleno que vaya a conceder algún tipo de entrevista: "Quien lo conozca le da la risa si les dices eso. Él no quiere saber nada de este tema".

Nunca ha querido aprovecharse de la fama. Ya en su primera ruptura, a este periódico se trasladó que, lejos de eso, no le hizo del todo gracia ese paso al frente a nivel mediático que dio Rubio. Eso sí, siempre la respetó en su decisión y ambos han sabido, hasta el final, separar ambos mundos: el laboral de ella y el sentimental.

Alejandra, ¿un nuevo amor?

Alejandra Rubio durante un acto público. Gtres

La pareja ha decidido poner fin a su relación, sin que ello cause estragos en sus vidas y aclarando que el motivo no es la existencia de una tercera persona. "Estamos genial", confesaba Alejandra al regresar a la casa que aún comparte con Álvaro tras terminar su trabajo en Viva la vida. "Las cosas pasan así, no pasa nada", sostenía quitándole hierro al asunto. Alejandra reconoce ser una mujer exigente, "mucho", y le desea lo mejor a su ya exnovio en esta nueva etapa.

A pesar de tener la ruptura tan reciente, la nieta de María Teresa Campos no puede evitar sonreír cuando se le pregunta si está de nuevo enamorada, a lo que responde con alegría. "Ya veremos, tiempo al tiempo", desveló dejando una puerta abierta a tal posibilidad. ¿Qué hay de cierto en este último extremo? ¿Nuevo amor para la joven de las Campos? A este medio se es cauto, al tiempo que muy claro: "Ella está disfrutando del verano a tope y es libre para hacer lo que quiera. Soltera está". Tiempo al tiempo.

[Más información: Alejandra Rubio confirma su ruptura con Álvaro Lobo: el motivo que ha supuesto el fin de su noviazgo]

Sigue los temas que te interesan