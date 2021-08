La Infanta Sofía confirma su pasión por los monos: lo que opinan los responsables de sus marcas favoritas

Como cada verano, la Familia Real ha visitado Marivent y este año la mirada estaba puesta especialmente sobre las hijas de los Reyes. En las apariciones públicas de los representantes de la Casa Real española, la princesa Leonor (15) y la infanta Sofía (14) cada vez cobran más protagonismo, y es que es evidente que los actos oficiales se han ido incrementando durante el pasado curso en las agendas de las hermanas. Debido a esto, los españoles cada vez están más acostumbrados a ser testigos de su evolución.

Durante la estancia balear se ha podido ver a Leonor y a Sofía con outfits más relajados que los que seleccionan habitualmente para sus actos oficiales durante el resto del año. En la última aparición de la Familia Real en la isla, la heredera al trono sorprendía con un look mucho más informal de lo que acostumbra -con minifalda vaquera y hombros al aire-, ya que suele ser su hemana Sofía la que se caracteriza por este tipo de prendas más arriesgada. La hija pequeña de los Reyes, por su parte, ha sido fiel a su estilo personal y ha lucido una selección de prendas entre las que ha destacado una en particular: el mono.

La infanta Sofía con el mono de Designers Society.

Todos los looks que ha lucido la Infanta en la isla -que han sido cuatro- tenían en común este cómodo patrón. Dos de los estilismos de la hija de Felipe VI (53) en Mallorca son de Zara: el mono de rayas que vistió en su visita al restaurante Ola de Mar y el mono blanco, que recuperó del año pasado. Dejando estos a un lado, los otros dos monos que ha estrenado en Mallorca están firmados por la marca española Designers Society y la francesa Comptoir des Cotonniers.



"Nos sentimos muy agradecidos de que personas tan importantes como la infanta Sofía y la Casa Real confíen y apuesten por marcas españolas no tan conocidas", explica Cristina Camón, responsable de la firma española para JALEOS. Esta portavoz cuenta que un estilista de Casa Real se puso en contacto con Designers Society cuando la Infanta preparaba sus vacaciones en Mallorca: "Le habían gustado prendas de nuestra colección de verano, así que decidimos mandárselas, entre ellas nuestro mono Mornada". Esta prenda que menciona Camón es justo por la que se decantó la Infanta para acudir a cenar a El txoco de Martín, junto a sus padres y su hermana. Se trata de un mono de estructura relajada en un verde turquesa desgastado. Sin embargo, esta no fue la única pieza que la firma le hizo llegar a Sofía. Conocedora de su gusto por este patrón también le envió el jumpsuit Auritum y un vestido de nombre Olea.

El sentimiento de agradecimiento mencionado por Cristina es compartido por la marca francesa, responsable del mono de camal corto y color verde agua, que lució la Infanta durante su visita al Club Náutico de Palma: "Para nosotros es un honor que la Infanta lleve nuestra ropa. Es una embajadora maravillosa", deslizan a este medio desde la firma. A lo que añaden que las gestiones que se realizan entre Casa Real y la marca pasan por un hermético canal y pocas personas, dentro de la propia compañía, conocen las elecciones de Sofía hasta el momento en que aparece vistiéndolas públicamente.

Para apoyar a su padre en el Club Náutico, la Infanta lució un mono verde agua de Comptoir des cotonniers.

De lo que no hay duda es que una vez se producen estas apariciones de la hija menor de los Reyes, las consecuencias no tardan en llegar. De hecho, las dos marcas coinciden en que el efecto Sofía ha provocado cambios en varios sentidos dentro de las firmas: "Desde el momento en que la prensa lo ha publicado, hemos notado un incremento importante tanto en las visitas en la web y ventas, como en redes sociales", afirma la portavoz de Disigners Society, mientras que desde Comptoir des cotonniers ratifican esta tendencia positiva: "Siempre que una personalidad importante lleva una prenda de la colección se suele notar. Hace ruido, la gente se interesa. Sí que tiene impacto".

Y si algo queda claro tras las vacaciones mallorquinas de Sofía es que el mono se encuentra entre las prendas más cotizadas de su vestidor. Desde Comptoir des cotonniers afirman que la figura de la Infanta, además, es óptima para este tipo de prenda: "A nivel morfológico a ella le favorece muchísimo, porque es una niña que tiene el cuerpo perfecto para llevar un jumpsuite". Una razón que se podría ver reforzada por la practicidad de la prenda, tal y como cuenta la portavoz de la firma española: "Con esta colección hemos querido buscar looks más cómodos y naturales, pero siempre muy femeninos y siguiendo las tendencias. Quizás ahí está la razón de su elección".

Infanta Sofía, con vestido de lino de Comptoir des cotonniers. Gtres

En el caso de la firma francesa, la satisfacción es mayor, pues no es la primera vez que la hermana de la Princesa elige una prenda de esta casa de moda en un acto público: "El año pasado lució un vestido de lino nuestro". Desde la firma francesa se refieren al diseño azul marino que Sofía lució durante el homenaje de Estado a las Víctimas de la pandemia el pasado junio. "Eso quiere decir que no hemos defraudado su confianza. El honor es doble, por supuesto", indican desde la maison. Y además no pasan por alto un detalle: "Lo que sí he notado es que elige lino. Debe ser fan de nuestro lino y su calidad", apunta la portavoz.

