India Martínez: "Este bichito nos está enseñando que no somos nada"

India Martínez (34 años) se ha convertido en unas de las voces protagonistas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, gracias a su canción La Saeta y su participación en la versión solidaria de Resistiré.

La artista ha explicado cómo está viviendo esta cuarentena junto a su pareja, y cómo ha afrontado la pérdida de su abuela, de la que se despidió antes de que se decretara el Estado de Alarma sin llegar a saber si falleció o no por coronavirus.

¿Cómo está?

Pues bueno, dentro de lo que cabe de esta situación, en casa, con mi pareja y mis perritos, aprovechando el tiempo aquí ya que este año había arrancado la gira y no había podido parar por casa. Deseando que acabe la situación para reanudar mi vida y sobre todo la gira.

¿Cómo ha cambiado su rutina?

Es un poco raro, tratamos de habituarnos y de adaptarnos a esta nueva situación, pero se siente uno extraño. Estoy trabajando desde casa, aprovechando para crear cosas. Por ejemplo surgió La saeta, me he montado el estudio en casa y por lo menos, ya que no puedo salir ni hacer vida normal, refugiarnos en la música.

¿Qué es lo que más le está costando?

No poder tener al resto de mi familia cerca, poder abrazarlos, poder moverte libremente. Lo que más me duele es enterarme cada día de las víctimas que se está llevando esta pandemia, nos tiene un poco con incertidumbre, con miedo, sentimos nuestra vulnerabilidad. Hay días mejores y hay otros en los que sientes miedo. Agarrarnos a lo positivo, pero ya queda menos...

Ahora estamos pasando mucho tiempo con nosotros mismos, ¿está aprendiendo a ver cosas de usted que desconocía?

Yo creo que sí. Yo creo que todos una vez salgamos de esta situación deberíamos intentar ser mejores personas, poder subsanar esos errores del día a día, se nos olvidan las cosas que tienen tanto valor. Nos encerramos con el trabajo, buscamos el éxito, un equilibrio entre lo profesional y lo personal... darle valor a las personas que nos rodean, la naturaleza que nos rodea. Este bichito nos está enseñando que no somos nada.

No ha dejado de cantar en esta cuarentena, la hemos visto también participando en el himno de Resistiré, ¿se siente orgullosa por la repercusión que ha tenido?

Bueno, es algo que se escapa de nuestro alcance. Creo que necesitamos creer y agarrarnos a esta canción que tanta energía y positividad nos da. Es un ejemplo más de cómo estamos en esta adversidad, cómo nos unimos tantos, muchos artistas y compañeros de muchos estilos, de muchos lugares y aportando y ayudando a los que más lo necesitan. Ahí es donde tenemos que estar más unidos que nunca.

Ha obtenido un gran reconocimiento con su tema La saeta.

Eso ha sido algo increíble, han hecho de La saeta un himno. Ha sido como una necesidad de orar, de hacer un rezo interior para curarse uno mismo, esos miedos y después, para todo el que lo necesite. Me di cuenta de que mucha gente se agarraba a La saeta como un modo de refugio. Cuando lo empecé a ver en diferentes balcones, no solo de España, me emocionaba muchísimo. Incluso fuera de la Semana Santa es algo que se va a quedar ahí, yo lo voy a recordar siempre, espero que la gente también. Creo que La saeta nos lo va a recordar un poquito.

¿Tuvo algún detonante para versionar esta canción?

Ha coincidido con la Semana Santa, con muchos cúmulos que tenía guardados, como el fallecimiento de mi abuela el mes pasado... de acordarme de la gente que lo está pasando mal, de mí misma, de nuestras costumbres. Está desapareciendo todo y nos estábamos quedando atrapados. Era una forma de liberación y de cantarle al mundo de esa forma.

¿El fallecimiento de su abuela fue por coronavirus?

Lo desconocemos... en realidad no nos dijeron que fuera por este motivo, aunque fue justo como tres semanas antes de que detonara todo esto. No tenemos constancia, fue una infección respiratoria y una bajada de defensas... en principio no. Eso me hizo pensar también que un mes antes tuvimos la suerte de poder despedirnos de ella. No quiero ni pensar en los familiares que no puedan despedirse, por eso empatizo tantísimo con ellos. Nosotros estuvimos esa última semana con ella, le dimos todo el amor del mundo, se fue tranquila y en paz. Todas esas cosas son las que me han llevado a cantar La saeta.

Hemos visto también su lado más solidario con la campaña de 'mascarilla 19'.

Sí y vamos a seguir haciendo ruido, se tiene que enterar todo el mundo. Esta campaña está llegando fuera de España. Empezó desde el Gobierno de Canarias y ha llegado lejos... yo solamente le he puesto voz a esta iniciativa para que tengan un escape esas mujeres que lo están pasando mal y están encerradas con sus agresores. En todas las farmacias está disponible esta forma de escape.

Todavía sigue esta crueldad, ¿verdad?

Hace unos días volvió a haber otra víctima y que eso exista todavía... Una de las primeras víctimas, la mataron delante de su hijo, es un infierno y una pesadilla. Todo lo que hagamos es poco, vamos a intentar que durante el confinamiento puedan salir de ahí.

¿Está un artista preparado para una crisis como esta?

Yo creo que nadie, pero es verdad que el sector de la música, teatro y cine, los que dependen de un público y una aglomeración... una necesidad en principio que no es básica, pues nos va a pasar factura. Yo he cancelado todos mis conciertos de momento, la mayoría los estoy posponiendo. Qué vamos a hacer con todos los festivales de verano, con las personas que están perdiendo su trabajo. Tenemos que adaptarnos y reinventarnos otra vez.

Está viviendo con su pareja y juntos han celebrado su noveno aniversario.

Sí, lo hemos celebrado entre comillas, aquí en el confinamiento. El hecho de que pasemos tanto tiempo juntos, que muchas veces cada uno está por su lado, creo que nuestros trabajo se están fusionando. Ayer hice un poco de especialista, al final me acabo involucrando en sus proyectos. Hemos pasado de hacer una serie con los móviles, con los materiales que cada uno tiene en casa y claro, yo lo involucré a él en La Saeta y me editó el vídeo.

¿Cómo lo están llevando?

Lo llevamos de forma natural, siempre nos hemos dado nuestro espacio, yo lo llevo bastante bien. Como nuestro vida normalmente es muy dinámica, nos admiramos, respetamos y es muy bonita la relación que tenemos. Ahora pasamos más tiempo, pero esa parte es positiva, nos conocemos mejor y disfrutamos juntos.

